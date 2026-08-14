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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 2028 yarılanması için geri sayım 659 güne indi

Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin ağında beşinci yarılanmaya giden süreçte yeni bir aşamaya girildi. Blok ödülünün düşeceği bir sonraki yarılanmaya iki yıldan az süre kalırken, piyasada arz artış hızının yavaşlamasının yeni döngü üzerindeki etkisi yeniden tartışılmaya başlandı.

İçindekiler
1 Geri sayım 94 bin 892 blok kaldı
2 Fiyatta zayıf görünüm sürüyor
3 Yatırımcı davranışı döngüyü değiştirebilir

Geri sayım 94 bin 892 blok kaldı

CryptoQuant analisti Maartunn’un paylaştığı verilere göre Bitcoin’de mevcut blok yüksekliği 955.108 seviyesinde bulunuyor. Bir sonraki yarılanmanın gerçekleşeceği 1.050.000 numaralı bloğa ulaşılması için 94.892 blok daha üretilmesi gerekiyor.

Bitcoin’de blok üretim süresi ortalama 10 dakika olarak kabul edildiğinde, bu takvim yaklaşık 659 güne işaret ediyor. Bu da yarılanmanın 2028 yılının ilkbahar aylarının başında gerçekleşebileceğini gösteriyor. Söz konusu olayda ağdaki blok başına ödül 3,125 BTC’den 1,5625 BTC’ye düşecek.

Maartunn, yarılanma tarihinin önceden bilindiğine dikkat çekerek yatırımcıların bu kez daha erken pozisyon almaya yönelebileceği görüşünü öne çıkarıyor.

Fiyatta zayıf görünüm sürüyor

Geri sayımın başlaması, Bitcoin fiyatındaki görece zayıf görünümle aynı döneme denk geldi. Bitcoin 63.635 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye 20 günlük basit hareketli ortalama olan 69.104,32 doların, 50 günlük ortalama olan 82.486,52 doların ve 100 günlük ortalama olan 88.732,30 doların altında kalıyor. Fiyat ayrıca 200 günlük ortalamanın da hemen altında, 64.000,91 dolar civarında seyrediyor.

Bu tablo, hareketli ortalama görünümünün şimdilik aşağı yönlü kaldığına işaret ediyor. Fiyatın bu ortalamaların üzerine çıkması durumunda daha belirgin bir toparlanmadan söz edilebileceği değerlendiriliyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI ise 39,62 seviyesinde bulunuyor. Sinyal çizgisi 39,36 düzeyinde yer alıyor. Bu veriler, piyasada güçlü bir alım ivmesinin henüz oluşmadığını gösterirken, RSI’ın 30 seviyesinin üzerinde kalması satış baskısının aşırı boyuta ulaşmadığına işaret ediyor.

Yatırımcı davranışı döngüyü değiştirebilir

Bitcoin yarılanmaları geçmişte çoğu zaman arzın azalacağı beklentisiyle önceden fiyatlanmaya çalışıldı. Piyasa katılımcıları, daha düşük yeni arzın talep koşullarını destekleyebileceği düşüncesiyle yarılanma öncesinde birikim yapma eğilimi gösterebiliyor.

Bu kez öne çıkan soru, yatırımcıların birbirinden daha erken davranmaya çalışması halinde klasik yarılanma öncesi hareketin zamanlamasının değişip değişmeyeceği oldu. Takvimin kamuya açık olması nedeniyle bazı yatırımcıların önceki döngülere kıyasla daha erken alım yapmayı tercih edebileceği konuşuluyor.

Yatırımcılar erkenden pozisyon almaya başlarsa, yarılanma öncesi yükselişin alışılmış zamanlamasını ayırt etmek zorlaşabilir ve talep daha uzun bir döneme yayılarak kademeli biçimde birikebilir.

Erken konumlanmanın Bitcoin’in tarihsel döngüsünü ne ölçüde etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor. Piyasanın 2028 yarılanmasına yaklaşırken nasıl tepki vereceğine ilişkin daha net işaretlerin önümüzdeki dönemde ortaya çıkması bekleniyor.

  • 📌 Bitcoin’de beşinci yarılanma için geri sayım 659 güne indi.
  • ⛏️ Ağda 1.050.000 bloğa ulaşılması için 94.892 blok daha üretilmesi gerekiyor.
  • 💰 2028 ilkbaharında beklenen süreçte $BTC blok ödülü 3,125 BTC’den 1,5625 BTC’ye düşecek.
  • 📉 Bitcoin 63.635 dolarda kalırken yatırımcıların daha erken pozisyon alıp almayacağı izleniyor.
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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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