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BINANCE COIN (BNB)

BNB Smart Chain, BEP 675 ile ağ verimini iki katına yaklaştırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ BNB Smart Chain, BEP 675 ile blok verimini neredeyse iki katına yaklaştırdı.
  • 📈 QANet testlerinde kapasite 1.237 TPS’den 2.324 TPS’ye yükselirken $BNB ağında blok süresi değişmedi.
  • ⏱️ Doğrulayıcıların kritik işlem yükü 125 milisaniyeden 15 milisaniyeye indi.
  • 🧩 Güncelleme, BSC’nin 2026 ikinci yarı ölçeklenme planının bir parçası olarak öne çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

BNB Smart Chain, blok süresini kısaltmadan ve gas limitini artırmadan ağ verimini ciddi ölçüde yükseltmeyi hedefleyen yeni bir blok oluşturma güncellemesini gündeme aldı. BEP 675 adlı değişiklik, ağdaki önemli bir verimsizliğe odaklanıyor. Mevcut yapıda blok üreticileri ile doğrulayıcılar aynı bloğu mühürlenmeden önce iki kez çalıştırıyor ve bu durum özellikle 450 milisaniyelik blok aralığında önemli zaman kaybına yol açıyor.

İçindekiler
1 Doğrulama sürecinde değişiklik
2 Test sonuçları ve kapasite kullanımı
3 Eski sistem sürecek, yol haritası genişliyor

Doğrulama sürecinde değişiklik

BNB Smart Chain, BNB ekosistemi içinde çalışan ve akıllı sözleşmeleri destekleyen blokzincir ağı olarak biliniyor. Mevcut SendBid sisteminde uzmanlaşmış blok üreticileri blokları oluşturup çalıştırdıktan sonra tekliflerini doğrulayıcılara iletiyor. Doğrulayıcılar ise bloğu imzalamadan önce her işlemi yeniden çalıştırarak geçerliliği kontrol ediyor.

BEP 675 ile birlikte üreticilerin tamamen çalıştırılmış blokları SendBidBlock yöntemiyle göndermesi öngörülüyor. Bu modelde doğrulayıcılar bloğu imzalayıp yayıyor ve konsensüs kurallarıyla karşılaştırıyor. Tam doğrulama ise daha sonra yapılıyor. BSC testlerine göre bu değişiklik, doğrulayıcıların kritik işlem yolundaki yükünü 125 milisaniyeden 15 milisaniyeye düşürüyor. Böylece blok üreticileri işlemleri bloğa yerleştirmek için yaklaşık 100 milisaniye ek süre kazanıyor.

Mini sözlük: QANet, BNB Smart Chain’in farklı bölgelerde çalışan doğrulayıcı yapısını taklit etmek için kullandığı dahili test ağıdır. Finality lag ise bir bloğun ağ genelinde geri döndürülmesi zor biçimde kesinleşmesine kadar geçen gecikmeyi ifade eder.

BSC testleri, doğrulayıcı yükünün 125 milisaniyeden 15 milisaniyeye indiğini ve blok üreticilerine işlemleri yerleştirmek için yaklaşık 100 milisaniye ek süre sağlandığını ortaya koyuyor.

Test sonuçları ve kapasite kullanımı

Şirket içi test ağı QANet üzerinde elde edilen sonuçlar dikkat çekti. Her iki yapılandırmada da 450 milisaniyelik blok aralığı ve 100 milyon gas limiti korunurken, işlem kapasitesi saniyede 1.237 işlemden 2.324 işleme yükseldi. Bu da yüzde 88 artış anlamına geliyor.

MetrikEski sistemBEP 675
TPS1.2372.324
Ortalama blok gas kullanımı46.35 milyon84.15 milyon
Medyan kullanım29.49 milyon98.99 milyon

Ayrıca ek kapasitenin kesinleşme gecikmesini artırmadığı görüldü. Her iki senaryoda da P99 finality bir veya iki blok seviyesinde kaldı. Bu tablo, iyileşmenin ağın teorik sınırlarını büyütmekten çok mevcut blok kapasitesinin daha verimli kullanılmasından kaynaklandığını gösteriyor.

Eski sistem sürecek, yol haritası genişliyor

Önceki sistemde blok üreticilerinin işlemleri bloğa yerleştirmek için yeterli zamanı bulamaması nedeniyle blokların yaklaşık yüzde 25’i neredeyse boş gelebiliyordu. BEP 675 ile test edilen blokların büyük bölümünün gas tavanına yaklaşabildiği görüldü. Ancak bu geçiş, üreticilerin fastnode yerine tam düğüm çalıştırmasını gerektiriyor. Aynı zamanda birden fazla rekabetçi teklifin yönetimi de daha karmaşık hale geliyor.

Yeni yapı, normal BSC kullanıcıları için belirgin bir arayüz değişikliği getirmiyor. Olası temel fayda, her 450 milisaniyelik blokta daha fazla işlemin yer alabilmesi olacak.

Eski teklif yapısının desteklenmeye devam edeceği belirtiliyor. Buna karşın bu modelde blok oluşturma için daha az zaman kalacak. BEP 675, FOCIL ve blok düzeyinde erişim listeleriyle birlikte BNB Smart Chain’in 2026 yılının ikinci yarısına uzanan daha geniş ölçeklenme planının parçaları arasında yer alıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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