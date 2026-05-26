Bitcoin’de zayıf işlem hacmiyle birlikte tekrar dip seviyeler gündemde

Bitcoin fiyatında hafta sonundan bu yana görülen kısa toparlanma, piyasalardaki işlem hacminin düşmesiyle birlikte kırılganlığını koruyor. Son yükselişte fiyatlar 74.000 dolar seviyesinden yüzde 4,8 oranında tepki verdi, ancak uzmanlar hem hacimsiz hareket hem de alıcıların zayıf kalması nedeniyle düşüş riskinin devam ettiğini belirtiyor.

Piyasa yapısı ve önemli göstergeler

Bitcoin 74.000 dolarda dip yaptıktan sonra hızlıca TBO fast line seviyesine ulaşsa da bu hareketin kalıcı bir yükselişe dönüşmesi beklenmiyor. Analizlerde, yükselişin satış baskısını tam anlamıyla kırmadığı ve 76.140 dolar çevresindeki destek çizgisinin de zayıf göründüğü belirtiliyor. On-balance volume (OBV) göstergesi de satıcı ağırlığına işaret ediyor. RSI’ın ise tekrar 25 seviyesinin üzerine çıkmadan çok daha olumlu sinyal vermeyeceği aktarılıyor.

Bitcoin’in geçmişteki ayı piyasalarında da benzer şekilde düşük işlem hacmi ve gerileyen medya ilgisiyle dip seviyeleri tekrar test ettiği dikkat çekiyor. Özellikle dört yıllık döngülere bakıldığında, hacmin gerilemesiyle birlikte piyasanın güç kaybettiği gözlemleniyor.

İşlem hacmindeki düşüş ve piyasa ilgisi

Son haftalarda Bitcoin’de işlem hacimleri belirgin şekilde azalırken, Google aramalarındaki ilgi de geriliyor. Uzmanlar, bu ortamda oluşan her tepki hareketinin kalıcı olmayabileceği uyarısında bulunuyor. Alıcılar geri çekilmiş durumda ve fiyatların destek noktalarına yaklaştıkça yeni satış dalgaları görülebileceği belirtiliyor.

Piyasanın mevcut görünümü, güçlü alıcı desteğinden yoksun. Bu nedenle işlem hacminin yükselmeden sürdürülebilir bir toparlanma zor görünüyor. Bitcoin’in yeniden dip seviyeleri test etmesi halinde piyasa katılımcılarının görüşünde ciddi ayrışmalar yaşanabilir.

Böyle anlarda bazı yatırımcılar fiyatların daha da düşeceğini öngörürken, diğerleri bu hareketleri piyasa manipülasyonu olarak değerlendirebiliyor.

Uzmanlar olası kırılmalarda özellikle fiyat seviyeleri ve risk kontrolü konusunda dikkatli olunmasını öneriyor.

Ethereum ve altcoin piyasasında tablo

Ethereum’da da baskı sürüyor. ETH fiyatı, grafiklerde takip edilen ayı formasyonunun altına inerek, yaklaşık 1.065 dolara kadar düşüş riskiyle karşı karşıya. Bu noktaya ulaşılırsa, yüzde 49’a yakın bir gerileme yaşanmış olacak. Ethereum için olumlu bir görüntü oluşması, ancak temel direnç seviyelerinin aşılması ile mümkün görünüyor.

Mini sözlük: TBO fast line, teknik analizde fiyatın kısa vadeli ortalama hareketini değerlendirmek için kullanılan ve potansiyel trend değişim noktalarını gösteren bir göstergedir.

Kripto piyasasının geneli ise hem Bitcoin’de hem altcoinlerde satıcılı seyrediyor. Özellikle stablecoin hakimiyeti yüzde 11,84 seviyesine ulaştı. Bu artış, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak daha güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Varlık Son 24 Saatlik Değişim Teknik Görünüm Bitcoin +4,8% (tepki), ancak destek zayıf Dip testi riski Ethereum -49% (hedef riski) Ayı piyasası baskısı Stablecoin Hakimiyeti 11,84% Riskten kaçış RENDER +25% RSI zayıf INJ +10,46% Karışık NEAR +15% Karışık

Bazı altcoinlerde güçlü yükselişler görülse de, genel tablo kırılgan kalmaya devam ediyor. DEXE ve VVV gibi birkaç token olumlu ayrışırken, piyasanın çoğunda satış baskısı ön planda.

MU, WIF ve CHZ gibi tokenlar düşüşe geçti ve açık şort sinyalleri verdi. PI, 0,1346 dolara yaklaşırken, TON ise sert bir yükselişin ardından dengelenmeye çalışıyor.

Genel olarak, Bitcoin’de artan dip test riskiyle piyasa katılımcıları hacimlere, RSI değerine, destek seviyelerine ve stablecoin hakimiyet trendine odaklanıyor.