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Kripto para piyasası, Bitcoin‘in 27.200 dolar seviyelerine gerilemesiyle beraber güne düşüş ile başladı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para biriminde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydedildi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolara geriledi. Piyasadaki bu düşüşü değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin Güne Düşüş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1 değer kaybederek 27.100 dolar seviyesine geriledi. Kripto para piyasası da Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saat içinde 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu düşüş eğilimini değerlendiren analist Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Analist Michaël van de Poppe, lider kripto para birimi Bitcoin’in yakın vadede 26.800 dolar ile 27.000 dolar destek seviyeleri üzerinde işlem görmeye devam etmesi gerektiğini, aksi durumda değer kayıplarının hız kazanabileceğini ve Bitcoin’in 26.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öne sürdü.

Öte yandan analist, kripto para piyasası adına olası bir yükseliş senaryosuna da değindi. Bitcoin’in yeniden güçlü bir yükseliş kaydedebilmesi adına 27.500 seviyelerini aşması gerektiğini belirten analist, bu seviyelerin yakın vadede aşılması ile birlikte kripto para piyasasının yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.