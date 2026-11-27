Ethereum’un çekirdek geliştiricileri, ağda verinin kalıcı olarak saklanmasına ilişkin tartışmalı ücret değişikliğini Glamsterdam güncellemesinde koruma kararı aldı. Böylece bir sonraki büyük test öncesinde yedi haftalık gecikmeye yol açan belirsizlik büyük ölçüde sona erdi. Ancak bu karar, etkilenen akıllı sözleşmeler üzerinde çalışan ekipler için dar bir zaman takvimi bıraktı.

Akıllı sözleşmeler için süre daraldı

Glamsterdam, Ethereum ağında yeni kalıcı veri oluşturmanın maliyetini belirgin biçimde artırıyor. Ethereum, piyasa değeri bakımından en büyük ikinci blokzincir ağı olarak biliniyor. Yeni kurallar nedeniyle bazı mevcut akıllı sözleşmelerin işlem sırasında gas limitini tüketerek yarıda kalabileceği belirtiliyor.

Ethereum’un çekirdek yazılım ekipleri, bazı kırılma riskleri ve gas opcode kullanımına ilişkin soru işaretlerine rağmen mevcut Glamsterdam tanımıyla ilerleme konusunda genel uzlaşı sağladı.

Toplantı notlarına göre geliştirici ekipler, son aşamada kuralları sadeleştirmeye dönük bir öneriyi de kabul etmedi. Böylece ilgili düzenlemenin teknik tanımında değişiklik yapılmadan uygulanmasına karar verildi.

Merkezdeki düzenleme olan EIP-8037, ağın veri tabanının büyümesini sınırlamayı amaçlıyor. Kural, blokzincirde yeni ve kalıcı veri üreten işlemlere ayrı bir depolama ücreti getiriyor. Bu çerçevede yeni bir sözleşme oluşturmanın yalnızca depolama kaleminden doğan maliyeti 183.600 gas birimine çıkıyor. Mevcut taban maliyet ise 32.000 seviyesinde bulunuyor.

Mini sözlük: EIP, Ethereum İyileştirme Önerisi anlamına gelir ve ağdaki teknik değişikliklerin standart biçimde tartışılmasını sağlar. Gas ise Ethereum’da bir işlemin ya da akıllı sözleşme komutunun gerektirdiği hesaplama maliyetini ölçen birimdir.

15 Aralık testi kritik önem taşıyor

Glamsterdam için son halka açık testin 15 Aralık’ta Hoodi ağı üzerinde yapılması planlanıyor. Geliştiriciler bu ağı, değişiklikler Ethereum ana ağına geçmeden önce son prova ortamı olarak kullanıyor. Bu takvim, ilk plana göre yedi hafta gecikmiş durumda.

Ethereum Foundation geliştiricisi Marius van der Wijden, ağdaki yaklaşık 90 milyon sözleşmeden 15 bine kadarının risk altında olabileceğini hesapladı. Dış denetçiler ile vakıf ekipleri ise toplamda yaklaşık 200 somut sorun noktası belirledi. Bu sorunların köprüler, cüzdanlar, borsalar, staking hizmetleri ve fiyat gibi dış verileri blokzincire taşıyan oracle sistemlerinde görüldüğü aktarıldı.

ChainSecurity, sektör genelindeki programlarda 200 sorun tespit ettiğini, bunların bir bölümünü yapay zeka araçlarıyla kod taraması yaparak ve son bir yıllık gerçek Ethereum işlemlerini yeni kurallar altında yeniden oynatarak bulduğunu açıkladı.

Tespit edilen sorunların çoğu bir ayar değişikliğiyle giderilebiliyor. Buna karşılık 24 vakanın sözleşme güncellemesi ya da kullanıcıların ve varlıklarının yeni yapılara taşınmasını gerektirdiği ifade edildi. En ciddi sorunlar için son tarih 15 Aralık, kalan başlıklar için ise 10 Ocak olarak belirlendi. Ağda çalışmaya başladıktan sonra değiştirilemeyen sözleşmeler için bu süre daha da kritik görülüyor.

Hegota güncellemesinde öncelik tartışması başladı

Toplantıda, Glamsterdam sonrasındaki Hegota güncellemesi de tartışmaya açıldı. Bu güncellemenin öne çıkan bileşenlerinden biri, işlem sansürünü sınırlamayı amaçlayan FOCIL mekanizması. FOCIL, blokları oluşturan uzman yapıların bazı işlemleri sessizce dışarıda bırakmasını zorlaştırmayı hedefliyor.

Ethlabs araştırmacısı Caspar Schwarz-Schilling, geliştiricilerin zamanını kuantum sonrası imzalara ayırabilmesi için FOCIL’in gündemden çıkarılması gerektiğini savundu. Kâr amacı gütmeyen bir Ethereum araştırma laboratuvarı olan Ethlabs, ağın 2027 sonuna kadar kuantum bilgisayarlara dayanıklı hale getirilmesini istiyor. Kurucu ortak Julian Ma da büyük kurumlardan bireysel kullanıcılara kadar herkesin düzenli cüzdanları üzerinden kuantuma dayanıklı kriptografiye geçebilmesini hedeflediklerini söyledi.

Geliştiriciler, sıradan hesapların bu geçişi yapabilmesine imkan tanıyacak Frame Transactions değişikliğini daha önce kabul etmişti. Hegota’nın nihai özellik listesinin 10 Aralık civarında netleşmesi bekleniyor. Bu tarihten önce çekirdek yazılım ekiplerinin Glamsterdam sürümlerini, ağı çalıştıran düğüm operatörlerine gelecek haftanın başına kadar teslim etmesi gerekiyor.