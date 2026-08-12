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RIPPLE (XRP)

BMO, XRP odaklı ETF’lerde pozisyon aldığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BMO, düzenlemeye tabi ETF'ler üzerinden $XRP bağlantılı pozisyon aldığını açıkladı.
  • 📌 Banka, Rex Osprey XRP ETF'de 323 pay ve ProShares Ultra XRP ETF'de 20 pay tuttu.
  • 🏦 National Bank of Canada da aynı dönemde Bitwise XRP ETF'de 3.848 pay bildirdi.
  • 🕒 13F verileri 45 gün gecikmeli yayımlandığı için tablo Haziran 2026 sonunu yansıtıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kanada’nın ikinci büyük bankası BMO, XRP odaklı finansal araçlarda pozisyon taşıdığını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son 13F bildiriminde açıkladı. Böylece XRP, bankanın raporlanan yatırım portföyünde resmi olarak yer aldı.

İçindekiler
1 Portföyde iki farklı XRP ürünü yer aldı
2 Kanada bankalarında benzer eğilim güçleniyor
3 Yatırımcı profili değişiyor
4 Veriler gecikmeli yayımlanıyor

Portföyde iki farklı XRP ürünü yer aldı

Haziran 2026 sonu itibarıyla toplam değeri 303 milyar doların üzerine çıkan BMO portföyünde, Rex Osprey XRP ETF’den 323 pay ve ProShares Ultra XRP ETF’den 20 pay bulunuyor. BMO, Kanada merkezli en büyük finans kuruluşlarından biri olarak bireysel ve kurumsal bankacılık, varlık yönetimi ve sermaye piyasaları alanlarında faaliyet gösteriyor.

Banka, XRP tokenini doğrudan borsalardan almak yerine, ABD’deki düzenlemeye tabi ETF ürünlerini tercih etti. Bu yapı, hem saklama riskini azaltıyor hem de yüksek oynaklığa sahip bir varlığın mevcut yasal çerçeve içinde geniş ölçekli portföylere eklenmesine imkan tanıyor.

BMO’nun bildirimi, XRP’nin doğrudan token alımıyla değil, spot ve kaldıraçlı ETF ürünleri üzerinden büyük ölçekli kurumsal portföylere girmeye başladığını ortaya koyuyor.

Kanada bankalarında benzer eğilim güçleniyor

Aynı raporlama döneminde National Bank of Canada da Bitwise XRP ETF’de 3.848 pay tuttuğunu bildirmişti. Bu pozisyonun değeri yaklaşık 330 bin dolar seviyesinde açıklandı. Son veriler, Kanada bankacılık sektöründe kripto varlıklara doğrudan değil, daha seçici ve şeffaf fon yapıları üzerinden erişim sağlama eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.

KurumÜrünPozisyonDönem
BMORex Osprey XRP ETF323 payHaziran 2026 sonu
BMOProShares Ultra XRP ETF20 payHaziran 2026 sonu
National Bank of CanadaBitwise XRP ETF3.848 payAynı raporlama dönemi

Yatırımcı profili değişiyor

13F bildirimleri, XRP bağlantılı ürünlerde yatırımcı tabanının da değiştiğini gösterdi. 2025 ile 2026 dönemecinde 150 milyon doların üzerinde pozisyon taşıyan Goldman Sachs öncülüğündeki ilk büyük dalga yatırımcıların, yaz aylarına gelindiğinde bu pozisyonları azalttığı ya da tamamen kapattığı görüldü.

Bu çıkışın ardından orta ölçekli varlık yöneticileri ve aile ofisleri öne çıktı. Arax Advisory Partners, Gerber, Vista Finance ve Gallacher Capital gibi yatırımcılar sermayelerini Franklin XRP Trust ve Bitwise gibi geleneksel spot fonlarla ProShares Ultra XRP ETF gibi kısa vadeli kaldıraçlı araçlar arasında bölüştürdü.

Yeni yatırımcı grubu, XRP temasını tek bir üründe yoğunlaştırmak yerine spot fonlar ile kısa vadeli kaldıraçlı araçları birlikte kullanıyor.

Veriler gecikmeli yayımlanıyor

13F bildirimleri 45 günlük gecikmeyle yayımlandığı için bu kayıtlar yalnızca belirli bir döneme ait ara görünüm sunuyor. Buna rağmen BMO’nun son bildirimi, XRP’nin bir büyük bankanın daha bilanço bağlantılı yatırım çerçevesine girdiğini açık biçimde ortaya koydu.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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