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Tron (TRX)

TRX, üçgen kırılımı sonrası 0,34 dolar hedefini koruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TRX, düşen direnç çizgisini aşarak kısa vadeli yükseliş görünümünü korudu.
  • 📈 Analistler, 0,330 dolar desteği korunursa $TRX’te 0,340 dolar hedefinin geçerli kaldığını aktarıyor.
  • 🏢 Tron Inc., 149.745 TRX daha alarak toplam hazine varlığını 710,2 milyon adedin üzerine çıkardı.
  • 🔎 Fiyat destek bölgesinin altına inerse yükseliş senaryosunun yerini yeniden yatay seyir alabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

TRON’un yerel varlığı TRX, düşen direnç çizgisinin üzerine çıkarak kısa vadede yukarı yönlü görünümünü güçlendirdi. Alıcıların kırılım bölgesini savunması, fiyat yapısında toparlanma ihtimalini öne çıkarırken, desteğin kaybedilmesi halinde yeniden yatay seyrin gündeme gelmesi bekleniyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kırılım öne çıktı
2 Tron Inc. alımlarını sürdürdü
3 Kısa vadede destek bölgesi izleniyor

Teknik görünümde kırılım öne çıktı

TRX, haber sırasında 0,3309 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 434,15 milyon dolar, piyasa değeri ise 31,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte görece dengeli bir tablo görülse de fiyat yapısı ve ağ çevresindeki gelişmeler, piyasada daha güçlü bir toparlanma beklentisini destekliyor.

Kripto analisti Crypto With Gopal, TRX’in üçgen formasyonundaki düşen direncin üzerine çıktığını ve bunun olumlu bir teknik kurguya işaret ettiğini belirtiyor. Uzun süren sıkışma döneminin ardından gelen bu hareket, alıcıların denetimi kademeli olarak artırdığına işaret edebilir.

Crypto With Gopal, TRX’in düşen direnç kırılımının ardından kritik eşik olarak 0,330 dolara dikkat çekiyor; fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü yapının güç kazanabileceğini değerlendiriyor.

Fiyatın kırılım bölgesine yakın seyretmesi, piyasa katılımcılarının bu alanı destek olarak yerleştirmeye çalıştığını gösteriyor. 0,330 dolar seviyesi kısa vadede en önemli eşik olarak izleniyor. Bu bölgenin korunması durumunda 0,340 dolar hedefi masada kalırken, aşağı yönlü sarkma halinde işlem fikrinin zayıflayabileceği ifade ediliyor.

Tron Inc. alımlarını sürdürdü

TRX Foundation verilerine göre Tron Inc., ortalama 0,3339 dolar maliyetle 149.745 TRX satın aldı. Bu işlemle birlikte şirketin toplam TRX varlığı 710,2 milyon adedin üzerine çıktı. Şirket, dijital varlık stratejisi doğrultusunda hazine birikimini büyütmeyi sürdürüyor.

Tron Inc., Nasdaq’ta işlem gören bir şirket olarak TRON ekosistemine odaklanan kurumsal bir hazine yaklaşımı izliyor. Zincir üstü cüzdan yapısı sayesinde işlemler kamuya açık biçimde takip edilebiliyor; bu da alım hareketlerinin görünürlüğünü artırıyor.

Şirket, TRX hazinesini genişletmeyi uzun vadeli dijital varlık stratejisinin bir parçası olarak sürdürüyor ve bu birikimin hissedar değerini desteklemesini hedefliyor.

GöstergeDeğer
TRX fiyatı0,3309 dolar
24 saatlik hacim434,15 milyon dolar
Piyasa değeri31,4 milyar dolar
Son alım149.745 TRX
Ortalama alım maliyeti0,3339 dolar
Toplam hazine varlığı710,2 milyonun üzerinde TRX

Kısa vadede destek bölgesi izleniyor

Kurumsal birikime ve teknik olarak olumlu sinyallere karşın TRX henüz net bir ivme alanına geçmiş değil. Buna rağmen daha geniş kripto piyasasında görülen toparlanma eğilimi sürerse, kırılımın korunması halinde fiyatın yeni zirveleri test etme olasılığı güçlenebilir.

Önümüzdeki süreçte ana senaryo, kırılım bölgesinin destek olarak çalışıp çalışmayacağına bağlı olacak. Bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanırsa bir sonraki direnç bölgesine doğru hareket hız kazanabilir. Tersi durumda fiyatın yeniden konsolidasyon evresine dönmesi olası görünüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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