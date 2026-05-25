RAIL 2026’da zirveye yaklaştı işlem hacmi 10 kat arttı

Ethereum tabanlı gizlilik projesi Railgun’ın yerel token’ı RAIL, 2026 yılında güçlü bir yükseliş dalgası ile dikkatleri üzerine çekti. Token, yılı başından bu yana yüzde 128’in üzerinde değer kazanırken, 4,51 dolar ile zirvesine yaklaştı ve sonrasında 4,05 dolara çekildi. İşlem hacimleri günlük 7,5 milyon dolara ulaşarak normal seviyelerin yaklaşık 10 katına çıktı.

Gizlilik odaklı projelere ilgi artıyor

RAIL’in rallisinin arkasında, kripto dünyasında yeniden gündeme taşınan “gizlilik” söylemi yer aldı. Son dönemde Zcash (ZEC) ve Monero (XMR) gibi diğer gizlilik projelerinin de hareketlenmesiyle, gizlilik eksenli coin’lerde genel bir yükseliş ihtiyacı ortaya çıktı. Sosyal medyada tokena yönelik paylaşımların artması ve kripto fenomenlerinin ilgisi de bu yükselişi destekledi.

“Gizlilik çağı kripto dünyasında resmen başladı.” ifadesiyle Grayscale’in başkanı Barry Silbert’ın açıklaması, gizlilik odaklı projelere ilgiyi tekrar gündeme taşıdı.

RAIL’in sosyal medya etkisi, Messari verilerine göre, kısa sürede yüzde 208 artarak tokena olan ilgiyi net bir şekilde yansıttı.

İşlem hacmi ve likidite durumu

RAIL’in toplam arzının 100 milyon olduğu, bunun 57 milyonunun dolaşımda bulunduğu açıklandı. Tokenın büyük bölümü merkeziyetsiz borsalar üzerinden işlem görüyor; toplam işlem hacminin yüzde 60’tan fazlasını Uniswap oluşturuyor. Henüz merkezi bir borsada listelenmeyen RAIL, Ethereum ekosisteminde öne çıkan başlıca gizlilik katmanı olarak görülüyor.

Mini sözlük: Railgun, Ethereum üzerinde çalışan ve kullanıcıların işlemlerini gizli şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyan, akıllı sözleşme tabanlı bir karıştırıcı ve gizlilik altyapısıdır. Kullanıcı işlemlerini belli adreslerden önceden onaylayarak veya kara liste uygulayarak gizliliği sağlar.

RAIL, bir noktada 5 doların üzerine çıkarak yeni bir fiyat keşfi aşamasına girmek üzereyken, dalgalanma etkisiyle bir miktar gerileme yaşadı. En fazla işlem gören çiftlerin WETH, USDC ve USDT olduğu belirtiliyor.

Projenin işleyiş mantığı ve son gelişmeler

Railgun’ın rakiplerinden farkı, tamamen izin gereksiz (permissionless) çalışmaması ve belirli adresleri onaylama/yasaklama mekanizması sunması. Böylece yapılan transferlerin kaynakları önceden kontrol edilebiliyor. Bu sistem zaman zaman saldırılarda haksız kullanımın önüne geçse de, kara listeye alınan adreslerin saptanması gecikebiliyor.

Projenin ekosisteminde şu anda 97 milyon doların üzerinde varlığın kilitlendiği kaydedildi. Bununla birlikte, Railgun protokolü son 1 yılda kendi alanında önemli büyüme kaydetti; oluşan işlemlerden toplamda 4,13 milyon dolar ücret getirisi sağlandı.

Yakın zamanda Railgun, Ethereum’un Kohaku SDK’sına entegre edildi. Bu adım, popüler cüzdanlara doğrudan entegre olmayı bir adım daha erişilebilir hale getiriyor. MetaMask ve çeşitli cüzdanlar da bu özelliğe destek sinyali verdi, ancak geniş çaplı kullanım için somut sonuçlar henüz görülmedi.

Proje/Token Arz (Toplam/Dolaşım) Fiyat Zirvesi İşlem Hacmi (24s) Borsalar Railgun (RAIL) 100M / 57M 4,51$ 7,5M$ Uniswap, Zincir Üzeri Zcash (ZEC) 21M / 16M 276,7$ 150M$ Binance, Coinbase Monero (XMR) 18,4M / 18,4M 542,3$ 63M$ Binance, KuCoin

Gelecek beklentileri

Railgun, Ethereum dışında Polygon ve Binance Smart Chain gibi ağlarda da gizlilik desteği sunabiliyor. Protokolün yakın zamanda cüzdan entegrasyonunu genişletmesiyle özel işlemler ana akım kullanıma daha yakın hale gelebilir. Şu anda sisteme entegre olan ve karıştırma işlemlerinde ağırlıklı olarak yer alan tokenlar arasında WETH, USDC ve USDT bulunuyor. İlerleyen dönemde daha fazla token ve DeFi platformu ekosisteme dahil olabilir.