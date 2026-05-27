Tesla ve SpaceX’in birleşmesi gündemde BTC rezervinde büyük artış öne çıkıyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla ve SpaceX’in birleşebileceği yönünde çıkan haberler, kripto para piyasalarında ve teknoloji dünyasında yankı buldu. CNBC’nin elde ettiği bilgilere göre, iki şirketin birleşme olasılığı Musk tarafından iç çevrelere konuşuluyor. Tesla bünyesinden bir çalışan, şirket içerisinde böyle bir hamlenin uzun süredir beklendiğini ve konu üzerine açıkça sohbet edildiğini söyledi.

Birleşmenin olası etkileri

Kulislerde konuşulan bu hamle, yalnızca elektrikli araç ve uzay teknolojileri alanında değil, kripto para piyasasında da önemli gelişmelere yol açabilir. Nedeni ise, birleşik şirketin elinde tutulacak Bitcoin miktarının onu dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri haline getirecek olması. Mevcut verilere göre, Tesla ve SpaceX’in potansiyel toplam Bitcoin rezervi, birleşik şirketin kurumsal yatırımcılar arasında beşinci sıraya çıkmasını sağlayacak büyüklükte görünüyor.

Mini sözlük: Nasdaq, Amerika Birleşik Devletleri’nde işlem gören, teknoloji ağırlıklı halka açık şirketlerin yer aldığı önde gelen bir borsa platformudur. Şirketlerin büyüklük, şeffaflık ve likidite açısından ciddi standartlara uyması gerekir.

Özellikle Michael Saylor liderliğindeki MicroStrategy, kripto yatırım şirketi Twenty One Capital, Jack Mallers’ın Bitcoin projesi ve madencilik şirketleri Metaplanet ile Marathon Digital Holdings’in ardından gelecek büyüklükte bir Bitcoin hazinesinden söz ediliyor.

Şirket Bitcoin Sıralaması Holding Hakkında MicroStrategy 1 En yüksek portföye sahip Twenty One Capital 2 Büyük ölçekli yatırımcı Jack Mallers Ventures 3 Bitcoin odaklı start-up Metaplanet 4 Bitcoin madenciliği şirketi Tesla + SpaceX 5 Beklenen birleşme sonrası Marathon Digital 6 Küresel madencilik şirketi

Yapay zeka ve enerji altyapısında yakınlaşma

İki şirket arasındaki operasyonel ortaklık yalnızca söylentiyle sınırlı değil. Son dönemde enerji altyapısı ve yapay zeka uygulamalarında yaşanan yakınlaşma, işbirliğini artırdı. SpaceX’in, Elon Musk’a ait yapay zeka şirketi xAI ile birleşmesinin ardından özel piyasa değerlemesi yaklaşık 1,25 trilyon dolar seviyesine ulaştı. SpaceX’in Nasdaq’ta işlem görmesine ise önümüzdeki ay başlanması bekleniyor.

Bu gelişme, Musk’ın elektrikli araçlardan uzay teknolojilerine ve kripto paraya kadar uzanan şirketler ağının daha da bütünleşmesine yol açacak. Ancak, şu ana kadar Tesla veya SpaceX tarafından resmi bir birleşme kararı açıklanmadı.

Büyük Bitcoin rezerviyle öne çıkacak

Tesla’nın, 2021 yılında Bitcoin alımlarını duyurmasının ardından bir süre araç satış ödemelerinde kripto para kullanımını aktif ettiği, fakat Bitcoin madenciliğinin çevresel etkileri sebebiyle bu imkanı askıya aldığı biliniyor. Buna rağmen, Elon Musk sosyal medyada yaptığı açıklamalarla hem Bitcoin hem de DOGE gibi kripto paralarda fiyat dalgalanmalarını etkileyen figürler arasında yer almayı sürdürüyor.

Tesla’nın bir çalışanı, şirket içerisinde birleşmenin uzun zamandır konuşulduğunu ve birçok çalışanın bu gelişmeyi beklediğini söyledi. CNBC ise, şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberinde Elon Musk’ın bu olasılığı son dönemde daha açık şekilde gündeme getirdiğini belirtti.