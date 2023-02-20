Popüler altcoinlerden olan SUSHI,UNI ve CRV'de zincir üstü veriler ne durumda? Analitik şirketi raporları neye işaret ediyor?

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Messari raporlarına göre, DEX’lerdeki ücretler zaman içinde önemli ölçüde azaldı. Ücretlerdeki bu düşüş, Uniswap, Curve ve SushiSwap gibi DEX’lerin ilgili protokollerine daha fazla kullanıcı çekmesine yardımcı olabileceği öne sürüldü.

DEX’lere Yatırımcı İlgisi!

Uzmanlara göre ücretlerdeki düşüş, çeşitli DEX’ler arasındaki rekabetin arttığının da bir göstergesi olabileceği belirtildi. Ayrıca merkezi olmayan borsalar arasında artan rekabet ile birlikte tüm DEX platformlarındaki toplam hacim artmaya devam etti. Uniswap, DEX alanının büyümesinden en iyi şekilde yararlanmayı başardığı öne sürüldü. Dune Analytics’ten elde edilen verilere göre, Uniswap’in pazar payının geçen aya kıyasla %52’den %72 oranına yükseldi. Uniswap kullanıcı sayısı bu dönem içerisinde büyüyerek %0,11 oranında bir artış kaydetti. Ek olarak protokoldeki benzersiz kullanıcı sayısı, yazı kaleme alındığında 453.441 arttı.

Bununla birlikte SushiSwap’ın, Uniswap’ten daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor. SushiSwap protokolündeki benzersiz kullanıcı sayısı %0,5 artarak ve geçtiğimi ay içerisinde 666.382 yeni kullanıcı kazandı. Bu iki DEX protokolü, yeni kullanıcılar kazanmayı ve büyümeden yararlanmayı başarsa da Curve Finance protokolü için aynı şey söylenemez. Curve Finance geçtiğimiz aya kıyasla %0,31 oranında benzersiz kullanıcı sayısında bir gerilemeye tanık oldu. Ancak olumlu haber olarak ise Curve, gelirini %0,3 oranında artırmayı başardı.

DEX’lerde Negatif Veriler!

Öte yandan balinaların bu token’lara olan ilgisi yazı kaleme alındığında azalma eğiliminde. Bu nedenle SUSHI, UNI ve CRV tutan büyük adreslerin yüzdesi gerilemiş durumda. Bu durum DEX’lerin sorunla karşılaştığı bir diğer alan olan vadeli işlemler ve türev piyasaları olduğu belirtildi. Delphi Digitals’den alınan verilere göre, CEX’ler hala opsition piyasasının çoğunluğuna hakim olmaya devam ediyor. Sonuç olarak DEX’ler önemli ilerleme kaydetmiş olsalar da, merkezi borsalarla rekabet edebilmeleri için hala üstesinden gelmeleri gereken birçok sorun olduğu öne sürüldü.