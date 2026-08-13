Galaxy Digital Üst Yöneticisi Mike Novogratz, ABD’de süren yüksek bütçe açıklarının Bitcoin‘e yönelik olumlu beklentisini koruduğunu söyledi. Novogratz, Washington yönetiminin harcamaları sınırlamakta isteksiz kalmasının, ileride daha sert bir mali disiplin sürecini zorunlu kılabileceğini savundu.

Bütçe açığı yeniden gündemde

Yatırımcı ve piyasa yorumcusu Charlie Bilello’nun paylaştığı verilere göre ABD federal hükümeti temmuzda 334 milyar dolar gelir toplarken 766 milyar dolar harcama yaptı. Böylece aylık bütçe açığı 432 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, kamu maliyesindeki bozulmanın boyutuna ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı.

Mike Novogratz, ABD’nin mali gidişatını tersine çevirmesi gerektiğini, ancak ekonomide büyüme, bütçe açığı ve enerji üretimi hedeflerini içeren 3 3 3 çerçevesinden halen uzak kalındığını vurguladı.

Novogratz, Hazine Bakanı Scott Bessent’in 3 reel büyüme, bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılanın 3 seviyesine indirme ve günlük petrol üretimini 3 milyon varil artırma hedeflerine odaklanmasını doğru bulduğunu belirtti. Buna karşın mevcut verilerin bu hedeflere yaklaşılmadığını gösterdiğini ifade etti.

Borç yükü ve enflasyon bağlantısı

ABD Kongre Bütçe Ofisi şubatta yayımladığı tahminde, 2026 mali yılında federal bütçe açığının 1,9 trilyon dolara çıkacağını öngördü. Aynı kurum, kamuoyunun elindeki borcun bu yıl GSYH’nin 101 seviyesine ulaşacağını, mevcut yasaların büyük ölçüde korunması halinde 2036’da 120 seviyesine yükseleceğini hesapladı.

Daha güncel Kongre Bütçe Ofisi verileri de dengesizliğin sürdüğüne işaret etti. Kurumun tahminlerine göre federal hükümet, 2026 mali yılının ilk dokuz ayında toplam 1,4 trilyon dolar açık verdi. Novogratz, bir noktada tahvil piyasasının mali disiplin dayatacağını dile getirdi.

Novogratz, son 10 yılda birçok sektörde görülen enflasyonun, borçtaki büyük artışla doğrudan bağlantılı olduğunu savunuyor.

Bitcoin vurgusu öne çıktı

Novogratz, kamu harcamalarındaki artışın ve borç birikiminin yalnızca makroekonomik görünümü değil, siyasi dengeleri de etkileyebileceğini söyledi. Her iki büyük ABD partisinin görevdeki temsilcilerinin ara seçimlerde bu baskıyı hissedebileceğini kaydetti.

Makro veriler ile piyasa yönü arasındaki ilişki güçlenirken, yatırımcıların fiyat hareketlerini tek başına grafiklerden okumakta zorlandığı görülüyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Novogratz, kripto piyasasında enerjinin zayıf seyrettiği bir dönemde bile hükümetin harcama politikalarının Bitcoin konusunda iyimser kalmasına neden olduğunu belirtti. Açıklamaları, ABD’nin mali görünümünün dijital varlıklar üzerindeki etkisine dair tartışmaları yeniden hızlandırdı.