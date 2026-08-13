Metaplanet, 5.014 BTC transferine rağmen varlıklarını korudu

Japonya merkezli Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, son 24 saatte 5.014 BTC transfer etmesine rağmen toplam Bitcoin varlığının 43.000 BTC seviyesinde kaldığını açıkladı. Zincir üstü hareketin ardından şirketin rezervlerinden satış yaptığı yönündeki iddialar gündeme gelirken, Metaplanet Üst Yöneticisi Simon Gerovich bu yorumları kısa sürede reddetti.

Transferin nedeni saklama işlemi olarak açıklandı

Gerovich, söz konusu işlemin şirketin saklama adresleri arasında yapılan rutin bir aktarım olduğunu, herhangi bir Bitcoin satışının gerçekleşmediğini söyledi. Metaplanet, kurumsal bilançoda Bitcoin tutan halka açık şirketler arasında yer alıyor ve Asya’nın bu alandaki en büyük şirketi olarak biliniyor.

Simon Gerovich, 5.014 BTC’nin Metaplanet’in saklama adresleri arasında taşındığını, bu işlemin rutin bir operasyon olduğunu ve şirketin elindeki Bitcoin miktarının 43.000 BTC olarak kaldığını vurguladı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen transferin piyasalarda dikkat çekmesinin temel nedeni, işlemin şirketin toplam rezervleri içinde kayda değer bir büyüklüğe ulaşması oldu. Buna karşın şirket yönetimi, bu hareketin hazine politikasında bir değişikliğe işaret etmediğini belirtti.

İşlemin maliyeti de oldukça sınırlı kaldı. Metaplanet, 5.014 BTC’lik transfer için yalnızca 8 dolar işlem ücreti ödedi. Bu durum, büyük tutarlı zincir üstü hareketlerin düşük maliyetlerle gerçekleştirilebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Şirket Bitcoin biriktirme planını sürdürüyor

Metaplanet, Bitcoin odaklı hazine stratejisini uzun vadede koruyor. Şirket, halka açık Bitcoin hazine firmaları arasında küresel ölçekte üçüncü sırada bulunuyor. Arkham verilerine göre Metaplanet’in mevcut Bitcoin pozisyonunda yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kağıt zararı var. Bu hesaplama, elde tutulan Bitcoin’lerin güncel değeri ile alım maliyeti arasındaki farka dayanıyor.

Başlık Veri Toplam BTC varlığı 43.000 BTC Son transfer 5.014 BTC İşlem ücreti 8 dolar Kağıt zarar 1,4 milyar dolar

Şirket son dönemde yalnızca Bitcoin alımı ve saklamasıyla sınırlı kalmadı. Mart ayında Metaplanet Ventures girişimini başlatan şirket, Japonya’da Bitcoin ve kripto altyapısına odaklanan yatırımlar için 4 milyar yen, yani yaklaşık 25 milyon dolar ayırdı. Bu fonun önümüzdeki iki ila üç yılda kullanılması planlanıyor.

Hedef 2026’da 100.000 BTC, 2027’de 210.000 BTC

Metaplanet’in açıkladığı büyüme hedefleri de dikkat çekiyor. Şirket, 2026 yılına kadar 100.000 BTC’ye, 2027 yılına kadar ise 210.000 BTC’ye ulaşmayı amaçlıyor. Mevcut 43.000 BTC seviyesi dikkate alındığında, bu hedefler şirketin önünde halen geniş bir birikim alanı bulunduğunu gösteriyor.

Şirket yönetimi, son transferin satış anlamına gelmediğini ve Metaplanet’in Bitcoin odaklı hazine yaklaşımında değişiklik olmadığını ortaya koydu.

Son işlem, en azından şimdilik, şirketin rezerv azaltma yönünde bir adım attığına işaret etmiyor. Açıklanan bilgilere göre 5.014 BTC’lik hareket bir saklama operasyonu olarak kayda geçti ve Metaplanet 43.000 BTC’lik pozisyonunu korudu.