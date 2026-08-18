TRX, üçgen kırılımı sonrası 0,34 dolar hedefini koruyor

TRON’un yerel varlığı TRX, düşen direnç çizgisinin üzerine çıkarak kısa vadede yukarı yönlü görünümünü güçlendirdi. Alıcıların kırılım bölgesini savunması, fiyat yapısında toparlanma ihtimalini öne çıkarırken, desteğin kaybedilmesi halinde yeniden yatay seyrin gündeme gelmesi bekleniyor.

Teknik görünümde kırılım öne çıktı

TRX, haber sırasında 0,3309 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 434,15 milyon dolar, piyasa değeri ise 31,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte görece dengeli bir tablo görülse de fiyat yapısı ve ağ çevresindeki gelişmeler, piyasada daha güçlü bir toparlanma beklentisini destekliyor.

Kripto analisti Crypto With Gopal, TRX’in üçgen formasyonundaki düşen direncin üzerine çıktığını ve bunun olumlu bir teknik kurguya işaret ettiğini belirtiyor. Uzun süren sıkışma döneminin ardından gelen bu hareket, alıcıların denetimi kademeli olarak artırdığına işaret edebilir.

Crypto With Gopal, TRX’in düşen direnç kırılımının ardından kritik eşik olarak 0,330 dolara dikkat çekiyor; fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü yapının güç kazanabileceğini değerlendiriyor.

Fiyatın kırılım bölgesine yakın seyretmesi, piyasa katılımcılarının bu alanı destek olarak yerleştirmeye çalıştığını gösteriyor. 0,330 dolar seviyesi kısa vadede en önemli eşik olarak izleniyor. Bu bölgenin korunması durumunda 0,340 dolar hedefi masada kalırken, aşağı yönlü sarkma halinde işlem fikrinin zayıflayabileceği ifade ediliyor.

Tron Inc. alımlarını sürdürdü

TRX Foundation verilerine göre Tron Inc., ortalama 0,3339 dolar maliyetle 149.745 TRX satın aldı. Bu işlemle birlikte şirketin toplam TRX varlığı 710,2 milyon adedin üzerine çıktı. Şirket, dijital varlık stratejisi doğrultusunda hazine birikimini büyütmeyi sürdürüyor.

Tron Inc., Nasdaq’ta işlem gören bir şirket olarak TRON ekosistemine odaklanan kurumsal bir hazine yaklaşımı izliyor. Zincir üstü cüzdan yapısı sayesinde işlemler kamuya açık biçimde takip edilebiliyor; bu da alım hareketlerinin görünürlüğünü artırıyor.

Şirket, TRX hazinesini genişletmeyi uzun vadeli dijital varlık stratejisinin bir parçası olarak sürdürüyor ve bu birikimin hissedar değerini desteklemesini hedefliyor.

Gösterge Değer TRX fiyatı 0,3309 dolar 24 saatlik hacim 434,15 milyon dolar Piyasa değeri 31,4 milyar dolar Son alım 149.745 TRX Ortalama alım maliyeti 0,3339 dolar Toplam hazine varlığı 710,2 milyonun üzerinde TRX

Kısa vadede destek bölgesi izleniyor

Kurumsal birikime ve teknik olarak olumlu sinyallere karşın TRX henüz net bir ivme alanına geçmiş değil. Buna rağmen daha geniş kripto piyasasında görülen toparlanma eğilimi sürerse, kırılımın korunması halinde fiyatın yeni zirveleri test etme olasılığı güçlenebilir.

Önümüzdeki süreçte ana senaryo, kırılım bölgesinin destek olarak çalışıp çalışmayacağına bağlı olacak. Bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanırsa bir sonraki direnç bölgesine doğru hareket hız kazanabilir. Tersi durumda fiyatın yeniden konsolidasyon evresine dönmesi olası görünüyor.