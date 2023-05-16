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  •   Binance Listelemesi İle ATH Kaydetmişlerdi! 2 Altcoin’de Son Durum! 

Binance Listelemesi İle ATH Kaydetmişlerdi! 2 Altcoin’de Son Durum! 

Özet

  • PEPE yazının kaleme alındığı sırada 0,00000169 dolardan işlem görüyor.  
  • SUI yazının hazırlandığı sırada 1,19 dolardan işlem görüyor. 
  • İki altcoin de Binance listelemesi ile ATH kaydetmişti. 
12:22
16 Mayıs 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında gerek yaşadıkları hype sebebiyle, gerek büyük borsa listelenmeleri ile, gerek dikkat çeken yükseltmeleri ile gerekse de farklı başka sebepler ile bazı altcoin’ler popüler oluyor. Son zamanlarda da PEPE ve SUI’nin en çok konuşulanlar arasında yer aldığını görüyoruz. Peki, bu 2 altcoin’de son durum ne? 

PEPE Yorumları 

CoinMarketCap verilerine göre 664,6 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olan PEPE yazının kaleme alındığı sırada 0,00000169 dolardan işlem görüyor.  

PEPE, özellikle 5 Mayıs’ta işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance’de listelenmesi ile dikkatleri çekti. Listlemenin yapıldığı gün 0,000004354 dolar ile rekor kıran PEPE, ATH seviyesinin %61 altında işlem görüyor. Dolayısıyla PEPE’nin 11 günde gözle görülür bir düşüş kaydettiği açık.  

Buna ek olarak bir meme token olan PEPE ile ilgili yatırımcıları endişelendirebileck bazı iddiaların olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Örneğin Ripple avukatı PEPE’nin bir dolandırıcılık olduğunu iddia eden tweet’e yanıt vermiş ve aynı şekilde düşündüğünü dile getirmişti. Yine de bu durumun sadece iddialardan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var.  

Analistlere göre ise PEPE, yaşadığı hype sonrasında büyük bir düzeltme yaptı ve kripto para piyasasında yaşanacak yeni rallide eski ATH seviyesini geride bırakabilir. Yine de yatırımcıların söylentilerden bağımsız olarak kendi araştırmalarını yapmasının faydalı olabileceğini hatırlatmak gerekiyor.  

SUI Token Son Durum 

SUI de aslında Binance’de yakın zamanda listelenen ve bu listelenme ile adından söz ettiren bir kripto para birimi. 630,8 milyon dolarlık bir piyasa değeri bulunan SUI yazının kaleme alındığı sırada 1,19 dolardan işlem görüyor. 

SUI, Binance’de 3 Mayıs’ta listelendi ve bu listeleme ile tıpkı PEPE gibi bir rekor kırdı. SUI’nin ATH seviyesi şu anda 1.72 dolarda. Dolayısıyla PEPE’den farklı olarak SUI’deki düşüşün yüzde 30 oranında olduğu ifade edilebilir. Bu noktada da PEPE’nin bir meme token ve SUI’nin bir meme token olmamasının fark yarattığı düşünülüyor. 

Dolayısıyla yatırımcılar meme token’ların büyük hype yaratabildiğini ve sonrasında yaşanan geri çekilmenin diğer altcoin’lere göre daha büyük olabileceğini unutmadan hamle yapmalı. 

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