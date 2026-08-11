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SUI

Sui ağındaki Hashi testnet büyümesi, SUI için 0,75 dolar direncini öne çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Sui ağındaki Hashi testnet hızlı büyüdü ve $SUI için 0.75 dolar direnci öne çıktı.
  • 📊 SUI 0.6919 dolarda işlem görürken işlem hacmi 177.89 milyon dolara ulaştı.
  • 🧪 Hashi testnet üzerinde 1.1 milyondan fazla yatırma ve yaklaşık 165 bin çekme işlemi tamamlandı.
  • 🔗 Son iki haftada Bitcoin Signet işlemlerinin yüzde 50’den fazlasını Hashi testleri oluşturdu.
İlayda Peker
İlayda Peker

SUI, alım iştahındaki toparlanma ve satış baskısındaki zayıflamayla birlikte daha olumlu bir görünüm sergiliyor. Token, yazım sırasında 0.6919 dolardan işlem görürken son 24 saatte yüzde 1.65 geriledi. Buna karşın 24 saatlik işlem hacmi 177.89 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.82 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde toparlanma işaretleri
2 Hashi testnet etkinliği dikkat çekiyor
3 Piyasadaki genel zayıflık etkisini sürdürüyor

Teknik görünümde toparlanma işaretleri

Kripto analisti Alpha Crypto Signal, işlem hacmindeki kademeli artış ve alıcıların lehine gelişen teknik göstergelerin SUI’de yükseliş ivmesini güçlendirdiğini belirtiyor. Fiyat yapısının yapıcı kalması, satıcıların etkisinin zayıfladığına işaret ederken kısa vadeli bir toparlanma için zeminin güçlendiği değerlendiriliyor.

Alpha Crypto Signal, işlem hacminin düzenli artmasının SUI’nin direnç seviyelerini aşmasına destek olabileceğini ve piyasada ek talep yaratabileceğini vurguluyor.

Alıcıların güven kazanmayı sürdürmesi halinde SUI’de yukarı yönlü hareketin devam edebileceği ifade ediliyor. Analistler, mevcut yapının korunması durumunda 0.75 dolar seviyesini bir sonraki önemli direnç olarak izliyor. Bu seviyenin aşılması, yeni alımların devreye girmesini sağlayabilir.

Hashi testnet etkinliği dikkat çekiyor

Sui ekosistemindeki ağ verileri de fiyat görünümünü destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Sui tarafından paylaşılan bilgilere göre, yaklaşık üç hafta önce devreye alınan Hashi testnet hızlı büyüme kaydetti. Ağda şimdiye kadar 1.1 milyondan fazla yatırma işlemi ve yaklaşık 165 bin çekme işlemi tamamlandı.

Mini sözlük: Hashi testnet, Sui ekosisteminde Bitcoin odaklı altyapının deneme ortamında sınandığı ağ yapısını ifade ediyor. Testnet, gerçek varlık riski olmadan işlem akışının ve ağ dayanıklılığının ölçülmesine imkan tanıyor.

Hashi’nin etkisi, Bitcoin Signet tarafında da görülüyor. Sui, son iki haftada Bitcoin Signet üzerindeki işlemlerin yüzde 50’den fazlasının Hashi testleri kapsamında gerçekleştiğini açıkladı. Bitcoin Signet, Bitcoin geliştiricilerinin uygulama ve altyapı testleri yaptığı kontrollü bir test ortamı olarak biliniyor.

Sui, Bitcoin Signet üzerindeki yüksek işlem payının geliştiricilerin yatırma ve çekme süreçlerinde yoğun stres testleri yürüttüğünü gösterdiğini aktarıyor.

GöstergeSeviye
SUI fiyatı0.6919 dolar
24 saatlik değişimYüzde 1.65 düşüş
24 saatlik hacim177.89 milyon dolar
Hashi yatırma işlemleri1.1 milyonun üzerinde
Hashi çekme işlemleriYaklaşık 165 bin
İzlenen direnç0.75 dolar

Piyasadaki genel zayıflık etkisini sürdürüyor

Buna rağmen SUI henüz net biçimde yükseliş bölgesine geçmiş değil. Daha geniş kripto para piyasasında Bitcoin’de görülen geri çekilme, altcoinler üzerinde de baskı oluşturuyor. Bu nedenle SUI’de yukarı yönlü senaryonun güçlenmesi için hem alım hacminin hem de piyasa desteğinin artması gerekiyor.

Sui, katman 1 blokzincir altyapısı sunan ve özellikle yüksek işlem kapasitesi ile geliştirici odaklı yapısıyla öne çıkan bir ağ olarak biliniyor. Ağ tarafındaki test faaliyetlerinin sürmesi, Bitcoin odaklı altyapıya yönelik güveni destekleyebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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