ETH fiyatı marttan bu yana ilk kez 2.000 doların altına düştü ve vadeli işlem ilgisinde rekor görüldü

Ethereum’un yerel birimi olan ETH, son günlerde hızlı kayıplar yaşadı. Perşembe sabahı itibarıyla fiyat ilk kez mart ayının sonundan bu yana 2.000 doların altını gördü. CoinDesk’in verilerine göre, geçtiğimiz yedi günde ETH yüzde 8’e yakın, son 24 saatte ise yüzde 5’i aşan değer kaybı yaşadı.

Fiyattaki Düşüşe Rağmen Vadeli İşlem Hacmi Tırmanıyor

ETH fiyatındaki düşüş devam ederken vadeli işlem piyasasında önemli bir hareketlilik dikkat çekti. Coinglass’ın sunduğu verilere göre, ether vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü art arda üçüncü gün yükseldi ve rekor seviye olan 16,39 milyon coine ulaştı. Bu miktarın dolar karşılığı yaklaşık 32,5 milyar dolara denk geliyor. Kısacası, fiyat baskısı altında olmasına rağmen vadeli işlemlerde pozisyon açanların sayısı rekor kırdı.

Mini sözlük: Açık pozisyon (Open Interest), vadeli işlem sözleşmelerinde yatırımcılar tarafından halen kapatılmamış ya da teslim edilmemiş toplam kontrat miktarını ifade eder. Açık pozisyondaki artış, piyasadaki katılımın, ilginin ve risk iştahının yükseldiğini gösterebilir.

Açık pozisyondaki artışa karşın, vadeli işlemlerdeki yedi günlük hacim ve CVD (Kümülatif Hacim Delta’sı) göstergesi negatif seyrediyor. Spot fiyatta düşüşle beraber CVD’nin eksi olması, piyasadaki satış baskısının pasif emirlerden çok agresif piyasa emirleriyle geldiğine işaret ediyor.

ETH’den Çıkışlar ve Yatırımcı Güveni

Vadeli işlemler ile spot piyasa arasında oluşan bu ayrışma, ether üzerinde kısa vadeli satıcılı baskının hakim olduğunu gösteriyor. ABD’de işlem gören spot ETH ETF’lerinde ise bu ay itibarıyla toplamda 401 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Bu rakam, nisan ayında gözlenen 354 milyon dolarlık net girişin de üzerine çıktı ve fonlardan ETH’ye yönelik güvenin zayıfladığını ortaya koydu.

Ethereum Vakfı ve Toplulukta Son Gelişmeler

Ethereum Vakfı’ndaki üst düzey ayrılıklar da ekosistemin mevcut ortamını yansıtıyor. Özellikle Carl Beekhuizen ve Julian Ma gibi bilinen isimlerin ayrılması, toplulukta dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

Markus Thielen, yatırımcıların artan tahvil getirileriyle ETH stake getirilerini kıyasladığını ve yeni alım ilgisinin Bitmine ile sınırlı kalmaya başladığını aktarırken, vakıftan peş peşe gelen istifaların ETH’nin çekicilik kaybına işaret ettiğini belirtti.

Piyasa Algısında Değişim ve Geleceğe Dair Soru İşaretleri

Ethereum’un DeFi (merkeziyetsiz finans), tokenizasyon ve akıllı kontrat alanındaki liderliği tartışılmıyor. Ancak bazı analistler, bu merkeziyetin ve yenilikçi çözümlerin ETH fiyatına, yani yerel tokene ne kadar olumlu yansıdığının sorgulandığını ifade etti. Geçmişte “ETH paradır” yaklaşımının öncülerinden David Hoffman dahil bazı topluluk liderlerinin elindeki ETH’leri sattığı da öne çıktı.

House of Chimera, Ethereum’un hâlâ ekosistem geliştirme aktivitelerinde rakiplerine üstünlük sağladığını belirtse de, fiyatta ve piyasa duygusunda yaşanan hızlı değişimin geliştirici bağlılığından önce geldiğini kaydetti.

Piyasalarda kısa vadede ETH’ye ilişkin soğuk hava devam ediyor. Fiyattaki hızlı düşüş, spot ve vadeli işlem piyasalarındaki zıt tablo ile birlikte değerlendirildiğinde, yatırımcıların Ethereum ekosisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda yeni bir değerlendirme sürecine girdiği görülüyor.