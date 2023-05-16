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  •   Tam 57,8 Milyara Ulaştı! LUNC Fiyatını Etkileyebilecek Gelişme DFLunc’dan Geldi!

Tam 57,8 Milyara Ulaştı! LUNC Fiyatını Etkileyebilecek Gelişme DFLunc’dan Geldi!

Özet

  • DFLunc 2 milyar LUNC token yaktığını açıkladı.
  • Binance'ı geride bıraktığını kullanıcılarıyla paylaştı.
  • Son 24 saat içerisinde LUNC %1 düşüş yaşadı.
11:30
16 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Devasa LUNC yakım işlemleriyle popülerlik kazanan Terra Classic üzerinde gerçekleşen yeni proje DFLunc, iki hafta içinde neredeyse 2 milyar LUNC token yaktı. DeFi protokolü, milyarlarca token yakarak LUNC dolaşımdaki arzı daha hızlı bir şekilde söndürmek için Nisan ayında başlatıldı. Protokol tarafından gerçekleştirilen devasa LUNC yakımı ile toplam LUNC yakımı 57,8 milyarı aştı.

DFLunc 2 Milyar Terra Classic Token Yaktı

Binance, 1 Mayıs’ta aylık LUNC yakma mekanizmasının bir parçası olarak 1,27 milyar LUNC yaktı. Binance şimdiye kadar 31,83 milyar LUNC token yaktı.

DFLunc 12 Mayıs’ta Twitter’da 1,6 milyardan fazla LUNC yakarak Binance’in 1,27 LUNC yakımını geride bıraktığını paylaştı. Terra Classic topluluğu, dikkat çekmeye başlayan DFLunc Protokolü aracılığıyla neredeyse 2 milyar LUNC yaktı. DeFi protokolü, sürekli bir yakım mekanizması aracılığıyla LUNC arzını azaltmak için birden fazla akıllı sözleşmeden oluşuyor.

DFLunc Protokolü aynı zamanda Terra Classic için, kullanıcıların DFC token’ını yalnızca LUNC token’larını yakarak yaratmalarına olanak tanıyan bir doğrulayıcı olarak hizmet veriyor. CosmWasmDFLunc ve CW20-DFC tabanlı iki akıllı sözleşme kullanıyor. Kullanıcılar, DFC token’larını yaratmak için protokol ücreti olarak USTC ödeyerek LUNC yakıyor. Doğrulayıcı aracılığıyla daha fazla stake etmek, DeFi protokolü tarafından daha fazla LUNC yakmalarını sağlıyor.

Protokol, planını nihayetinde Terra Classic zincirindeki doğrulayıcısının büyümesini amaçlayan farklı aşamalara ayırmıştı. Elde edilen verilere göre protokol, hala iletişim adresi aracılığıyla LUNC yakıyor. Topluluk tarafından yakılan toplam LUNC token sayısı şu anda 57,8 milyara ulaşmış durumda.

LUNC Fiyatı İvme Kazanıyor

Terra Classic çekirdek geliştiricisi Joint L1 Task Force (L1TF), topluluk 11511 sayılı Öneriyi başarıyla geçerken v2.0.1 yükseltmesine hazırlanıyor. Terra Classic blok zinciri, tahmini olarak 17 Mayıs saat 17:11 UTC’de 12.812.900 numaralı blokta duracak. Bunu 31 Mayıs’ta Cosmwasm 1.1.0 yükseltmesi takip edecek.

Bu yükseltme, spam’i önleyecek yönetişim teklifleri için minimum ilk depozito, yükseltilmiş Cosmos SDK ve Tendermint ve gelişmiş kod sürdürülebilirliği gibi birkaç kritik özellik içeriyor.

LUNC fiyatı son 24 saatte %1 düştü ve şu anda 0.00008988 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,000088 dolar ve 0,000091 dolar oldu. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte önemli ölçüde arttı ve bu da trader’lar arasındaki ilginin arttığını gösteriyor.

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