Sui ağındaki Hashi testnet büyümesi, SUI için 0,75 dolar direncini öne çıkardı

SUI, alım iştahındaki toparlanma ve satış baskısındaki zayıflamayla birlikte daha olumlu bir görünüm sergiliyor. Token, yazım sırasında 0.6919 dolardan işlem görürken son 24 saatte yüzde 1.65 geriledi. Buna karşın 24 saatlik işlem hacmi 177.89 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.82 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde toparlanma işaretleri

Kripto analisti Alpha Crypto Signal, işlem hacmindeki kademeli artış ve alıcıların lehine gelişen teknik göstergelerin SUI’de yükseliş ivmesini güçlendirdiğini belirtiyor. Fiyat yapısının yapıcı kalması, satıcıların etkisinin zayıfladığına işaret ederken kısa vadeli bir toparlanma için zeminin güçlendiği değerlendiriliyor.

Alpha Crypto Signal, işlem hacminin düzenli artmasının SUI’nin direnç seviyelerini aşmasına destek olabileceğini ve piyasada ek talep yaratabileceğini vurguluyor.

Alıcıların güven kazanmayı sürdürmesi halinde SUI’de yukarı yönlü hareketin devam edebileceği ifade ediliyor. Analistler, mevcut yapının korunması durumunda 0.75 dolar seviyesini bir sonraki önemli direnç olarak izliyor. Bu seviyenin aşılması, yeni alımların devreye girmesini sağlayabilir.

Hashi testnet etkinliği dikkat çekiyor

Sui ekosistemindeki ağ verileri de fiyat görünümünü destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Sui tarafından paylaşılan bilgilere göre, yaklaşık üç hafta önce devreye alınan Hashi testnet hızlı büyüme kaydetti. Ağda şimdiye kadar 1.1 milyondan fazla yatırma işlemi ve yaklaşık 165 bin çekme işlemi tamamlandı.

Mini sözlük: Hashi testnet, Sui ekosisteminde Bitcoin odaklı altyapının deneme ortamında sınandığı ağ yapısını ifade ediyor. Testnet, gerçek varlık riski olmadan işlem akışının ve ağ dayanıklılığının ölçülmesine imkan tanıyor.

Hashi’nin etkisi, Bitcoin Signet tarafında da görülüyor. Sui, son iki haftada Bitcoin Signet üzerindeki işlemlerin yüzde 50’den fazlasının Hashi testleri kapsamında gerçekleştiğini açıkladı. Bitcoin Signet, Bitcoin geliştiricilerinin uygulama ve altyapı testleri yaptığı kontrollü bir test ortamı olarak biliniyor.

Sui, Bitcoin Signet üzerindeki yüksek işlem payının geliştiricilerin yatırma ve çekme süreçlerinde yoğun stres testleri yürüttüğünü gösterdiğini aktarıyor.

Gösterge Seviye SUI fiyatı 0.6919 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 1.65 düşüş 24 saatlik hacim 177.89 milyon dolar Hashi yatırma işlemleri 1.1 milyonun üzerinde Hashi çekme işlemleri Yaklaşık 165 bin İzlenen direnç 0.75 dolar

Piyasadaki genel zayıflık etkisini sürdürüyor

Buna rağmen SUI henüz net biçimde yükseliş bölgesine geçmiş değil. Daha geniş kripto para piyasasında Bitcoin’de görülen geri çekilme, altcoinler üzerinde de baskı oluşturuyor. Bu nedenle SUI’de yukarı yönlü senaryonun güçlenmesi için hem alım hacminin hem de piyasa desteğinin artması gerekiyor.

Sui, katman 1 blokzincir altyapısı sunan ve özellikle yüksek işlem kapasitesi ile geliştirici odaklı yapısıyla öne çıkan bir ağ olarak biliniyor. Ağ tarafındaki test faaliyetlerinin sürmesi, Bitcoin odaklı altyapıya yönelik güveni destekleyebilir.