NEAR token son 24 saatte %15 yükseldi, aylık getirisi ikiye katlandı

NEAR token, son 24 saatte yüzde 15 artış göstererek 2,8 dolar seviyesine ulaştı. Son bir ayda ise fiyat iki katına çıktı. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre NEAR, bu yükselişle yatırımcıların odağına yerleşti.

NEAR Intents başarısı ve işlem hacmindeki büyüme

Fiyat hareketinin arkasında özellikle NEAR Intents’ın elde ettiği başarı öne çıkıyor. NEAR Intents, farklı blokzincirler arasında işlemleri kolaylaştıran bir sistem olarak çalışıyor. Kullanıcılar doğrudan belirli bir sonucu talep ediyor ve arka planda bu işlemleri üçüncü taraf çözümleyiciler otomatik olarak gerçekleştiriyor. Örneğin, Ethereum üzerinde USDC’yi Solana’da SOL ile takas etmek isteyen bir kullanıcı için işlem otomatik olarak tamamlanabiliyor.

Mini sözlük: Resharding, blokzincir ağında, talep arttıkça ağın otomatik olarak yeni parçalara (shard) bölünmesi anlamına gelir. Böylece yüksek yoğunluklu dönemlerde ağ kapasitesinin daha verimli kullanılmasını sağlar.

DefiLlama tarafından paylaşılan verilere göre, NEAR Intents bugüne kadar 19 milyar dolardan fazla işlem hacmi oluşturdu ve 32 milyon dolarlık işlem ücreti topladı. Bu rakamlar, uzun süredir durağan seyreden NEAR protokolüne yeniden ilgi çekti.

Arthur Hayes etkisi ve getiride gözlenen hızlanma

BitMEX’in kurucu ortaklarından Arthur Hayes, sosyal medya hesabında NEAR’ı, Hyperliquid’in HYPE tokenı ve ZEC tokenı ile birlikte kriptonun “kutsal üçlüsü” olarak nitelendirdi. Hayes’e göre NEAR’daki yükselişin henüz tamamlanmadığı ve daha devam edebileceği belirtiliyor.

NEAR token, ayın başında yapay zekâ ve blokzincir altyapısına dayalı tokenlara olan ilginin artmasıyla yaklaşık yüzde 30’luk ek bir yükselişe imza attı. Aynı dönemde kurumsal talebin de arttığı gözlendi.

Kurumsal yatırım ve yeni ağ yükseltmesi beklentisi

Avrupa’da işlem gören Bitwise NEAR Staking ETP fonunun büyüklüğü 40 milyon dolara yaklaşırken, yalnızca bir haftada 7 milyon dolar net giriş yaşandı. Bu fon, kurumsal yatırımcıların NEAR’a ilgisinin arttığını gösteriyor. Yaklaşan Haziran ayı ağ güncellemesiyle NEAR’da “dinamik resharding” devreye girecek. Bu teknoloji sayesinde ağ, kullanıcı talebi arttığında kendi içinde otomatik olarak yeni parçalara ayrılabilecek. Böylece yoğun zamanlarda daha fazla işlem kapasitesi sunulacak ve ölçeklenebilirlik sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fiyattaki hızlı yükselişe rağmen, NEAR 2022 yılındaki yaklaşık 20 dolarlık zirvesinin oldukça gerisinde. Son dönemde artan ilgiye rağmen eski rekor seviyelerine henüz ulaşamadı.

NEAR Protocol nedir?

NEAR, uygulamalara, yapay zekâ altyapısına ve çapraz zincir işlemlerine odaklanan bir katman-1 blokzincir ağıdır. Proof-of-stake (hiseye dayalı) fikir birliği yöntemiyle çalışan NEAR, çapraz zincir işlemleri kolaylaştırmayı ve farklı blokzincirler arasında büyük hacimli işlemleri hızlı şekilde tamamlamayı amaçlıyor. “Sharding” olarak bilinen ağ bölme teknolojisi sayesinde ölçeklenebilirliği ön planda tutarak daha fazla kullanıcının aynı anda işlem yapabilmesine ortam sağlıyor.