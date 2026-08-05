TRON ağındaki toplam işlem sayısı 15 milyarı aştı

TRON, toplam işlem sayısında 15 milyar eşiğini aşarak kamuya açık blokzincir ağları arasında dikkat çeken bir kilometre taşına ulaştı. TRONSCAN verilerine göre ağda şimdiye kadar 15,01 milyardan fazla işlem gerçekleştirildi. Günlük ortalama işlem sayısı ise yaklaşık 12,13 milyon seviyesinde bulunuyor.

İşlem hacminde istikrarlı artış öne çıktı

Son bir yıllık görünüm, TRON ağındaki etkinliğin ani sıçramalardan çok düzenli bir artışla ilerlediğine işaret ediyor. Birçok blokzincirde görülen kısa süreli yoğunluk ve ardından gelen durgunluk yerine, TRON tarafında daha dengeli bir büyüme tablosu oluştu. Son 30 günlük verilerde standart TRX transferlerinin işlem etkinliğinde ağırlık kazanması da ağın tek seferlik hareketlerden değil, düzenli kullanımdan beslendiğini gösteriyor.

TRON, 2017’de Justin Sun tarafından başlatılan bir blokzincir ağı olarak özellikle düşük işlem ücretleri ve hızlı onay süreleriyle öne çıkıyor. Ağın son dönemdeki işlem yoğunluğu, bu teknik özelliklerin günlük kullanım tarafında karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

TRONSCAN verileri, ağdaki toplam işlem sayısının 15,01 milyarı geçtiğini ve günlük ortalamanın yaklaşık 12,13 milyon seviyesinde seyrettiğini gösteriyor.

USDT transferleri ağ kullanımını destekliyor

Bu eşik, TRON’un stabilcoin transferlerinde önemli bir yer edinmesi nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Düşük maliyetler ve görece hızlı kesinleşme süreleri, küresel USDT transferlerinin kayda değer bölümünü bu ağa yöneltti. Böylece TRON, akıllı sözleşme alanında daha fazla görünürlük kazanan bazı rakip platformlardan bile daha yüksek işlem sayılarına ulaşabildi.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan kripto varlıkları ifade eder. USDT de bu alanda en yaygın kullanılan örneklerden biri olarak transfer ve ödeme amaçlı sık kullanılır.

Fiyat görünümünde yatay seyir sürüyor

Ağ verileri güçlü kalırken TRX fiyatı daha temkinli bir görünüm sergiliyor. Mayıs ayındaki sert yükseliş sırasında kısa süreliğine 0.37 doların üzerine çıkan varlık, şu anda 0.327 dolar civarında yatay hareket ediyor. Alıcılar ile satıcıların 50 günlük üstel hareketli ortalama çevresinde denge kurduğu, bu nedenle tokenın daha uzun süren bir sıkışma dönemine girdiği görülüyor.

TRX’in 200 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde kalması, daha uzun vadeli yapının şimdilik korunduğuna işaret ediyor. Buna karşılık 26 günlük ve 50 günlük ortalamaların mevcut fiyat bölgesine yakın şekilde yataylaşması, önceki rallinin ardından oynaklığın zayıfladığını gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi’nin 50 seviyesine yakın durması da piyasada belirgin bir alım ya da satım üstünlüğü oluşmadığını ortaya koyuyor.

İşlem etkinliği yeni rekorlar üretmeyi sürdürürken TRX fiyatı konsolidasyon bölgesinde kalıyor.

Ağ verileri ile fiyat hareketi arasında fark oluştu

TRON’un işlem sayısında ulaştığı yeni zirve ile fiyat performansı arasındaki fark daha belirgin hale geldi. Ağ kullanımının artmaya devam etmesine karşın TRX fiyatının dar bir bantta kalması, yatırımcıların daha güçlü bir tetikleyici beklediğine işaret edebilir. Bir diğer olasılık da piyasanın, ağın operasyonel başarısının önemli bölümünü mevcut fiyatlara zaten yansıtmış olması.

Buna rağmen 15 milyarı aşan toplam işlem sayısı, TRON’un kripto para piyasasındaki en yoğun kullanılan blokzincirlerden biri olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Ağ, rakipleri kadar sık gündeme gelmese de zincir üstü etkinlikteki düzenli artış, benimsenmenin ve pratik kullanımın genişlemeye devam ettiğini ortaya koyuyor.