Strive 1.109 Bitcoin daha aldı, toplam BTC varlığı 16.500’e ulaştı

Kurumsal Bitcoin yatırımlarında rekabet güçlenirken, Strive Asset Management, önemli miktarda BTC alımı yaparak dikkatleri üzerine çekti. Varlık yönetim şirketi, yeni yaptığı 1.109 adetlik Bitcoin alımıyla toplam BTC portföyünü 16.500’e çıkardı.

Strive BTC biriktirmeye hız verdi

Gelişen haberlere göre merkezi ABD’de bulunan Strive, son alımıyla birlikte dünyanın BTC biriktiren en büyük kurumları arasında yerini sağlamlaştırdı. Şirket, kamuya açık ve özel sektör kuruluşları arasında BTC tutanlar listesinde yedinci sırada konumlandı.

Strive’ın Bitcoin varlıkları, büyük çaplı ve düzenli alımlar sayesinde hızla büyüyerek sektörde öne çıkmasını sağladı.

Strive Asset Management, genellikle geleneksel varlık yönetimi çeşitleriyle bilinirken, son dönemde dijital varlıklara özellikle Bitcoin’e yönelmiş durumda.

Mini sözlük: Strive Asset Management, Amerika Birleşik Devletleri merkezli olup geleneksel finans ve varlık yönetimi ürünleriyle tanınan, son dönemde kripto paralara büyük ölçekli yatırımlarıyla gündeme gelen bir finans kuruluşudur.

Michael Saylor’ın şirketinde tahvil hamlesi

Öte yandan, piyasanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olarak öne çıkan MicroStrategy, yeni BTC alımına bir süre ara verme kararı aldı. Şirket, bu geçici bekleme sürecinde finansal dengesini gözeterek borç yönetimini ön plana koydu.

Michael Saylor liderliğindeki MicroStrategy, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık tahvili geri alarak bu alanda önemli bir finansal adım attı. Yapılan alımda tahvillerin yüzde sekiz indirimli tekrar satın alındığı belirtildi. Bu adımla birlikte şirketin toplam dönüştürülebilir borcu 6,7 milyar dolara geriledi.

Ancak geniş çaplı bu borç ödemesi, MicroStrategy’nin nakit rezervlerini ciddi biçimde azalttı. Şu anda şirketin kasasında 871 milyon dolar bulunduğu bildirildi. Şirketin, yakın vadede BTC alımlarında daha temkinli davranması bekleniyor.

Kurumsal Bitcoin yarışında son durum

Kısa süreli bu duraklamaya rağmen MicroStrategy, toplamda 843.738 Bitcoin ile kurumsal yatırımcılar arasında liderliğini sürdürüyor. Şirket, Bitcoin başına ortalama yaklaşık 75.700 dolar maliyetle alımlarını gerçekleştirdi ve yılın başında büyük zararda olmasına rağmen şu anda mütevazı bir kâr elde etmiş durumda.

Şirket Toplam BTC Borsa Sırası Ortalama Alım Fiyatı MicroStrategy 843.738 1 75.700 USD Strive Asset Management 16.500 7 Veri paylaşılmadı

Piyasa etkileri ve özet tablo

Kurumsal yatırımcılar arasındaki bu dinamik değişim, BTC piyasasında rekabetin hâlen canlı olduğunu gösteriyor. Strive’ın yeni alımı, şirketin sektördeki konumunu güçlendirirken, MicroStrategy’nin borç azaltma politikası, gelecekteki BTC alımlarının daha düşük miktarlı olacağına işaret ediyor.