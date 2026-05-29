Ethereum haftalık kapanışta 1.850 doların altına düşerse 1.069 dolara gerileyebilir

Ethereum’un fiyatı, haftalık grafikte kritik bir seviyede dalgalanıyor. Piyasa analistleri, ETH grafiğinde iki zıt teknik senaryoya dikkat çekiyor: Bir taraf, beş yıldır süren sıkışma ve konsolidasyon döneminin sonunda güçlü bir çıkışın mümkün olduğunu savunuyor; diğer uzmanlar ise 1.850 dolar altında yapılacak bir haftalık kapanışın aşağı yönlü yeni bir hareketin kapısını aralayabileceğini belirtiyor.

Beş Yıllık Sıkışma Sonrasında Beklenen Hareket

Kripto para analisti James EastonUK’in haftalık grafiğinde ETH, yaklaşık 2.014 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analist, Ethereum’un 2021 yılındaki rallisinden sonra geniş bir konsolidasyon aralığına girdiğini, fiyatın beş yılı aşan bir süre boyunca destek ve direnç bölgeleri arasında gidip geldiğini paylaştı. Bu uzun soluklu hareketin, potansiyel olarak güçlü bir kırılmaya sahne olabileceğine vurgu yaptı.

Grafikte, geçmiş döngülerde görülen uzun yatay hareketlerin ardından sert yükselişler yaşandığı; 2016’daki ve 2020-2021 dönemleri öncesindeki konsolidasyon sürecinin şimdiki fiyat yapısıyla benzer olduğu görülüyor. Ethereum fiyatı halen 1.200 dolar civarındaki ana destek ile 6.000 dolara yaklaşan direnç arasında sıkışmış durumda.

ETH’nin bu geniş aralıkta, şu sıralar orta-alt bölgesinde hareket ettiği gözlemleniyor. Fiyat, üst bandı birçok kez aşmakta başarısız olurken, alıcılar ise alt sınırda pozisyonlarını korumayı sürdürdü. Analiste göre, böyle uzun vadeli yatay hareketler genellikle piyasada baskı birikmesine yol açıyor; güçlü bir kırılım ise üst banda yerleşmeyle tetiklenebilir.

James EastonUK’in grafiğinde, “Beş yıl süren bu konsolidasyonun ardından ETH tarafında güçlü bir çıkış mümkün. Ancak fiyatın bu aralığın üzerine atması gerekiyor.” yorumu yer aldı.

Fiyat üst dirençten çıkarak 10.000 dolara doğru ivme kazanabilir; fakat bunun gerçekleşebilmesi için önce 6.000 dolar bandı net şekilde aşılmalı. Aksi durumda, 1.200 dolardaki ana destek yeniden gündeme gelecek ve geniş konsolidasyon süreci devam edebilir.

Mini sözlük: Konsolidasyon, bir varlığın fiyatının uzun süre boyunca dar bir aralıkta yatay seyretmesi ve belirgin bir yön seçmemesi durumudur. Konsolidasyon sonrası genellikle volatilite artışı beklenir.

1.850 Dolar Altında Kapanış Düşüş Riskini Artırabilir

Ethereum, haftalık grafikte 2.127 dolarda işlem görürken, analist Ali Charts özellikle 1.850 dolar seviyesi altındaki kapanışlara dikkat çekti. X platformunda paylaşılan grafikte, ETH’nin 2.282 dolardan sert şekilde reddedildiği ve aşağı yönde iki temel hedefin teknik olarak ortaya çıktığı belirtiliyor.

Ethereum halen 3.335 dolar direncinin ve önceki döngüdeki 4.868 dolar zirvesinin oldukça altında. Kısa vadede en yakın güçlü seviye ise yine haftalık 2.282 dolar bandı. Bu seviye korunamazsa, düşüşün hızlanabileceği vurgulanıyor.

Ali Charts’a göre, “Haftalık kapanış 1.850 doların altına inerse, ilk etapta 1.562 dolara, oradan da 1.069 dolar destek seviyelerine kadar geri çekilme görebiliriz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Grafikte ayrıca 50 ve 200 haftalık hareketli ortalamaların ETH’ye oldukça yakın seyretmesi de, haftalık kapanışların genel tablo açısından kritik olmasını sağlıyor. Şu an için Ethereum 1.850 dolar üzerinde tutunmayı sürdürüyor; düşüş senaryosunun teyit edilip edilmeyeceği haftalık kapanışa bağlı olacak.

Seviye Destek/Direnç Önemli Eşik 10.000 $ Yukarı hedef (proje edilen) Yalnızca direnç aşıldığında 6.000 $ Üst direnç bandı Konsolidasyonda tepe 2.282 $ Kısa vadeli direnç Yukarı yön için yakından izleniyor 1.850 $ Haftalık ana eşik Kırılırsa düşüş hızlanabilir 1.562 $ İlk aşağı hedef Kapanış altında izlenmeli 1.200 $ Geniş aralık desteği En güçlü zemin 1.069 $ Uzun vadeli ana destek Düşüşte alt sınır

Sonuç olarak, Ethereum için iki teknik senaryo öne çıkıyor: Beş yıllık sıkışma sonrası yukarı yönlü kırılma potansiyeli ile kritik destek altındaki kapanışlarda yeni ve sert bir düşüş ihtimali. Piyasa, haftalık kapanışlardaki fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.