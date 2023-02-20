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Akıllı sözleşme platformu Cardano’nun (ADA) fiyatı, geçen haftaya kıyasla %15 oranında bir artışla, 0,4080 dolar seviyesinden işlem görüyor. ADA’yı önümüzdeki günlerde nasıl bir fiyatlama bekliyor?

“ADA Yatırımcıların Hedefinde!”

Cardano’nun işlem hacminin %25 oranında bir artışla 404 milyon dolara çıkması, yatırımcıların mevcut konum itibariyle 2023’te beklenen bir boğa piyasası öncesinde bakiyelerini arttırmak için daha fazla ADA token’ı biriktirmeye odaklandıkları ileri sürüldü. Ayrıca uzmanlara göre Cardano fiyatı, ters bir baş-omuz modelinin oluşumunun ardından başka bir büyük yükseliş hareketini tetiklemenin eşiğinde olabilir.

Bununla birlikte Cardano fiyatı kısa bir süre önce golden cross formasyonunu doğruladığı öne sürüldü. Kripto para birimindeki yükseliş ivmesi, 50 günlük EMA’nın, 100 günlük EMA’nın üzerine çıkmasıyla başladı. 50 günlük EMA hem de 100 günlük EMA, 0,35 dolar seviyesindeki genel baskıyı azaltmak için aynı çizgide olduğu belirtildi.

ADA Teknik Görünüm!

Öte yandan kripto para uzmanlarına göre özellikle hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) göstergesi bir satın alma sinyali verirken, 0,6107 dolar ve 1,00 dolara yükseliş hareketi en olası sonuç olabilir. Kripto para piyasası, sektöre yönelik son düzenleyici saldırıya ek olarak faiz oranlarındaki artışa tepki verdiğinden dolayı ADA fiyatı Şubat ayının başlarında düşüşe geçmişti. Ayrıca mavi renkteki MACD çizgisi, sinyal çizgisinin üzerine geri döndü ve bu durum yatırımcıları yerinde kalmaya zorlayacak bir hareket olabilir.

Uzmanlar, yatırımcıların trendin yönünü belirlemek için önümüzdeki zamanlarda MACD’nin konumunu yakından takip etmelerini önerdi. Ancak ortalama çizgisine ve muhtemelen negatif bölgeye geri dönmenin, akıllı sözleşme platformu olan Cardano’nun fiyatı için iyimser görünümü ortadan kaldırabileceği belirtiliyor. Kripto para biriminin fiyatında 200 günlük EMA’nın (H&S modelinin boyun çizgisi) üzerinde bir kırılma, 0,6107 dolara doğru büyük bir yükselişi tetikleyebilir ve 1,00 doları hedefleyen kazançların önünü açabilir.