David Schwartz, BIP 110 tartışmasında Bitcoin Knots’u eleştirdi

XRP Ledger mimarlarından David Schwartz, BIP 110’un etkinleştirilme girişimi sonrası Bitcoin ağında yaşanan zincir ayrılığı tartışmasına sert tepki gösterdi. Schwartz, Bitcoin Knots tarafından yapılan ve ağın saldırı altında olduğunu öne süren paylaşımın bağlamı çarpıttığını savundu.

Schwartz’tan sert tepki

Schwartz, X üzerinden yaptığı açıklamada, paylaşımın ya kamuoyunu yanıltma ya da bağlamı bilmeyen kullanıcıları yanlış yönlendirme riski taşıdığını söyledi. XRP Ledger, Ripple ekosisteminde kullanılan açık kaynaklı blokzincir altyapısı olarak biliniyor ve Schwartz da ağın başlıca teknik isimleri arasında yer alıyor.

David Schwartz, BIP 110 konusunda görüş ayrılıkları bulunsa da, bağlamdan kopuk ve yanıltıcı paylaşımların kınanması gerektiğini vurguladı.

Bitcoin Knots hesabı kısa süre önce Bitcoin ağının saldırı altında olduğunu ileri sürmüş, blok üretiminin ciddi biçimde yavaşladığını iddia etmişti. Hesap ayrıca kullanıcılara yazılımlarını eski sürüme düşürmemeleri ve güvenli olmadığını öne sürdüğü başka düğüm uygulamalarına geçmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Zincir ayrılığının nedeni

Paylaşıma eklenen topluluk bağlamında ise farklı bir tablo ortaya kondu. Buna göre olay bir saldırıdan değil, BIP 110’un yumuşak çatallanma olarak devreye girememesinden kaynaklandı. Bu başarısız girişim, teklifi uygulayan Bitcoin Knots düğümlerinin ana Bitcoin zincirinden ayrılmasına yol açtı.

Çoğunluğun desteklediği ana zincir çalışmayı sürdürdü. İzleme verilerine göre ayrışma 961632 numaralı blokta gerçekleşti. Madencilerden sınırlı destek alan azınlık zinciri daha sonra ana ağın belirgin şekilde gerisinde kaldı.

Mini sözlük: Yumuşak çatallanma, blokzincirde geriye dönük uyumluluğu koruyarak yapılan kural değişikliğini ifade eder. Düğüm, ağdaki işlemleri ve blokları doğrulayan yazılım çalıştıran katılımcıdır.

Gösterge Ana Bitcoin zinciri BIP 110 zinciri Ayrışma noktası 961632 961632 İzlenen sonraki seviye 961681 961633 Blok süresi Yaklaşık 10 dakika Birkaç saat

Bitcoin Knots geri adım atmadı

Bir aşamada standart Bitcoin zinciri 961681 numaralı bloğa ulaşırken, BIP 110 kurallarını uygulayan bir düğümün 961633 numaralı blokta kaldığı görüldü. Azınlık zincirinde blok üretiminin saatler süren aralıklarla gerçekleştiği aktarıldı. Bu tablo, madenci desteğinin sınırlı kaldığını gösterdi.

Buna karşın Bitcoin Knots yönetimi geri adım atmadı. Proje, yazılımını eski sürüme indiren kullanıcılara son sürüme yükseltme çağrısı yaptı ve etkilenen zincir durumlarını onarmak için bir hafifletme planı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Bitcoin Knots ekibi, etkilenen zincir durumlarını düzeltmeye yönelik bir hafifletme stratejisi üzerinde çalıştığını ve kullanıcıların en güncel sürüme geçmesini istediğini açıkladı.

Proje ayrıca yeni bir iş ispatı algoritmasını deterministik rastgele bir süreçle seçmeyi planladığını bildirdi. Bu adım, BIP 110 zincirinin geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğüne işaret etti.