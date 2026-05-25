Bitcoin’de tepki yükselişi sonrası 41.492 dolar uyarısı

Bitcoin’in 80.000 dolara yaklaşmasıyla birlikte piyasada yeniden toparlanma sinyalleri oluşurken, ekonomist Henrik Zeberg’den dikkat çekici bir uyarı geldi. Zeberg, Bitcoin’de mevcut yükseliş hareketinin kalıcı olmadığını ve düşüş trendinin devam ettiğini belirtti. Ona göre bu yükseliş, ana düşüş döngüsü içindeki kısa süreli bir “B dalgası” sıçraması şeklinde değerlendirilmeli.

Henrik Zeberg kimdir?

Henrik Zeberg, döngüsel piyasa analizleriyle tanınan ve özellikle makroekonomik değerlendirmeleriyle bilinen bir ekonomist olarak öne çıkıyor. Finansal piyasalarda Elliott Dalga teorisini etkin şekilde kullanan Zeberg, farklı varlık sınıfları için uzun vadeli döngü öngörüleriyle takip ediliyor.

Bitcoin’de Elliott Dalga analizi: Düzeltme dalgası riski

Zeberg’in 25 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bitcoin fiyatında gözlenen yükseliş bir “B dalgası” hareketi olarak değerlendirilmekte. B dalgası, Elliott Dalga teorisine göre, genel bir düşüş eğilimi (A dalgası) sonrası geçici bir toparlanma anlamına geliyor; ardından ise asıl ve daha sert düşüşü getiren C dalgası başlıyor.

“Bitcoin’deki yükseliş büyük olasılıkla geçici olacak. Piyasa aşırı iyimserleşebilir; asıl düşüş ise henüz gelmedi. Tepki yükselişinin ardından pozisyon değişimi için fırsat doğabilir,” ifadeleriyle Zeberg, yatırımcılara temkinli olma çağrısı yaptı.

Analizinde özellikle Bitcoin’in geçtiğimiz dönemde 110.000 doların üzerinde tepe yapmış olabileceğine işaret eden Zeberg, şu anda gözlenen yükselişin uzun vadeli beşinci dalganın tamamlandığının göstergesi olabileceğini vurguladı. Kendi grafiğinde Bitcoin’in fiyat hareketlerini 2012 yılından itibaren izleyen Zeberg, piyasada ana tepe formasyonunun kurulmuş olabileceğini belirtti.

Bitcoin’in kısa süre önce 66.426 dolardaki 0,618 Fibonacci düzeltme seviyesine gerilemesinin teknik olarak yeni bir tepki yükselişi için zemin oluşturduğunu söyleyen Zeberg, kısa vadede mevcut seviyelerin bir miktar aşılması ihtimalinden bahsetse de, genel tablonun hala aşağıya işaret ettiğini savundu. Olası düşüşte hedef olarak 41.492 dolar seviyesi dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, piyasa fiyatlarının belirli bir döngü ve dalga yapısı içinde hareket ettiğini savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Bu teoriye göre, fiyatlarda beş ana yükseliş (motif) ve üç ana düşüş (düzeltme) dalgası gözlenir.

Teknik göstergelerde düşüş sinyalleri güçleniyor

Zeberg, analizlerinde momentum göstergelerinde de riskli bir tabloya işaret etti. Özellikle Göreli Güç Endeksi (RSI) üzerinde dikkat çeken negatif uyumsuzluk, fiyat yeni zirveler yaparken momentumun zayıfladığını gösteriyor. Bu tür uyumsuzluklar, geçmişte Bitcoin’de önemli trend dönüşlerinin öncüsü oldu.

Buna ek olarak, aylık bazda takip edilen MACD göstergesinin de “ayı kesişimi”ne yaklaşması, önceki ayı piyasalarında görülen benzer sinyalleri hatırlattı. 2018 ve 2022’de yaşanan düşüş dönemlerinin öncesinde de benzer MACD kesişimleri saptanmıştı.

Bir diğer piyasa analisti olan TradingShot da Bitcoin’de aylık RSI göstergesindeki negatif uyumsuzluğa dikkat çekerek, yükselişe rağmen yeterli momentumun sağlanmadığını vurguladı. Bu tür teknik göstergeler, fiyatın yeni bir ana tepeye ulaştığını işaret edebilir.

Döngüsel göstergeler: 50.000 dolara doğru gerileme mümkün

Farklı bir bakış açısı sunan döngü analizlerinde ise Bitcoin’in dört yıllık döngüleri, halving (yarılanma) etkisi ve Fibonacci zaman seviyeleri bir araya getirilerek önümüzdeki süreç için daha düşük fiyatlar öngörülüyor. Bu analizlerde, Bitcoin fiyatının özellikle 50.000 dolar civarına kadar gerileyebileceği ifade ediliyor. Haftalık grafikte takip edilen 350 hareketli ortalama seviyesi de, daha önceki düşüşlerin dibi olarak çalışmıştı.

Gösterge Mevcut Durum Önceki Benzerlik RSI (Aylık) Negatif uyumsuzluk var Önceki tepe bölgelerinde MACD (Aylık) Ayı kesişimine yakın 2018 ve 2022 ayı piyasaları öncesi Fibonacci Seviyesi 66.426 dolar destek Geçmiş teknik düzeltmelerde benzer

Bitcoin, yazı sırasında 110.000 doların üzerindeki rekor seviyesinden aşağıda işlem görmeye devam ediyor.