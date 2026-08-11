BNB Smart Chain, BEP 675 ile ağ verimini iki katına yaklaştırdı

BNB Smart Chain, blok süresini kısaltmadan ve gas limitini artırmadan ağ verimini ciddi ölçüde yükseltmeyi hedefleyen yeni bir blok oluşturma güncellemesini gündeme aldı. BEP 675 adlı değişiklik, ağdaki önemli bir verimsizliğe odaklanıyor. Mevcut yapıda blok üreticileri ile doğrulayıcılar aynı bloğu mühürlenmeden önce iki kez çalıştırıyor ve bu durum özellikle 450 milisaniyelik blok aralığında önemli zaman kaybına yol açıyor.

Doğrulama sürecinde değişiklik

BNB Smart Chain, BNB ekosistemi içinde çalışan ve akıllı sözleşmeleri destekleyen blokzincir ağı olarak biliniyor. Mevcut SendBid sisteminde uzmanlaşmış blok üreticileri blokları oluşturup çalıştırdıktan sonra tekliflerini doğrulayıcılara iletiyor. Doğrulayıcılar ise bloğu imzalamadan önce her işlemi yeniden çalıştırarak geçerliliği kontrol ediyor.

BEP 675 ile birlikte üreticilerin tamamen çalıştırılmış blokları SendBidBlock yöntemiyle göndermesi öngörülüyor. Bu modelde doğrulayıcılar bloğu imzalayıp yayıyor ve konsensüs kurallarıyla karşılaştırıyor. Tam doğrulama ise daha sonra yapılıyor. BSC testlerine göre bu değişiklik, doğrulayıcıların kritik işlem yolundaki yükünü 125 milisaniyeden 15 milisaniyeye düşürüyor. Böylece blok üreticileri işlemleri bloğa yerleştirmek için yaklaşık 100 milisaniye ek süre kazanıyor.

Mini sözlük: QANet, BNB Smart Chain’in farklı bölgelerde çalışan doğrulayıcı yapısını taklit etmek için kullandığı dahili test ağıdır. Finality lag ise bir bloğun ağ genelinde geri döndürülmesi zor biçimde kesinleşmesine kadar geçen gecikmeyi ifade eder.

BSC testleri, doğrulayıcı yükünün 125 milisaniyeden 15 milisaniyeye indiğini ve blok üreticilerine işlemleri yerleştirmek için yaklaşık 100 milisaniye ek süre sağlandığını ortaya koyuyor.

Test sonuçları ve kapasite kullanımı

Şirket içi test ağı QANet üzerinde elde edilen sonuçlar dikkat çekti. Her iki yapılandırmada da 450 milisaniyelik blok aralığı ve 100 milyon gas limiti korunurken, işlem kapasitesi saniyede 1.237 işlemden 2.324 işleme yükseldi. Bu da yüzde 88 artış anlamına geliyor.

Metrik Eski sistem BEP 675 TPS 1.237 2.324 Ortalama blok gas kullanımı 46.35 milyon 84.15 milyon Medyan kullanım 29.49 milyon 98.99 milyon

Ayrıca ek kapasitenin kesinleşme gecikmesini artırmadığı görüldü. Her iki senaryoda da P99 finality bir veya iki blok seviyesinde kaldı. Bu tablo, iyileşmenin ağın teorik sınırlarını büyütmekten çok mevcut blok kapasitesinin daha verimli kullanılmasından kaynaklandığını gösteriyor.

Eski sistem sürecek, yol haritası genişliyor

Önceki sistemde blok üreticilerinin işlemleri bloğa yerleştirmek için yeterli zamanı bulamaması nedeniyle blokların yaklaşık yüzde 25’i neredeyse boş gelebiliyordu. BEP 675 ile test edilen blokların büyük bölümünün gas tavanına yaklaşabildiği görüldü. Ancak bu geçiş, üreticilerin fastnode yerine tam düğüm çalıştırmasını gerektiriyor. Aynı zamanda birden fazla rekabetçi teklifin yönetimi de daha karmaşık hale geliyor.

Yeni yapı, normal BSC kullanıcıları için belirgin bir arayüz değişikliği getirmiyor. Olası temel fayda, her 450 milisaniyelik blokta daha fazla işlemin yer alabilmesi olacak.

Eski teklif yapısının desteklenmeye devam edeceği belirtiliyor. Buna karşın bu modelde blok oluşturma için daha az zaman kalacak. BEP 675, FOCIL ve blok düzeyinde erişim listeleriyle birlikte BNB Smart Chain’in 2026 yılının ikinci yarısına uzanan daha geniş ölçeklenme planının parçaları arasında yer alıyor.