Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinmarketcap, borsa performansıyla ilgili 2023 2. Çeyrek raporunu yayınladı. Rapor, Uniswap’in aynı dönemdeki performansını yansıtıyor ancak bu, 3. çeyrekteki performansı için ne anlama geliyor?

Coinmarketcap Verileri!

CMC raporuna göre, dünyanın en büyük borsalarının çoğu ikinci çeyrekte hacim düşüşü kaydetti. Uniswap, yalnızca borsa hacmine göre en yüksek DEX olduğu için değil, aynı zamanda etki DEX’leri de kapsadığı için muhtemelen bu kategoride yer alıyor. Ayrıca ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre %24 daha düşük bir hacim kaydettiği bildirildi. %24’lük düşüş, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 60 milyar dolarlık bir düşüşü temsil ediyordu. Peki, Uniswap ikinci çeyrekte hacim açısından nasıl bir performans sergiledi?

Uniswap’in zincir üstü hacmi ele alındığında, günlük hacmin 13 milyar doları aştığı Mart ortasına doğru zirve yaptığını ortaya çıkıyor. Perspektif açısından, ikinci çeyrekteki en yüksek Uniswap hacmi kabaca 2,27 milyar dolardı. Bu düşüşün önemli bir nedeni, 2022’nin yavaş geçen 3. ve 4. Çeyreklerinin ardından 1. Çeyrek’te pazara ilginin geri döndüğünü görmüş olmamız olabilir. Ancak, piyasa bir miktar düzenleyici FUD yaşadığından, satın alma baskısı dalgası 2023’ün 2. Çeyreğinde yavaşladı.

UNI’ye Fırsat Oluşabilir!

Piyasa, özellikle büyük şirketlerin spot ETF’lere giriştiği son görüşmelerle birlikte, üçüncü çeyrekte iyi bir başlangıç ​​​​yaptı. Bu nedenle, önümüzdeki üç ay, özellikle bu ETF’ler düzenleyici onay alırsa umut verici görünüyor. Böyle bir sonuç, 2023’ün geri kalanı için güçlü bir hız sağlayabilir. Uzmanlara göre Uniswap muhtemelen en büyük yararlananlar arasında olabilir. Peki ya yerel token’ı UNI? UNI, daha önce %60’lık bir ralli gerçekleştirdikten sonra son 10 gündür yavaşlamaya başladı.

Şimdiye kadar, son zirvesinden 5.20 dolar fiyatına % 10 oranında düştü. Piyasa üçüncü ve dördüncü çeyrekte boğaların lehine dönerse, <a href="https://coin-turk.com/inqubeta-qube-uniswap-uni-ve-shiba-inu-shib-yorumlari”>UNI’nin beklentileri muhtemelen artabilir. Bunun nedeni yalnızca çevrimiçi talep değil, büyük ölçüde UNI’nin çoğunlukla pazarla birlikte ticaret yapması olabilir. Ayrıca zincir üstü analizlere göre, bazı adres kategorilerinin son düşüşü fırsata çevirip satın aldığını ortaya çıkardı.