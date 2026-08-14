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UNISWAP (UNI)

Uniswap’ta 5,475 dolar direnci aşılırsa daha geniş dönüşüm teyit edilecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Uniswap’ta 5,475 dolar direnci, daha geniş trend dönüşümü için kritik eşik olarak öne çıktı.
  • 📉 UNI 3,48 dolarda işlem görürken alıcılar 2,20 dolar desteğini korumaya çalışıyor ve bu görünüm $UNI’de yön açısından belirleyici oluyor.
  • 📊 Uniswap üzerindeki aylık tokenize varlık hacmi 2,5 milyar doları aşarak yeni zirveye ulaştı.
  • 🏦 Tokenize hisseler, Uniswap’taki gerçek dünya varlığı işlemlerinde ilk kez emtia tokenlarını geride bıraktı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Uniswap’ın tokeni UNI, alıcıların kritik destek bölgesini korumasıyla toparlanma işaretleri veriyor. Buna karşın daha geniş çaplı bir yön değişiminin netleşmesi için fiyatın önce önemli direnç seviyelerini geri alması gerekiyor. Tokenize varlıklardaki artan işlem hacmi ve tokenize hisse senetlerine yönelen talep de Uniswap’ın merkeziyetsiz finans ile geleneksel piyasalar arasındaki bağlantı rolünü güçlendirebilir.

İçindekiler
1 Fiyat yapısında kritik seviyeler öne çıkıyor
2 Tokenize varlıklardaki artış Uniswap’ı destekliyor

Fiyat yapısında kritik seviyeler öne çıkıyor

UNI, haber hazırlanırken 3,48 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 158,21 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,17 milyar dolar seviyesindeydi. Son 24 saatte yüzde 1,54 gerilemesine rağmen teknik görünümde olası bir toparlanma ihtimali korunuyor.

Kripto analisti Crypto Patel, UNI’de toparlanma sinyalleri görüldüğünü, ancak daha uzun vadeli yapının çok yıllı düşen direnç altında oluşan daha düşük zirveler nedeniyle zayıf kaldığını belirtiyor. Analiste göre 2,20 ile 2,90 dolar aralığındaki talep bölgesi ve özellikle 2,30 dolar seviyesi, alıcılar açısından belirleyici önem taşıyor.

Crypto Patel, 2,20 doların üzerindeki seyrin toparlanmayı destekleyebileceğini, bu seviyenin altına sarkılması halinde yükseliş beklentisinin zayıflayabileceğini değerlendiriyor.

Yukarı yönlü senaryoda UNI’nin önce 4,30 doları geri alması, ardından 5,475 dolardaki ana direnci test etmesi gerekiyor. Haftalık kapanışın 5,475 doların üzerinde gerçekleşmesi halinde uzun süredir devam eden daha düşük zirve yapısının bozulabileceği ve daha geniş bir trend dönüşümünün teyit edilebileceği ifade ediliyor. Bu durumda 8,50, 14, 26 ve 45 dolar seviyeleri izlenebilir. Tersi senaryoda 2,20 doların kaybedilmesi, fiyatı 1,70 dolar civarındaki kanal sınırına taşıyabilir.

SeviyeAnlamı
2,20 dolarAna destek, altı risk oluşturuyor
4,30 dolarToparlanmanın güç kazanması için izleniyor
5,475 dolarDaha geniş trend dönüşümü için kritik direnç

Tokenize varlıklardaki artış Uniswap’ı destekliyor

RWA Foundation verileri, Uniswap üzerindeki gerçek dünya varlıkları bağlantılı işlemlerde güçlü bir ivmeye işaret ediyor. Platformdaki aylık tokenize varlık takas hacmi 2,5 milyar doları aşarak yeni zirveye ulaştı. Uniswap, Ethereum ekosisteminde öne çıkan merkeziyetsiz borsalardan biri olarak kullanıcıların aracı olmadan zincir üstünde token takası yapmasına imkan tanıyor.

Tokenize varlıklar, hisse senedi veya tahvil gibi geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde dijital temsilini ifade ediyor. Bu yapı, yatırımcılara zincir üstünde daha hızlı erişim ve farklı ürünlere ulaşma imkanı sunabiliyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, hisse senedi, tahvil veya emtia gibi zincir dışı varlıkların blokzincir üzerindeki dijital temsilini anlatır. Tokenize hisse senedi ise bir şirket payına fiyat açısından bağlı dijital ürünü ifade eder.

Veriler, tokenize hisselerin Uniswap üzerindeki gerçek dünya varlığı işlemlerinde ilk kez emtia tokenlarını geride bırakarak en büyük paya ulaştığını gösteriyor. Bu değişim, blokzincir tabanlı hisse ve özkaynak ürünlerine ilginin arttığına işaret ediyor.

Tokenize hisse senetlerinin emtia tokenlarını geride bırakması, Uniswap’ın geleneksel finans ürünlerine zincir üstünden erişimde daha görünür bir konuma geldiğini ortaya koyuyor.

Önümüzdeki süreçte UNI fiyatının yönünde iki başlık öne çıkıyor. İlki, alıcıların 2,20 dolar desteğini koruyup koruyamayacağı. İkincisi ise 4,30 doların ve ardından 5,475 doların yeniden aşılıp aşılamayacağı. Buna ek olarak tokenize hisse senetleri ve gerçek dünya varlıklarına dönük ilginin sürmesi, Uniswap’ın işlem aktivitesine destek verebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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