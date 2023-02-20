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TRON’da (TRX) Yükselen Metrikler! Fiyat Artışının Sebebi Ne?

TRON'da (TRX) bazı metrikler yükseliş eğilimine girdi. Kripto para biriminin yukarı yönlü hareketi devam edecek mi? Fiyat artışının sebebi ne?
20:00
20 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

TRON (TRX), ağ üzerinde geçtiğimiz hafta içerisinde meydana gelen kayda değer gelişmeler hakkında bir rapor paylaştı. Raporda öne çıkan gelişmelerden biri, 15 milyar aşan token’ın yakılmasıydı. Yaşanan sonrasında TRX nasıl bir yol izleyecek?

TRX’de Kritik Gelişmeler!

Popüler altcoin TRX’in yakım işleminin önümüzdeki günlerde TRX fiyatı üzerinde önemli bir deflasyonist baskı oluşturabileceği tartışılıyor. Açıklanan rapordaki diğer önemli haber ise Binance’da TRX token’larının para çekme ücretlerini azaltmak için bir çözüm üzerinde çalıştığını duyurmasıydı. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, bu gelişmeler geçen hafta %12 oranında bir artış ile kripto para biriminin üzerinde olumlu bir etki yarattı. Ayrıca Tronscan verilerine göre yakılan günlük token sayısı bir önceki aya göre %60 oranında arttı.

Üretilen yeni token sayısının sabit olmasıyla, üretilen token ve yakılan token arasındaki fark daha da düştü. İhraç oranındaki istikrarlı bir düşüş, piyasadaki talebi artırabilecek ve fiyat artışlarına neden olabilecek bir token azlığına neden olabilir. Son üç ay içerisinde, yaklaşık 600 milyon TRX token’ı piyasadan kaldırıldı. Kripto para biriminin DeFi etkinliğinde de etkileyici bir büyüme yaşandı. DeFiLlama’ya göre, ağın toplam kilitli değeri (TVL) bir önceki aya göre %35 arttı. TRX, geliştirme faaliyetlerinde önemli bir artış kaydetti. Bu durum yeni yükseltmelerin ve geliştirmelerin son teslim tarihlerini karşılayabileceğinin sinyalini verdiği belirtiliyor.

TRX Günlük Hareketi!

Öte yandan 18 Şubat tarihinde görülen sert düşüşün ardından işlem hacmi toparlandı. TRX, yakma işlemi söz konusu olduğunda umut verici rakamlar göstermeye devam ederse, hacim toparlanamaya devam edebilir. Ayrıca uzmanlara göre, TRX’in günlük grafiği yükselişe geçti. Yazı kaleme alındığında TRX son sekiz ay boyunca kırmadığı işlem gördüğü 0,07108 dolarlık bölgede işlem görüyor. Bu direncin aşılması, TRX için yükseliş beklentilerini sağlamlaştırabilir.

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