Robinhood Chain günlük gelirde Solana ve Tron’u geride bıraktı

Robinhood Chain, lansmanından yalnızca birkaç ay sonra ağ gelirlerinde dikkat çeken bir yükseliş kaydetti. DeFiLlama verilerine göre ağ, son 24 saatte 4,01 milyon dolar gelir üreterek günlük gelir sıralamasında ilk basamağa yerleşti.

Günlük gelirde zirveye çıktı

Bu performans, Robinhood Chain’i listedeki diğer büyük blokzincir ağlarının önüne taşıdı. Aynı dönemde 1,69 milyon dolar gelir üreten Canton ikinci sırada yer alırken, Robinhood Chain’in bu seviyenin yaklaşık %137 üzerine çıktığı görüldü. DeFiLlama, merkeziyetsiz finans verilerini izleyen ve zincir üstü metrikleri derleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Robinhood Chain, son 24 saatte 4,01 milyon dolar gelir üreterek günlük gelir sıralamasında ilk sıraya çıktı.

Veriler, Robinhood Chain’in özellikle yüksek günlük gelir üretimiyle öne çıkan Tron’u da geride bıraktığını gösterdi. Tron aynı zaman diliminde 873.930 dolar gelir elde etti. Bu da Robinhood Chain’in günlük bazda Tron’un dört katından fazla gelir yarattığına işaret etti.

Ağ 24 saatlik gelir Sıralama Robinhood Chain 4,01 milyon dolar 1 Canton 1,69 milyon dolar 2 Tron 873.930 dolar 3 Base 97.219 dolar 4 Solana 81.714 dolar 5 Polygon 64.438 dolar 6

Ağ etkinliği ivme kazandı

Robinhood Chain’in gelir tablosundaki hızlı yükselişi, ağ üzerindeki işlem yoğunluğunun ve kullanıcı etkileşiminin arttığına işaret etti. Veriler, işlem yapan kullanıcılar ile DeFi odaklı katılımcıların bu ağa son dönemde daha güçlü ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

Diğer büyük ağlarda ise gelirlerin belirgin biçimde daha düşük kaldığı görüldü. Base 97.219 dolar, Solana 81.714 dolar ve Polygon 64.438 dolar gelir kaydetti. Bu tablo, Robinhood Chain’in ilgili dönemde rakiplerinden açık ara ayrıştığını gösterdi.

Robinhood Chain’in tek bir günde Tron ve diğer büyük ağlardan daha fazla gelir üretmesi, ağ faaliyetlerinde güçlü bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Küresel ölçekte ilgi görmeye devam eden ağ, lansman sonrası dönemde çeşitli performans göstergelerinde öne çıkmıştı. Son günlük gelir verileri de bu ivmenin sürdüğünü ve Robinhood Chain’in blokzincir ekosisteminde daha görünür hale geldiğini ortaya koydu.