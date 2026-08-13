Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Metaplanet, 5.014 BTC transferine rağmen varlıklarını korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Metaplanet, 5.014 BTC transferine rağmen toplam varlığını 43.000 BTC'de tuttu.
  • 📦 Simon Gerovich, işlemin satış değil rutin saklama adresi aktarımı olduğunu açıkladı.
  • 📊 Şirket, mevcut $BTC stratejisini korurken 2026 için 100.000 BTC hedefini sürdürüyor.
  • 🏦 Mart ayında başlatılan Metaplanet Ventures için Japonya'da 4 milyar yen kaynak ayrıldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Japonya merkezli Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, son 24 saatte 5.014 BTC transfer etmesine rağmen toplam Bitcoin varlığının 43.000 BTC seviyesinde kaldığını açıkladı. Zincir üstü hareketin ardından şirketin rezervlerinden satış yaptığı yönündeki iddialar gündeme gelirken, Metaplanet Üst Yöneticisi Simon Gerovich bu yorumları kısa sürede reddetti.

İçindekiler
1 Transferin nedeni saklama işlemi olarak açıklandı
2 Şirket Bitcoin biriktirme planını sürdürüyor
3 Hedef 2026’da 100.000 BTC, 2027’de 210.000 BTC

Transferin nedeni saklama işlemi olarak açıklandı

Gerovich, söz konusu işlemin şirketin saklama adresleri arasında yapılan rutin bir aktarım olduğunu, herhangi bir Bitcoin satışının gerçekleşmediğini söyledi. Metaplanet, kurumsal bilançoda Bitcoin tutan halka açık şirketler arasında yer alıyor ve Asya’nın bu alandaki en büyük şirketi olarak biliniyor.

Simon Gerovich, 5.014 BTC’nin Metaplanet’in saklama adresleri arasında taşındığını, bu işlemin rutin bir operasyon olduğunu ve şirketin elindeki Bitcoin miktarının 43.000 BTC olarak kaldığını vurguladı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen transferin piyasalarda dikkat çekmesinin temel nedeni, işlemin şirketin toplam rezervleri içinde kayda değer bir büyüklüğe ulaşması oldu. Buna karşın şirket yönetimi, bu hareketin hazine politikasında bir değişikliğe işaret etmediğini belirtti.

İşlemin maliyeti de oldukça sınırlı kaldı. Metaplanet, 5.014 BTC’lik transfer için yalnızca 8 dolar işlem ücreti ödedi. Bu durum, büyük tutarlı zincir üstü hareketlerin düşük maliyetlerle gerçekleştirilebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Şirket Bitcoin biriktirme planını sürdürüyor

Metaplanet, Bitcoin odaklı hazine stratejisini uzun vadede koruyor. Şirket, halka açık Bitcoin hazine firmaları arasında küresel ölçekte üçüncü sırada bulunuyor. Arkham verilerine göre Metaplanet’in mevcut Bitcoin pozisyonunda yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kağıt zararı var. Bu hesaplama, elde tutulan Bitcoin’lerin güncel değeri ile alım maliyeti arasındaki farka dayanıyor.

BaşlıkVeri
Toplam BTC varlığı43.000 BTC
Son transfer5.014 BTC
İşlem ücreti8 dolar
Kağıt zarar1,4 milyar dolar

Şirket son dönemde yalnızca Bitcoin alımı ve saklamasıyla sınırlı kalmadı. Mart ayında Metaplanet Ventures girişimini başlatan şirket, Japonya’da Bitcoin ve kripto altyapısına odaklanan yatırımlar için 4 milyar yen, yani yaklaşık 25 milyon dolar ayırdı. Bu fonun önümüzdeki iki ila üç yılda kullanılması planlanıyor.

Hedef 2026’da 100.000 BTC, 2027’de 210.000 BTC

Metaplanet’in açıkladığı büyüme hedefleri de dikkat çekiyor. Şirket, 2026 yılına kadar 100.000 BTC’ye, 2027 yılına kadar ise 210.000 BTC’ye ulaşmayı amaçlıyor. Mevcut 43.000 BTC seviyesi dikkate alındığında, bu hedefler şirketin önünde halen geniş bir birikim alanı bulunduğunu gösteriyor.

Şirket yönetimi, son transferin satış anlamına gelmediğini ve Metaplanet’in Bitcoin odaklı hazine yaklaşımında değişiklik olmadığını ortaya koydu.

Son işlem, en azından şimdilik, şirketin rezerv azaltma yönünde bir adım attığına işaret etmiyor. Açıklanan bilgilere göre 5.014 BTC’lik hareket bir saklama operasyonu olarak kayda geçti ve Metaplanet 43.000 BTC’lik pozisyonunu korudu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Lazarus bağlantılı cüzdandan 262,2 Bitcoin yeni adreslere taşındı

40’tan fazla kripto kuruluşu, Bitcoin geliştiricileri için AI erişimi istedi

Bitcoin verileri dip oluşumuna işaret ediyor, kesin dip henüz doğrulanmadı

Bitcoin’de ikinci erken yükseliş sinyali dip arayışını güçlendirdi

Bitcoin 64 bin dolar çevresinde dengelendi, yükseliş için sinyal güçlenmedi

Tim Draper, Bitcoin’in dolar karşısında sınırsıza gidebileceğini savundu

Eski Bitcoin cüzdanları yeniden hareketlendi, satış baskısı riski arttı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Ethereum’da 3 bin dolar hedefi için 2 bin 245 dolar eşiği izleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Ethereum’da 3 bin dolar hedefi için 2 bin 245 dolar eşiği izleniyor
Ethereum (ETH)
Dogecoin 0,067 dolar desteğinde taban arayışını sürdürüyor
DOGECOIN (DOGE)
Lost your password?