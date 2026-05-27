Kraken yeni Bitcoin Vault ürününü başlattı, BTC sahiplerine pasif gelir imkanı sundu

Kripto para borsalarından Kraken, Bitcoin sahiplerinin varlıklarından ek gelir elde edebilmesini sağlayan yeni bir hizmet sunduğunu açıkladı. Bitcoin Vault adını taşıyan bu ürün, yatırımcıların Bitcoin’lerini satmadan, karmaşık işlemlerle uğraşmadan pasif şekilde getiri elde etmesini hedefliyor. Platform aracılığıyla doğrudan erişilebilen bu ürün, uzun vadeli Bitcoin sahiplerine yönelik geliştirilmiş durumda.

Bitcoin Vault ile Hedef Basit Pasif Gelir

Kraken, Bitcoin Vault’u kendi Earn ürün ailesine dahil ettiğini ve kullanıcıların sadece Bitcoin fiyat hareketlerine bağlı kalmadan ödül kazanabileceğini belirtti. Bu ürün sayesinde kullanıcılar, varlıklarını borsadan çekip başka protokollerde manuel olarak değerlendirmek zorunda kalmadan doğrudan kazanç fırsatlarına ulaşabiliyor.

Kraken Earn Ürünleri yöneticisi John Zettler, bu çözüme olan ihtiyacı şu sözlerle aktardı:

Birçok müşterimiz, uzun vadeli saklamayı düşündükleri Bitcoin’lerinden kolay ve güvenli biçimde gelir elde etmenin yollarını arıyor. Bitcoin Vault tam olarak bu yaklaşım için tasarlandı; temel önceliğimiz sade erişim ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak.

Şirket, Bitcoin Vault’a katılım sürecinin hem ana uygulaması hem de Kraken Pro platformunda tamamen entegre şekilde çalıştığını, kullanıcıların herhangi bir harici cüzdan ya da üçüncü parti işlem gerekmeksizin sisteme dahil olabileceğini belirtti. Bu ürün, yalnızca yasal olarak uygun bölgelerde kullanıma açık olacak.

Teknik Altyapı ve DeFi Destekli Çalışma Modeli

Bitcoin Vault’un arkasındaki teknik alt yapı, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren Veda ve Sentora tarafından sağlanıyor. Kullanıcıların yatırdığı Bitcoin’ler çeşitli DeFi protokollerinde değerlendirilerek gelir oluşturuyor. Burada Aave, Morpho ve Tydro gibi bilindik kredi protokollerine fon aktarımı yapılıyor ve bu sistem teminatlı borç verme mantığıyla çalışıyor.

Mini sözlük: Overcollateralized lending, kullanılan teminat değerinin borçlanılan miktardan fazla tutulduğu kredi modelidir. DeFi’de, kullanıcılar sistemin güvenliği için istenenden daha yüksek oranda teminat gösterir; böylece ani fiyat dalgalanmalarında risk minimize edilir.

Bu tip vault ürünlerinde, kullanıcıların Bitcoin’leri havuzda birleştirilip otomatik olarak çeşitli strateji ve protokollere dağıtılıyor. Böylelikle manuel işlem yapmaya, tek tek borç verme, staking veya likidite sağlama gibi süreçlere gerek kalmadan gelir elde edilebiliyor. Kraken, sistemin otomatik risk yönetimi ve yeniden dengeleme mekanizması ile kullanıcılarına teknik ayrıntıları düşünmeden işlem yapma şansı sunduğunu aktardı.

Protokol Rolü Aave BTC teminatlı kredi vererek faiz kazancı üretir Morpho Optimize edilmiş kredi piyasasında getiri sağlar Tydro Farklı stratejilerle BTC’yi teminat olarak kullandırır

Piyasa Talebi ve Vault Modellerindeki Eğilimler

Kraken, kripto piyasasında pasif gelir sağlayan ürünlere olan talebin son dönemde artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar, varlıklarını değerlendirebilecekleri güvenilir ve şeffaf alternatiflere ilgi gösteriyor.

Şirketin açıklamasında, merkezi borsaların sunduğu klasik lending (borç verme) yapılarının özellikle 2022 yılındaki piyasa düşüşleri sırasında güvensizlikle karşılaştığı ancak yeni nesil vault ürünlerinin zincir üstü (onchain) şeffaflık sunduğu vurgulandı.​ Kraken’in DeFi Earn adını verdiği genel ürün portföyünde bugüne kadar 240 milyon doların üzerinde varlık yönetildiği belirtildi. Bu büyümede, ekstra token ödülleri yerine gerçek kullanıcı talebinin etkili olduğunun altı çizildi.

Son olarak, Bitcoin Vault’un şu anda uygun ülkelerde kullanıma sunulduğu ve Kraken’in bu alandaki onchain finansal hizmetlerini çeşitlendirme hedefinin bir parçası olduğu ifade edildi.