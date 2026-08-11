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RIPPLE (XRP)

Coreum köprüsü, sahte yatırımla 200 bin XRP kaybetti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coreum köprüsü, sahte yatırımlar üzerinden 97 dakikada 200 bin XRP kaybetti.
  • 🔍 İnceleme, işlemlerde alıcı adresinin kontrol edilmediğini ve $XRP çekimlerinin bu yolla onaylandığını gösterdi.
  • 🏦 Saldırıda köprü anahtarları ele geçirilmedi, meşru çoklu imza eşiği sistem içinde kullanıldı.
  • 🧭 TX ekibi resmi teknik rapor yayımlamazken Coreum köprüsü askıda kalmayı sürdürüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Coreum çapraz zincir köprüsüne yönelik saldırının ardından yaklaşık 200 bin XRP’nin kaybolduğu ortaya çıktı. Saldırı 97 dakika sürdü. İlk aşamada sosyal medyada, olayın XRP Ledger’daki “rippling” işleviyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ancak daha sonra yayımlanan teknik inceleme, kaybın doğrudan köprünün doğrulama mantığındaki temel bir eksikten kaynaklandığını gösterdi.

İçindekiler
1 Kritik açık doğrulama adımında ortaya çıktı
2 Şirketin itibarı üzerindeki baskı arttı
3 Resmi rapor bekleniyor

Kritik açık doğrulama adımında ortaya çıktı

xrpl.to tarafından paylaşılan analize göre köprü, saldırganın işlemlerine fiilen kendi kendine onay verdi. Yerel XRP için ihraççı ve trust line yapısı bulunmadığından, rippling mekanizmasının burada teknik olarak geçerli olmadığı görüldü. Asıl sorun, köprü operatörlerinin işlemin gerçekten köprünün cüzdanına ulaşıp ulaşmadığını denetlememesi oldu.

Saldırgan, kontrol ettiği cüzdanlar arasında wrapped CORE tokenlarını taşıdı ve bu işlemlere Coreum transfer ayrıntılarını içeren memo alanları ekledi. Bu tokenlar köprünün kendisi tarafından ihraç edildiği için işlemler köprünün kayıtlarında olağan göründü. Relayer olarak çalışan doğrulayıcılar ise yalnızca transferin gerçekleşip gerçekleşmediğine ve memo alanında ne yazdığına baktı, alıcı adresini ise hiç kontrol etmedi.

Köprü yazılımında, varlığın gerçekten köprünün cüzdanına gönderildiğini doğrulayan kontrolün hiç eklenmediği anlaşıldı.

Bu eksiklik sonucunda Coreum ağı sahte yatırımları geçerli kabul etti ve saldırgana ağ üzerinde bakiye tanımladı. Ardından saldırgan standart bir çekim talebi gönderdi. Köprünün XRPL cüzdanından 200 bin gerçek XRP çıkışı için gereken çoklu imza da sistem tarafından üretildi. İşlemlerde 28 relayer anahtarından 17’sinin oluşturduğu meşru eşik kullanıldı. İnceleme, anahtarların ele geçirilmediğini, saldırganın yalnızca doğrulayıcılara sahte bir yatırımı gerçek gibi gösterdiğini ortaya koydu.

Şirketin itibarı üzerindeki baskı arttı

Köprünün güvenliğinden sorumlu ekip daha önce XRPL ekosisteminde Sologenic projesini geliştirmiş, ardından kendi katman 1 ağı Coreum’u başlatmıştı. Ekip, Mart 2026’da iki ekosistemi gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna odaklanan ABD merkezli TX markası altında birleştirdi. TX, gerçek dünya varlıklarının dijital tokenlara dönüştürülmesine odaklanan bir yapı olarak biliniyor.

Bu nedenle, kurumsal ölçekte faaliyet yürüttüğünü öne süren düzenlenmiş bir ABD şirketinde bu kadar temel bir çapraz zincir doğrulama hatasının görülmesi, kaybedilen tutardan daha geniş bir etki yarattı. Tartışma yalnızca tekil bir yazılım hatasına değil, şirket içi kalite kontrol süreçlerine de yöneldi.

Olay, sorumluluğu rastgele bir yazılım arızasından çıkarıp şirketin sistemsel kalite kontrolüne taşıdı.

Resmi rapor bekleniyor

TX ekibi, son durum itibarıyla olay sonrası ayrıntılı resmi teknik rapor yayımlamadı. Coreum köprüsü ise tamamen askıya alındı. Bu durum, köprünün ne zaman yeniden devreye alınacağına ilişkin belirsizliği koruyor.

Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi. Zincir üstü takip araçları, çalınan XRP’nin iz sürmeyi zorlaştırmak amacıyla hızla farklı ara cüzdanlara dağıtıldığını gösteriyor. Bu cüzdanların saldırıdan yaklaşık bir buçuk ay önce oluşturulduğu görüldü.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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