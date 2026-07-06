TRON fiyatında 0.31 dolar desteği korunurken, Tron Inc varlıklarına 152 binin üzerinde TRX ekledi

TRON, son günlerde süren yatay seyre rağmen kritik destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Bu görünüm, teknik tarafta pozitif beklentilerin korunmasına yol açarken, şirket tarafındaki ek alımlar da piyasadaki iyimserliği destekledi. TRX, haberin hazırlandığı sırada 0.3282 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 532.9 milyon dolar, piyasa değeri ise 31.14 milyar dolar olarak kaydedildi.

Teknik görünümde 0.31 dolar seviyesi öne çıkıyor

Kripto para analisti Umair Orakzai, TRON fiyatının önemli bir destek alanının üzerinde konsolide olmaya devam ettiğini belirtiyor. Analistlere göre bu yapı, yükseliş trendinin sürdüğü dönemlerde genellikle olumlu kabul edilen bir teknik görünüm ortaya koyuyor.

Mevcut fiyat aralığının, alıcıların yeniden güç kazanmasından önce Fibonacci Golden Pocket seviyesine doğru kısa süreli bir geri çekilmeye zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda TRX için bir sonraki ana direnç bölgesi 0.36 dolar seviyesinde bulunuyor.

Mini sözlük: Fibonacci Golden Pocket, teknik analizde fiyatın geri çekilme sırasında sık izlenen dar bir destek bölgesini ifade eder. Genellikle 0.618 ile 0.65 aralığına işaret eder ve trendin yeniden güç kazanabileceği alanlardan biri olarak takip edilir.

Umair Orakzai, TRON fiyatının kritik destek bölgesinin üzerinde sıkıştığını ve bu yapının mevcut yükseliş trendi içinde olumlu değerlendirildiğini aktarıyor.

Pozitif görünümün korunması için fiyatın 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kalması gerekiyor. Söz konusu ortalama, mevcut işlem aralığının alt sınırına yakın seyrediyor. Buna karşılık 0.31 dolar desteğinin altında kalıcı kapanışlar görülmesi halinde satış baskısı artabilir ve 0.36 dolar hedefine hızlı dönüş olasılığı zayıflayabilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0.3282 dolar Destek 0.31 dolar Direnç 0.36 dolar 24 saatlik hacim 532.9 milyon dolar

Tron Inc alımlarını sürdürdü

Tron Inc, bilanço stratejisi kapsamında TRX birikimini artırmayı sürdürdü. Şirket, ortalama 0.3282 dolardan 152,323 TRX satın aldı. Bu işlemle birlikte toplam TRX varlığının 703.7 milyonun üzerine çıktığı açıklandı.

Tron Inc, TRON ekosisteminde dijital varlık hazinesi oluşturmaya odaklanan kurumsal yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Tron Digital Asset Treasury büyümesini uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olarak konumlandırıyor.

Şirket, TRX birikimini kademeli biçimde artırarak hissedarlarına değer oluşturmayı ve blokzincir ile dijital varlık alanındaki büyüme fırsatlarından yararlanmayı amaçlıyor.

Kurumsal alımlar ile teknik görünümün aynı dönemde destekleyici sinyaller vermesi, TRX fiyatındaki yukarı yönlü beklentileri güçlendirdi. Bununla birlikte daha geniş kripto para piyasasındaki toparlanmanın zayıflaması, özellikle Bitcoin tarafında olası bir geri çekilme yaşanması halinde temkinli bir görünümü yeniden gündeme getirebilir.

Kısa vadede piyasanın odağında 0.31 dolar desteği bulunuyor. Alıcıların bu seviyeyi koruması durumunda TRX’in önümüzdeki günlerde 0.36 dolar direnç bölgesine yönelmesi mümkün görülüyor. Şirketin hazine alımlarını sürdürmesi de yatırımcı güvenini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.