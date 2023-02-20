Altcoin özelindeki fiyat katalizörü son derece önemli ancak tüm kripto piyasasını ayağa kaldıracak bir olay da yaşanabilir.

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Kripto yatırımcıları tarafından takip edilen popüler bir analist iddialı tahminini açıkladı. Hedef 10.000 dolar dedi. 2021 yılındaki boğa sezonunu yaşayanlar böylesine devasa yükselişlerin gerçekleşebileceğini biliyor. On binlerce kat değerlenen altcoinlerin olduğu bir ortamda kabaca %850’nin üzerinde bir ralli şaşırtıcı olmaz. Peki hangi altcoin?

Uzmanların Ethereum Yorumları

Coin Bureau kripto analisti Guy Turner bir sonraki boğa sezonunda altcoin kralının 10.000 dolara ulaşabileceğini söyledi. Yeni bir canlı yayın tartışmasında Turner, kriptoda oyunu değiştiren bir “katil uygulamanın” beş rakamlı fiyat için ralliyi başlatacak katalizör olduğunu söyledi. Turner kısa süre önce katıldığı programda şunları söyledi;

“Bence Bitcoin ve Ethereum‘un ötesinde daha geniş bir kripto pazarı için, öldürücü bir uygulama gibi bir şey. İnsanlar bana bu katil uygulamanın ne olacağını soruyor ve ben de her zaman, bilseydim ona yatırım yapmaya başlardım. Bence katil bir uygulamanın geldiğini ve belirli bir sektörü gerçekten güçlendirdiğini görebiliriz, belki GameFi gibi bir şey ya da metaverse?”

Turner gelecekte Ethereum ağında çalışacak bir uygulamanın ağda devasa bir büyüme meydana getireceğini ve böylece Ether fiyatının 10.000 dolara çıkacağını söyledi.

Ethereum Fiyat Katalizörü

Uzman kripto analisti ikinci büyük fiyat katalizörünü de açıklıyor. Büyük bir ülkeden yeni bir merkez bankası dijital para birimini başlatırsa bu durum kripto paraların bütünü için büyük bir fiyat katalizörü olabilir. Bunun Ethereum destekli olma ihtimali ise Ether fiyatında devasa artışı beraberinde getirecektir. ABD, AB, Türkiye ve neredeyse herkes blockchain tabanlı itibari para birimi (CBDC) için çalışmalarına devam ediyor ve kripto şirketlerinden de destek alıyor.

Tüm bunların dışında Turner, CBDC’lerin başlatılmasının kriptoya dair anlatılmak istenen ancak anlaşılmayan şeyin farkına varılması için büyük bir fırsat olacağını düşünüyor.

“Bence boğa piyasası için bir başka katalizör daha sıradan bir şey olabilir. Bence bu, CBDC’lerin kullanıma sunulması gibi bir şey olabilir… Bence tek gereken büyük bir ekonominin CBDC’yi piyasaya sürmesi, bu merkez bankası para birimlerinden birini piyasaya sürmesi ve ne kadar harcayabileceğiniz veya nerede harcayabileceğiniz konusunda çılgınca sınırlamalara sahip olması ve insanların bunu kesinlikle görmesi.”

İnsanlar önce blockchain tabanlı paranın ne kadar güzel bir şey olduğunu görecek. Ardından enselerindeki nefesi hissedecekler. Son olarak kripto paraların sağladığı avantajları çok daha iyi anlayacaklar.