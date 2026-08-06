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SUI

SUI’de kritik destek korunursa 0,711 dolar seviyesi izlenecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI’de kritik destek bölgesi korunursa yeni yön arayışı hızlanabilir.
  • 📉 $SUI son 24 saatte %1,82 gerileyerek 0,6787 dolar seviyesinde kaldı.
  • 📊 Analist BitGuru, 0,71111 dolar eşiğinin aşılması halinde alım ivmesinin güçlenebileceğini belirtiyor.
  • 🧭 6 Ağustos 2026 tarihli teknik görünümde kısa vadeli yönü destek bölgesinin dayanıklılığı belirleyecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

SUI, son satış baskısına rağmen dar bir aralıkta dengelenmeye çalışıyor. 6 Ağustos 2026 tarihli teknik değerlendirmede analist BitGuru, tokenin geniş bir birikim bölgesinde konsolide olduğunu ve alıcıların mevcut desteği koruması halinde daha güçlü bir hareketin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde kritik eşik öne çıkıyor
2 Kısa vadede satıcı baskısı sürüyor
3 MACD göstergesi zayıf ivmeye işaret ediyor

Fiyat görünümünde kritik eşik öne çıkıyor

SUI, yazım sırasında 0,6787 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 245 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,75 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki %1,82’lik gerileme, altcoin piyasasındaki genel zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor.

BitGuru, mevcut fiyat aralığının alıcı çekme eğilimiyle bilinen bir bölge olduğunu vurguluyor. Analiste göre SUI bu destek alanının üzerinde kalabilirse, yukarı yönlü yeni direnç seviyelerine doğru yeterli alım gücü oluşabilir. Piyasada temkinli görünüm sürse de mevcut bölgede ivmenin yavaş yavaş şekillendiği değerlendiriliyor.

BitGuru, SUI’nin geniş bir birikim alanında hareket ettiğini ve alıcıların desteği savunmayı sürdürmesi halinde daha büyük bir fiyat hareketinin oluşabileceğini aktarıyor.

Kısa vadede satıcı baskısı sürüyor

Teknik göstergeler ise kısa vadede satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor. SUI, alt Bollinger bandına yakın seyrediyor. Üst bant 0,77502 dolar, orta bant 0,71111 dolar, alt bant ise 0,64720 dolar seviyesinde yer alıyor. Fiyatın orta bandın altında kalması, trendin halen zayıf olduğuna işaret ediyor.

Yukarı yönlü daha güçlü bir ivmeden söz edilebilmesi için fiyatın önce 0,71111 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Bu eşik aşılırsa alım baskısının yeniden güç kazanması ve fiyatın 0,775 dolar bölgesine yönelmesi mümkün olabilir.

GöstergeSeviyeAnlamı
Mevcut fiyat0,6787 dolarDestek bölgesine yakın seyir
Orta Bollinger bandı0,71111 dolarYukarı yönlü teyit için izlenen eşik
Üst Bollinger bandı0,77502 dolarOlası sonraki direnç bölgesi
Alt Bollinger bandı0,64720 dolarZayıflık halinde geri çekilme alanı

MACD göstergesi zayıf ivmeye işaret ediyor

Alım gücündeki zayıflık, MACD verilerinde de görülüyor. MACD değeri eksi 0,01551 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi eksi 0,01398 düzeyinde yer alıyor. Histogramın eksi 0,00153 olması, aşağı yönlü ivmenin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Buna karşın iki çizgi arasındaki farkın sınırlı kalması, dengenin değişebileceği bir alana işaret ediyor. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması halinde, alıcıların yeniden kontrol kazanmaya başladığına dair ilk teknik işaret ortaya çıkabilir.

SUI için önümüzdeki birkaç işlem günü belirleyici olabilir; destek bölgesinin korunması halinde 0,711 dolar seviyesi, ardından 0,775 dolar bandı izlenebilir.

Öte yandan mevcut birikim alanında yeterli alım desteği oluşmazsa, satış baskısı yeniden artabilir ve fiyat alt Bollinger bandına doğru geri çekilebilir. Mevcut tabloda fiyat hareketi ile momentum göstergeleri, sıradaki yönün büyük ölçüde alıcıların bu desteği savunup savunamayacağına bağlı olduğunu gösteriyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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