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  •   Alex Krüger: Umarım Buna Hazırsınızdır! Ünlü Ekonomistten Kripto Para Yorumu!

Alex Krüger: Umarım Buna Hazırsınızdır! Ünlü Ekonomistten Kripto Para Yorumu!

Kripto paraların bu yıl sonuna kadar herkesi şaşırtması bekleniyor. Ünlü isim tahminini açıkladı.
23:00
4 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Diplerde birçok kez başarılı hedefler açıklayan Krüger yeniden mikrofonu eline aldı. 2023 kripto için hızlı başladı. Ve makro cephede yaşananlar artık bir dönüm noktasına yaklaştığımızı gösteriyor. Eğer pandemi dönemini hatırlıyorsanız yine benzer hisler içinde olmalısınız. Büyük hareket öncesinde Alex de uyarıyor.

2023 Sonu Bitcoin Tahmini

Ekonomist ve kripto trader Alex Krüger, son piyasa değerlendirmesini herkesi hazır olmaya çağırdı. Ünlü isim geçmişte yaptığı dip tahminleriyle tanınıyor ve yorumları piyasada büyük ilgi görüyor. Peki son değerlendirmesinde neler söyledi?

“Mayıs ayında yeni BTC zirveleri geliyor. Umarım buna hazırsınızdır. Yılın en yüksek seviyeleri. İnsanlar düşüş eğiliminde. Küçük bankalar yıkılıyor. Banka kağıtlarıyla negatif korelasyon tesadüf değil.”

Tam olarak bu oluyor. Dün akşam geç saatlerde PacWest Bank hisseleri çökerken Bitcoin fiyatının yükseldiğini gördük. Ve bugün daha fazla banka %20’nin üzerinde değer kaybı yaşadı. Üstelik bu erime kısa vadede bitecek gibi görünmüyor. SEC şimdiden short pozisyonların bankacılık sektörü için yasaklanıp yasaklanmayacağını değerlendirdi. Şimdilik bir yasak söz konusu değil.

Uzmanların Bitcoin Yorumları

Diğer bir kripto analist Kaleo ise Bitcoin’in yakında 40.000 dolara ulaşacağını söylüyor. Kasım ayındaki dipte büyük yükseliş geliyor derken ona inananların sayısı epey azdı. Şimdi durum daha farklı. Kaleo, BTC’nin S&P 500 Endeksi (SPX) karşısındaki performansını izliyor. Kral kripto para biriminin çapraz bir dirençten çıktıktan sonra yukarı doğru bir yörüngede devam edeceğine inanıyor.

“BTC/SPX oranına baktığımızda, hala 2017 ATH’nin (tüm zamanların en yüksek seviyesi) üzerine çıkamadık. Bankalardaki korkuya karşı güvenli bir liman olduğunu kanıtlayan BTC güçlenmeye devam ederken, Mayıs 2022 kırılma seviyesine (40.000 dolar) bir hareket bana mantıklı geliyor.”

Kaleo ayrıca, BTC’nin 30.000 dolar seviyesini geçmesi halinde, kral kriptonun önümüzdeki hafta muhtemelen Şubat ayında bir kırılma ile oluşan üst HTF diyagonal eğilim çizgisine yükseleceğini söylüyor. Bu da kısa vadede 33.000 ile 34.000 dolar arasında yeni zirve anlamına gelir.

Birçok uzman yılın ilk 4 ayında daha yüksek zirveler yapan fiyatın Mayıs ayında da bunu tekrarlamasını umuyor.

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