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Sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer kaybı kaydederek 27.200 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolara geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıplarıyla beraber 27.200 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle güne düşüş ile başladı. Ethereum (ETH), %0,5’lik bir düşüş ile 1820 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Öte yandan kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ayrıca kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle gün içerisinde çift haneye yakın değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri de oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Rocket Pool (RPL), Sui (SUI), Huobi Token (HT), Kava (KAVA) ve Optimism (OP) gün içinde kaydettikleri son düşüşler ile CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Ancak lider kripto para birimi Bitcoin’deki ve kripto para piyasasındaki bu düşüş eğilimine karşın piyasada pozitif ayrışan ve gün içinde yükseliş yönlü ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu.

Conflux (CFX), Lido DAO (LDO), ApeCoin (APE), Litecoin (LTC) ve Algorand (ALGO) ise gün içerisinde kaydettikleri son yükselişler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.