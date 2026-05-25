Coinhouse MiCA yetkisiyle AB genelinde kripto operasyonlarına başlıyor

  • 🚨 AB genelinde MiCA yetkisini alan Coinhouse, Avrupa’da faaliyet iznine sahip ilk kripto platformlarından biri oldu.
  • Yeni düzenlemeyle Coinhouse, Fransa dışındaki piyasalarda tek lisans ile hizmet verebilecek.
  • 👀 Kritik durum: PSAN sisteminin 2026’da sona ermesiyle, Fransa’da sadece PSCA (MiCA) yetkili kripto şirketleri yasal şekilde çalışabilecek.
Fransa’nın finansal otoritesi AMF, Coinhouse platformuna MiCA kapsamında yetki verdi. Böylece Paris merkezli platform, Avrupa Birliği (AB) genelinde daha geniş bir yasal çerçeveyle faaliyet gösterme hakkı kazandı. Alınan yetkiyle Coinhouse; brokerlikten dijital varlık saklamaya, transfer hizmetlerinden yatırım ve portföy danışmanlığına kadar farklı alanlarda hizmet sunabilecek.

MiCA geçişi: AB düzeyinde yeni lisans

Coinhouse yıllarca Fransa’nın PSAN sertifikasıyla dijital varlık hizmeti sunan öncü şirketlerden biri oldu. Şimdi ise şirketin elde ettiği MiCA sertifikası, tüm AB ülkelerinde geçerli olan PSCA yetkisini de içerecek şekilde kapsamlı bir yasal dayanak sağladı. Yenilenen bu yetki, şirketin uluslararası operasyonlarını daha güçlü bir zemine taşıyor.

MiCA ile gelen bu yeni olanaklar, Coinhouse’un satım-alım, kripto para değişimi, saklama, yönetim, transfer ve idari işlemler gibi birçok faaliyeti AB çapında sunmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi hizmetleri de bu yeni yetki kapsamında.

Mini sözlük: MiCA (Markets in Crypto-Assets), AB genelinde kripto varlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve standardizasyonu için oluşturulan ve Temmuz 2023’te yürürlüğe giren bir yönetmeliktir. MiCA ile birlikte, şirketler farklı ülkelerde ayrı izinler almak yerine tek bir çerçevede tüm birlikte faaliyet gösterebilir.

Coinhouse, 2014’te “La Maison du Bitcoin” adıyla kuruldu ve Fransa’da lisans alan ilk dijital varlık platformlarından biri oldu. MiCA sertifikası, platformun sadece Fransa’da değil, AB genelinde yasal olarak kripto hizmetleri sunmasını mümkün hale getirdi.

Avrupa’da büyüme ve rekabette avantaj

MiCA ile Coinhouse, AB’nin her ülkesinde tek yetkiyle faaliyet gösterebilecek, yani farklı ülkelerde tek tek başvuru yapmak zorunda kalmayacak. Bu da platforma esnek ve hızlı bir büyüme fırsatı sağlıyor.

Şirket halihazırda Belçika ve Lüksemburg gibi Fransızca konuşulan pazarlarda faaliyet gösteriyordu; şimdi ise bireysel kullanıcıdan kurumsal yatırımcıya kadar tüm Avrupa’da erişimini artırabilecek. Böylece dijital varlık hizmetlerini daha geniş bir müşteri kitlesine sunma olanağına kavuştu.

MiCA yetkisi sayesinde Coinhouse, Avrupa kripto piyasasında rekabette öne geçerken, henüz gerekli izni almamış rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etti.

Fransa’daki çok sayıda PSAN lisanslı şirket ise halen MiCA için başvuru aşamasında. Bu yeni çerçeveyle Coinhouse hem hukuki güvenlikle, hem de pazar fırsatları bakımından önemli bir avantaj sağladı.

Fransa için 2026’ya kadar geçiş süreci

Fransa, kendi ulusal PSAN lisans uygulamasını 1 Temmuz 2026’da tamamen sona erdirecek ve bu tarihten itibaren ülkedeki tüm kripto platformlarının PSCA/MiCA yetkisine sahip olması gerekecek.

AMF, geçiş döneminin sonunda yetkisi bulunmayan platformların faaliyetlerini durdurması gerektiğini açıkladı. Aksi halde hukuki ve parasal yaptırımlar gündeme gelebilir. Bu nedenle Coinhouse, MiCA yetkisini erken alarak herhangi bir kesinti yaşamadan hizmetlerine devam etme imkanı buldu.

MiCA ayrıca Avrupa genelinde dijital varlık düzenlemesinde birlik hedefliyor ve ülkesel farklılıklardan doğan karmaşayı azaltmayı amaçlıyor. Coinhouse da bu kapsamda yönetmelik uyumunu büyüme fırsatına dönüştürmüş oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

