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XRP, DOGE, ETH ve SHIB’de Son Durum! 

Özet

  • Kripto para piyasası son zamanlarda nispeten stabil. 
  • Toplam kripto para piyasası değeri 1,13 trilyon dolar seviyesinde. 
  • XRP, DOGE, ETH ve SHIB’de büyük fiyat hareketleri bulunmuyor. 
12:45
16 Mayıs 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimleri son zamanlarda stabil seyrediyor. Toplam kripto para piyasası değerinin ise 1,13 trilyon dolar değerinde olduğu görülüyor. Piyasanın popüler altcoin’leri olan Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH) ve Shiba Inu’da (SHIB) son durumlara göz atalım. 

XRP ve ETH’da Son Durum 

21,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 6. kripto para konumunda bulunana XRP, yazının kaleme alındığı sırada 0,4214 dolardan işlem görüyor. XRP’nin son hem son 24 saatte hem de son 1 haftada stabil bir tablo çizmiş olması dikkat çekiyor. 

Analistlere göre şu anda XRP yatırımcıları ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile arasındaki davaya odaklanmış durumda. Uzun zamandır devam eden dava sürecinde artık adım adım sona yaklaşıldığı düşünülüyor. 

Bunlara ek olarak XRP’nin dava sebebiyle fiyatının baskılandığını ve yine bu sebeple 2021 boğa koşusunda yeni bir rekora imza atamadığını belirtmekte fayda var. 

Öte yandan 218,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum (ETH), yazının yayına hazırlandığı sırada 1.818 dolardan işlem görüyor. 6 Mayıs’ta 2.000 dolar üzerine iğne atan ETH, sonrasında bir düşüş başlattı. 

Analistlere göre ETH’un yeni bir yükseliş başlatabilmesi için öncelikle lider kripto para birimi Bitcoin’de (BTC) yukarı yönlü hamlelerin gelmesi gerekiyor. Bunlara ek olarak ETH için ana direnç seviyesinin 2.000n dolar olduğu ifade ediliyor. 

DOGE ve SHIB Yorumları 

Piyasanın en büyük iki mem token’ı olan Dogecoin ve Shiba da son zamanlarda genel kripto para piyasası ile birlikte stabil seyrediyor. 10 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunan DOGE, yazının kaleme alındığı sırada 0,0722 dolardan, 5,1 milyar dolarlık piyasa değeri bulunan Shiba ise 0,0000088 dolardan işlem görüyor. 

Analistlere göre meme token’lar etrafındaki hype oldukça azaldı. Ancak kripto para piyasasında yaşanacak başka bir ralli ya da meme token’lar ile ilgili gelecek önemli bir gelişme fiyatları yeniden yukarı taşıyabilir.

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