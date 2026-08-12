Bitcoin verileri dip oluşumuna işaret ediyor, kesin dip henüz doğrulanmadı

Bitcoin piyasasında tarihsel dip dönemleriyle örtüşen bazı işaretler öne çıksa da zincir üstü veriler henüz döngü dibinin kesinleştiğini göstermiyor. CryptoQuant analisti MorenoDV’nin düzeltilmiş NUPL verisine dayanan değerlendirmesi, Bitcoin döngü zirvesinin belirgin biçimde altında işlem görürken uzun vadeli yatırımcıların kayda değer ölçüde gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor.

Uzun vadeli yatırımcı baskısı öne çıkıyor

Düzeltilmiş NUPL göstergesi, gerçekleşmemiş kar ve zararı hesaplarken uzun süredir hareket etmeyen arzın yarattığı sapmaları azaltıyor. Son görünümde uzun vadeli yatırımcıların aNUPL seviyesi, genel piyasa ortalamasının altına inerken negatif bölgede kalıyor. Bu tablo, tecrübeli yatırımcıların portföylerinde artan kağıt zarar taşıdığına işaret ediyor.

Bu durum piyasada yakından izleniyor; çünkü Bitcoin’de önceki büyük dipler, yalnızca kısa vadeli spekülatörlerin değil, daha yerleşik yatırımcı kitlesinin de zarar yazdığı dönemlerde şekillenmişti. Buna karşın mevcut veriler, geçmişte makro ölçekte görülen sert teslimiyet evrelerindeki kadar derin ve uzun süreli bir bozulmaya henüz işaret etmiyor.

CryptoQuant verileri, mevcut tablonun kesin bir dipten çok dip oluşturma sürecine işaret ettiğini; uzun vadeli yatırımcı zararlarının ise bu sürecin merkezinde yer aldığını gösteriyor.

Satış baskısı artabilir, arz da daralabilir

Uzun vadeli yatırımcılardaki stres, arz dinamikleri üzerinde belirleyici olabilir. Bu grup genellikle kısa vadeli oynaklığa daha az tepki veriyor ve daha güçlü bir pozisyon inancına sahip bulunuyor. Ancak zararlar büyümeyi sürdürürse bazı yatırımcılar satışa yönelebilir. Böyle bir senaryo, gerçekleşmiş zararların yeni bir dalga halinde artmasına ve teslimiyet baskısının hızlanmasına yol açabilir.

Diğer olasılıkta ise daha güçlü yatırımcıların, maliyet seviyesi daha yüksek olan katılımcıların sattığı coinleri toplaması söz konusu olabilir. Bu süreç zamanla piyasadaki hazır arzı azaltabilir ve Bitcoin’in önceki döngülerde görülen aşırı düşüşleri tekrarlamadan daha sağlam bir taban oluşturmasına imkan tanıyabilir.

ETF girişleri talebi destekliyor

Zincir üstü baskıya karşı en önemli denge unsurlarından biri spot Bitcoin ETF talebi olarak öne çıkıyor. SoSoValue verilerine göre 7 Ağustos ile biten haftada ABD spot Bitcoin ETF’lerine net 853,5 milyon dolar giriş gerçekleşti. Bu veri, Bitcoin üzerindeki baskı sürerken talebin yeniden canlandığını gösteriyor.

Gösterge Son durum ABD spot Bitcoin ETF akışı 853,5 milyon dolar net giriş Bitcoin fiyatı 64.200 dolar civarı Döngü zirvesine uzaklık Yaklaşık %50 aşağıda

Yine de tek bir güçlü hafta, kurumsal birikimin kalıcı biçimde geri döndüğünü doğrulamıyor. ETF akımları; likidite koşulları, faiz beklentileri ve risk iştahındaki değişimlerle tersine dönebilir. Bu nedenle piyasa katılımcıları, bu veriyi tek başına dip sinyali olarak değil; gerçekleşmiş zararlar, fiyat yapısı ve yatırımcı davranışıyla birlikte değerlendiriyor.

Güçlü ETF girişleri talep tarafını desteklese de tek başına kalıcı bir dip teyidi sunmuyor.

Sonraki aşamada hangi veriler izlenecek

Bitcoin 12 Ağustos itibarıyla 64.200 dolar çevresinde işlem görürken varlık döngü zirvesinin yaklaşık %50 altında bulunuyor. Bundan sonraki yönün tek bir göstergeden çok yatırımcı davranışıyla netleşmesi bekleniyor. Uzun vadeli yatırımcı zararlarının derinleşmesi ve buna yoğun gerçekleşmiş satışların eşlik etmesi, teslimiyet senaryosunu güçlendirebilir.

Buna karşılık Bitcoin daha yüksek bir dip oluşturur ve uzun vadeli yatırımcı aNUPL verisi sıfıra doğru toparlanırsa, satış baskısının piyasa tarafından emildiği yorumu öne çıkabilir. Mevcut veriler, şu aşamada kesinleşmiş bir dipten ziyade dip oluşturma sürecini tarif ediyor.