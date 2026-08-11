XRP 1 dolar eşiğinde tutunurken Bitcoin sıkışık seyrini koruyor

Kripto para piyasasında teknik görünüm farklı varlıklarda ayrışıyor. XRP 1,03 dolar seviyesinde işlem görürken düşüş baskısı sürüyor. Bitcoin 64.800 dolar çevresinde yatay seyrediyor. Ethereum 1.900 dolar bölgesinde toparlanma arayışını korurken, Zcash daha güçlü bir teknik görünüm sergiliyor.

XRP’de kritik eşik öne çıkıyor

XRP, temmuzun büyük bölümü ile ağustosun ilk kısmında yatay hareket ettikten sonra yeniden zayıf bir yapının içinde kaldı. Günlük grafikteki temel hareketli ortalamaların tamamının altında işlem gören varlıkta, 1,07 ve 1,09 dolar seviyeleri ilk direnç alanı olarak öne çıkıyor. Daha güçlü direnç ise 1,18 dolarda bulunuyor. Uzun vadeli hareketli ortalama da 1,37 dolar civarında yer alıyor.

Ana ortalamaların aşağı yönlü eğimi, satış baskısının teknik olarak devam ettiğine işaret ediyor. Günlük RSI göstergesi 38,3 seviyesinde bulunurken kendi sinyal ortalaması olan 41,7’nin altında kalıyor. Bu tablo, XRP’de henüz belirgin bir yorulma işareti oluşmadığını ve aşağı yönlü riskin sürdüğünü gösteriyor.

XRP için 1,00 ile 1,03 dolar aralığı kritik destek bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın kaybedilmesi halinde 0,95 ve 0,90 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Yukarı yönlü bir toparlanmadan söz edilebilmesi için önce 1,07 ile 1,09 dolar bandının geri alınması gerekiyor. Teknik yapıda daha anlamlı bir iyileşme ise 1,18 doların aşılmasıyla oluşabilir.

Zcash daha güçlü duruyor

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor ve kısa vadeli dalgalanmaya karşın teknik açıdan XRP’den daha sağlam bir görünüm sunuyor. ZEC yaklaşık 505 dolar seviyesinde işlem görürken günlük grafikteki önemli hareketli ortalamaların tamamının üzerinde kalıyor. En yakın dinamik destek 497 dolarda, diğer hareketli ortalamalar ise 481 ve 469 dolar civarında bulunuyor.

Uzun vadeli ortalamanın 421 dolar seviyesinde yükselmeyi sürdürmesi, orta vadeli yapıyı destekliyor. Alıcıların 469 ile 481 dolar bandını koruması halinde olumlu görünüm devam edebilir. RSI göstergesi 52,6 seviyesinde ve 49,5 olan sinyal çizgisinin üzerinde yer alıyor. Bu da aşırı bir ivme yerine dengeli bir görünüm ortaya koyuyor.

Buna karşın 510 ile 520 dolar aralığı aşılması gereken ana direnç bölgesi olmaya devam ediyor. Son mumlar, bu bölgede isteksizliğin sürdüğünü gösteriyor. 520 dolar üzerindeki kalıcı bir kırılma, 540 ile 560 dolar aralığını yeniden gündeme taşıyabilir. 469 doların altı ise mevcut olumlu yapıyı zayıflatabilir.

Ethereum dirençte, Bitcoin karar aşamasında

Ethereum 1.905 dolar civarında işlem görürken 1.923 dolardaki hareketli ortalamaya yakın seyrediyor. Bu seviye, hazirandaki sert düşüşten bu yana yükseliş denemelerini sınırlayan teknik bariyerlerden biri olarak öne çıkıyor. Haziran dibinin yaklaşık 1.550 dolar olduğu dikkate alındığında kısa vadeli görünüm iyileşmiş durumda. ETH bu süreçte daha yüksek dipler oluşturdu ve 1.877 ile 1.806 dolardaki kısa vadeli ortalamaların üzerine çıktı.

RSI göstergesinin 54,8 seviyesinde bulunması, alıcıların bir miktar kontrolü elinde tuttuğunu ancak güçlü bir kırılma için gerekli ivmenin henüz oluşmadığını gösteriyor. Ethereum’da ilk koşul, 1.923 ile 1.950 dolar bandı üzerinde günlük kapanış görülmesi. Bu bölgenin aşılması halinde 2.000 dolar eşiği ve ardından 2.143 dolardaki uzun vadeli ortalama izlenebilir.

Bitcoin ise 64.800 dolar çevresinde sıkışık seyrini sürdürüyor. 58.000 dolar bölgesinden gelen toparlanmanın ardından varlık, 64.239 ve 63.343 dolardaki kısa vadeli ortalamaların üzerinde kalarak destek yapısını korudu. RSI’nin 53,9 seviyesinde olması da aşırı alım bölgesine yaklaşmadan sınırlı bir pozitif görünüm sunuyor.

Bitcoin için 66.000 ile 67.000 dolar aralığı kısa vadeli ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 66.800 dolar üzerinde güçlü bir kırılma yaşanması halinde 70.000 ile 72.200 dolar bandı yeniden hedef haline gelebilir.

Buna karşılık 63.300 dolar desteğinin kaybedilmesi, önce 60.000 doları ardından haziran dibine yakın 58.000 dolar seviyesini gündeme getirebilir. Bu senaryoda mevcut yüksek dip yapısı da zarar görebilir.