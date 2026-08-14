Uniswap’ta 5,475 dolar direnci aşılırsa daha geniş dönüşüm teyit edilecek

Uniswap’ın tokeni UNI, alıcıların kritik destek bölgesini korumasıyla toparlanma işaretleri veriyor. Buna karşın daha geniş çaplı bir yön değişiminin netleşmesi için fiyatın önce önemli direnç seviyelerini geri alması gerekiyor. Tokenize varlıklardaki artan işlem hacmi ve tokenize hisse senetlerine yönelen talep de Uniswap’ın merkeziyetsiz finans ile geleneksel piyasalar arasındaki bağlantı rolünü güçlendirebilir.

Fiyat yapısında kritik seviyeler öne çıkıyor

UNI, haber hazırlanırken 3,48 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 158,21 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,17 milyar dolar seviyesindeydi. Son 24 saatte yüzde 1,54 gerilemesine rağmen teknik görünümde olası bir toparlanma ihtimali korunuyor.

Kripto analisti Crypto Patel, UNI’de toparlanma sinyalleri görüldüğünü, ancak daha uzun vadeli yapının çok yıllı düşen direnç altında oluşan daha düşük zirveler nedeniyle zayıf kaldığını belirtiyor. Analiste göre 2,20 ile 2,90 dolar aralığındaki talep bölgesi ve özellikle 2,30 dolar seviyesi, alıcılar açısından belirleyici önem taşıyor.

Crypto Patel, 2,20 doların üzerindeki seyrin toparlanmayı destekleyebileceğini, bu seviyenin altına sarkılması halinde yükseliş beklentisinin zayıflayabileceğini değerlendiriyor.

Yukarı yönlü senaryoda UNI’nin önce 4,30 doları geri alması, ardından 5,475 dolardaki ana direnci test etmesi gerekiyor. Haftalık kapanışın 5,475 doların üzerinde gerçekleşmesi halinde uzun süredir devam eden daha düşük zirve yapısının bozulabileceği ve daha geniş bir trend dönüşümünün teyit edilebileceği ifade ediliyor. Bu durumda 8,50, 14, 26 ve 45 dolar seviyeleri izlenebilir. Tersi senaryoda 2,20 doların kaybedilmesi, fiyatı 1,70 dolar civarındaki kanal sınırına taşıyabilir.

Seviye Anlamı 2,20 dolar Ana destek, altı risk oluşturuyor 4,30 dolar Toparlanmanın güç kazanması için izleniyor 5,475 dolar Daha geniş trend dönüşümü için kritik direnç

Tokenize varlıklardaki artış Uniswap’ı destekliyor

RWA Foundation verileri, Uniswap üzerindeki gerçek dünya varlıkları bağlantılı işlemlerde güçlü bir ivmeye işaret ediyor. Platformdaki aylık tokenize varlık takas hacmi 2,5 milyar doları aşarak yeni zirveye ulaştı. Uniswap, Ethereum ekosisteminde öne çıkan merkeziyetsiz borsalardan biri olarak kullanıcıların aracı olmadan zincir üstünde token takası yapmasına imkan tanıyor.

Tokenize varlıklar, hisse senedi veya tahvil gibi geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde dijital temsilini ifade ediyor. Bu yapı, yatırımcılara zincir üstünde daha hızlı erişim ve farklı ürünlere ulaşma imkanı sunabiliyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, hisse senedi, tahvil veya emtia gibi zincir dışı varlıkların blokzincir üzerindeki dijital temsilini anlatır. Tokenize hisse senedi ise bir şirket payına fiyat açısından bağlı dijital ürünü ifade eder.

Veriler, tokenize hisselerin Uniswap üzerindeki gerçek dünya varlığı işlemlerinde ilk kez emtia tokenlarını geride bırakarak en büyük paya ulaştığını gösteriyor. Bu değişim, blokzincir tabanlı hisse ve özkaynak ürünlerine ilginin arttığına işaret ediyor.

Tokenize hisse senetlerinin emtia tokenlarını geride bırakması, Uniswap’ın geleneksel finans ürünlerine zincir üstünden erişimde daha görünür bir konuma geldiğini ortaya koyuyor.

Önümüzdeki süreçte UNI fiyatının yönünde iki başlık öne çıkıyor. İlki, alıcıların 2,20 dolar desteğini koruyup koruyamayacağı. İkincisi ise 4,30 doların ve ardından 5,475 doların yeniden aşılıp aşılamayacağı. Buna ek olarak tokenize hisse senetleri ve gerçek dünya varlıklarına dönük ilginin sürmesi, Uniswap’ın işlem aktivitesine destek verebilir.