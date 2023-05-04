Yatırımcıların ve kripto para dünyasının merakla beklediği önemli bir dönüm noktasını aşan Terra Classic'de son durum ne oldu?

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Terra Classic (LUNC) geliştirici grubu Joint L1 Task Force, Cosmos SDK v0.45 ile rebel-2 test ağını başarıyla v2.0.0’a yükseltti. Çekirdek geliştiriciler 31 Mayıs’ta Cosmwasm v1.1.0 yükseltmesini (parite) planlarken, Cosmos ve Terra Luna 2.0’daki proje ve kurucuların bir kez daha Terra Classic zinciri üzerine inşa etmelerine olanak sağlamak için bu Terra Classic topluluğu için büyük bir başarı olarak yorumlanabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, çekirdek geliştirici Edward Kim de yükseltmeye katıldı.

Bu gelişme, Edward Kim’in Block Entropy adlı yapay zeka zincirinin tanıtım belgesinin görüntülerini paylaşmasıyla ortaya çıktı. TestNet şu anda yalnızca küçük bir dizi makine öğrenimi çıkarım görevini destekleyecek. (AI görüntü yayılımı, metin dili modelleri ve müzik üretimi). Dağıtılmış eğitim, ince ayar, python API’leri ve SNARK doğrulaması daha sonra gelecek.

Terra Classic Yapay Zeka İle Buluşuyor

Joint L1 Task Force, Cosmos SDK v0.45.11 Columbus-5 mainnet yükseltmesini 17 Mayıs’ta gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Geliştirici grubu v2.0.0 ana ağ yükseltmesi için kısa süre içinde bir Agora önerisi yayınlayacak.

Rebel-2 test ağındaki Cosmos SDK yükseltmesi daha önce 5 Mayıs’ta planlanmıştı, ancak geliştirici grup Rebel-2 test ağında Cosmos SDK ve Tendermint yükseltmelerini biraz daha erken yapabileceklerini belirtti. Rebel-2 test ağındaki Tendermint yükseltmesinin 9 Mayıs’ta yapılması planlanıyor.

İlginç bir şekilde, Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim yükseltmeye katıldı. StakeBin, Allnodes, Lunanauts, StellarDrift ve SolidVote gibi doğrulayıcılar da Cosmos SDK v0.45 ile Rebel-2 test ağının v2.0.0’a yükseltilmesine katıldı.

Cosmwasm 1.1.0 Parity yükseltmesinin 31 Mayıs’ta yapılması hedefleniyor. Cosmos ve Terra Luna 2.0’daki projelerin ve inşaatçıların bir kez daha Terra Classic zinciri üzerine inşa etmelerine izin vererek Terra Classic ağına faydayı geri getirecek.

LUNC Fiyatı 0.1 Dolara Ulaşacak Mı?

LUNC fiyatı son 24 saatte %2 yükseldi ve fiyat şu anda 0,000104 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,000102 dolar ve 0,000106 dolar oldu. En son yukarı yönlü ivme, LUNC topluluğunun USTC stablecoin’i 1 dolara repeg etme önerisini oylamasıyla geldi. Ancak, büyük doğrulayıcılar repeg için şartlar nedeniyle teklife karşı çıktılar.

LUNC ve USTC’yi 1 dolara çıkarmak için topluluğun aylarca sürekli çalışması gerekiyor. Terra Classic Revival Roadmap’e göre gelişmeler hala erken aşamada.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.