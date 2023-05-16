Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Özet

  • Bitcoin, son 24 saatte %1 değer kaybederek 27.200 dolar seviyesine geriledi.
  • Analist Michaël van de Poppe, piyasadaki bu son düşüşü değerlendirdi.
  • Analiste göre Bitcoin 26.800 dolar ile 27.000 dolar destek seviyelerinin altına gerilemesi durumunda yakın vadede değer kayıpları hız kazanabilir.
13:31
16 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin‘in 27.200 dolar seviyelerine gerilemesiyle beraber güne düşüş ile başladı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para biriminde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydedildi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolara geriledi. Piyasadaki bu düşüşü değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin Güne Düşüş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1 değer kaybederek 27.100 dolar seviyesine geriledi. Kripto para piyasası da Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saat içinde 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu düşüş eğilimini değerlendiren analist Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Analist Michaël van de Poppe, lider kripto para birimi Bitcoin’in yakın vadede 26.800 dolar ile 27.000 dolar destek seviyeleri üzerinde işlem görmeye devam etmesi gerektiğini, aksi durumda değer kayıplarının hız kazanabileceğini ve Bitcoin’in 26.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öne sürdü.

Öte yandan analist, kripto para piyasası adına olası bir yükseliş senaryosuna da değindi. Bitcoin’in yeniden güçlü bir yükseliş kaydedebilmesi adına 27.500 seviyelerini aşması gerektiğini belirten analist, bu seviyelerin yakın vadede aşılması ile birlikte kripto para piyasasının yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Kripto Para Raporu: Bitcoin (BTC) Satan Kurumsal Bu 4 Altcoinden Alıyor! Veriler İyi Değil!
Kripto Para Raporu: Bitcoin (BTC) Satan Kurumsal Bu 4 Altcoinden Alıyor! Veriler İyi Değil!
Kıdemli Analist: Kripto Paralar CME Yüzünden Buraya Düşecek!
Kıdemli Analist: Kripto Paralar CME Yüzünden Buraya Düşecek!
14 Milyon Dolarlık Hamle! Bitcoin Bu Alanda Yatırım Alıyorsa Bazı Şeyler Yoluna Giriyor Olabilir!
14 Milyon Dolarlık Hamle! Bitcoin Bu Alanda Yatırım Alıyorsa Bazı Şeyler Yoluna Giriyor Olabilir!
Yılına Analisti! 2023 Rallisini Doğru Bildi Tepeden Sattı! Kripto Para Alacağı Seviyeyi Açıkladı!
Yılına Analisti! 2023 Rallisini Doğru Bildi Tepeden Sattı! Kripto Para Alacağı Seviyeyi Açıkladı!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (16 Mayıs 2023)
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (16 Mayıs 2023)
Makro Guru: İnsanlar Bunu Anladığında Bitcoin (BTC) Uçacak!
Makro Guru: İnsanlar Bunu Anladığında Bitcoin (BTC) Uçacak!
Ünlü Kripto Analisti: İşte Kripto Paraların Zirveyi Göreceği Tarih! Çok Uzak Değil!
Ünlü Kripto Analisti: İşte Kripto Paraların Zirveyi Göreceği Tarih! Çok Uzak Değil!
Sıcak Gelişme: Fed Faiz Açıklamaları! Bu Hafta Powell Ne Zaman Konuşacak? Kripto Tetikte!
Sıcak Gelişme: Fed Faiz Açıklamaları! Bu Hafta Powell Ne Zaman Konuşacak? Kripto Tetikte!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023