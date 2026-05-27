Bitcoin mayıs zirvesinden sert dönüş yaşadı kurumsal satış baskısı öne çıktı

Bitcoin’in mayıs ayı fiyat hareketlerinde klasik “Mayısta sat ve uzaklaş” stratejisi bu yıl bir kez daha gündeme geldi. Aylık mum grafiği, 82.500 dolar seviyesinden gelen sert satış sonrası uzun fitilli bir Shooting Star formasyonu ile kapandı. Bu görünüm, yukarı yönlü hareketin güç kaybettiğine ve piyasada satış baskısının arttığına işaret etti.

Mayısta belirgin satış baskısı

Orta ayda 82.500 dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, ardından hızla geri çekildi ve mayıs sonuna doğru 75.650 dolar civarına kadar indi. Fiyatın yükselişinin reddedilmesi ve ardından yaşanan sert gerileme, yukarıda ciddi bir arz baskısı oluştuğunu gösterdi. Teknik olarak “Shooting Star” olarak bilinen bu mum formasyonu, genellikle boğa momentumunun tükenmeye başladığını ve satıcıların kontrolü ele aldığını gösteren klasik bir işaret olarak değerlendirilir.

Bitcoin analizlerinde sıkça karşılaşılan bu formasyonun, yükseliş denemelerinin zayıfladığını ve piyasada artık satış yönlü bir eğilimin öne çıktığını gösterdiği belirtiliyor.

Teknik sinyale zincir üstü veriler de eşlik etti. 8 Mayıs’ta STH MVRV göstergesi, 1,0 seviyesinin üzerine çıkamadı. Bu oran, kısa vadeli yatırımcıların kâr ya da zarar konumunu gösteriyor ve 1’in altında kalmaya devam etmesi, son alım yapanların halen zarar ettiğine işaret etti.

Mini sözlük: STH MVRV nedir, neyi gösterir? STH MVRV (Short-Term Holder Market Value to Realized Value), kısa vadeli yatırımcıların ellerindeki Bitcoin’i güncel fiyatla satmaları durumunda kârda mı zararda mı olduklarını gösteren bir orandır. 1’in üzeri kâr anlamına gelirken, 1’in altı zarar pozisyonunu gösterir.

Küresel talepte zayıflama

Yatırımcı talebine ilişkin önemli göstergeler de piyasanın soğuduğunu ortaya koydu. ABD merkezli Coinbase borsasında izlenen fiyat farkı olan “Coinbase Premium”, -0,136’ya kadar düştü ve son dönemlerin en düşük seviyelerine yaklaştı. Bu seviye, ABD’li kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü alım isteğinin azaldığını gösteriyor.

Benzer şekilde Asya tarafında da Kore Premium endeksi -2,1 ile olağanüstü negatif bir noktaya indi. Koreli bireysel yatırımcıların, tarihsel olarak en aktif gruplardan biri olmasına rağmen son dönemde temkinli davrandıkları dikkat çekti. Hem Doğu’da hem de Batı’da eşzamanlı talep düşüşü, Bitcoin için ender rastlanan zayıf piyasa koşulları yarattı.

Kurumsal kanatta büyük ölçekli satışlar

Kurumsal yatırımcı tarafında ise dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. 26 Mayıs’ta IBIT spot Bitcoin ETF ürününde toplam 1,3 milyar dolar büyüklüğünde, borsadan bağımsız kapalı havuzda (“dark pool”) bir satış işlemi gerçekleşti. Bu işlem, piyasa fiyatı üzerinde doğrudan etki oluşturmadan büyük miktarda Bitcoin’in el değiştirdiğini gösteriyor.

Bu tür işlemler, genellikle piyasayı sarsmadan pozisyon azaltmak isteyen büyük yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Söz konusu satış ve borsalarda görülen zayıf primler birleşince, profesyonel yatırımcının riskten kaçınmak için sessizce satış yaptığına işaret olarak yorumlandı.

Yatırımcılar açısından kritik destek 75.400 dolar seviyesinde oluştu. Bu seviye, ilk önemli URPD (Unspent Realized Price Distribution) destek duvarı olarak öne çıkarken, fiyatın üzerinde tutunması sürecin istikrarı için önem taşıyor. Eğer bu seviye kalıcı şekilde kırılırsa, BTC için kısa sürede 70.500 dolar bandına kadar yeni bir gerilemenin olabileceği değerlendirmeleri yapıldı.

Mini sözlük: URPD (Unspent Realized Price Distribution), piyasada hangi fiyat aralıklarında ne kadar Bitcoin’in el değiştirdiğine ve bu işlemlerden kalan bakiyelerin hangi seviyelerde tutulduğuna dair veri sunar. Kritik destek/direnç alanları bu analizle belirlenebilir.

Gösterge Değer/Seviye Haber Bağlamı Coinbase Premium -0,136 ABD kurumsallarında düşük ilgi Kore Premium -2,1 Koreli yatırımcılarda zayıf talep STH MVRV 1’in altında Kısa vade yatırımcısı halen zararda Dark Pool Satışı 1,3 milyar $ Kurumsal satış baskısı Kritik Destek (URPD) 75.400 $ Kırılma yaşanırsa, 70.500 $ hedef olabilir