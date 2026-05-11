SUI fiyatı bir günde yüzde 50 yükseldi işlem hacmi 2.5 milyar doları aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 SUI tokeni son 24 saatte yüzde 50 yükseldi ve işlem hacmi 2,5 milyar doları geçti.
  • 🎯 Arzın yüzde 74’ü stake edildi, SUI Group Holdings’in hazinesinin tamamı satıldı ve fiyatta hızlı bir sıçrama yaşandı.
  • 💼 SUI’nin CME Group’ta listelenme süreci ile birlikte, geleneksel finansın kriptoya açıldığı bir dönem gündemde.
  • ⚡ Kritik detay: Kısa pozisyonlardan 3 milyon dolardan fazla likidasyon gerçekleşti ve $SUI ’de teknik göstergeler kısa vadeli düzeltme sinyali veriyor.
SUI tokeni, son günlerde kripto para piyasasında kayda değer bir yükseliş sergiledi. Kısa bir süre içerisinde yaklaşık yüzde 50’lik bir artış yakalayan SUI, 0,94 dolardan 1,41 dolara kadar çıktı. Bu yükselişle beraber işlem hacmi de 200-213 milyon dolar seviyelerinden 2,5 milyar doların üzerine taşındı. Sui, son düzeltmenin ardından 1,26-1,29 dolar bandında işlem görmeye başladı ve kritik 1 dolar eşiğinin üstünde kalmayı başardı. Piyasa genelinin durgunluğuna karşın SUI, fiyat hareketleriyle trend grafikleri arasında öne çıkıyor.

SUI fiyatındaki yükselişin nedenleri

SUI’nin bu ani performansında öne çıkan en önemli etkenlerden biri likiditedeki hızlı azalış oldu. NASDAQ’ta işlem gören SUI Group Holdings, 10 Mayıs’ta toplam 108,7 milyon SUI tokenini yani yaklaşık 143 milyon dolar değerindeki hazinesinin tamamını elden çıkardı. Bu miktar, SUI tokenin dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 2,7’sini oluşturuyor.

Öte yandan, piyasadaki yüksek orandaki token stake edilmesi de bu gelişmeyi destekledi. SUI arzının yüzde 74’ünden fazlası stake sözleşmeleriyle kilitlenmiş durumda. Böylece piyasadan topluca çıkarılan bu yüksek miktar, arzı daraltarak fiyat artışına zemin hazırladı. Santiment analizlerine göre, SUI fiyatı taban seviyesi olan 0,92 dolardan yükselip 1,39 dolara ulaşarak bir süre sonra 1,26 dolara geriledi.

Proje tarafında ise geleneksel finans dünyasına açılım yapan hamleler dikkat çekti. SUI’nin 29 Mayıs’ta ABD’nin en büyük türev borsası CME Group’ta listelenecek olması, onu katman-1 blokzincir projeleri içinde farklı bir noktaya taşıyor. Ayrıca Grayscale, Canary Capital ve 21Shares’in çıkardığı staking ETF’lerinin borsalara eklenmesiyle birlikte geleneksel fonların SUI üzerinden getiri elde etmesinin önü açıldı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, SUI ekosistemini desteklemek için Margex tarafından başlatılan yeni bir likidite kampanyası da haziran ayında SUI işlem hacminde hareketliliği artırmayı hedefliyor. Margex, bu süreçte yaptıkları işlem hacmine bağlı olarak yatırımcılara 2.000 dolara kadar ödül dağıtacak.

Gerçek dünya kullanımı ve teknik gelişmeler

SUI’nin fiyat yükselişi sadece piyasadaki daralmaya değil, aynı zamanda reel dünyada büyüyen kullanım alanlarına dayandırılıyor. Afrika’nın önde gelen finansal teknolojilerinden Paga, sınır ötesi stabilcoin ve tokenleştirilmiş varlık transferi için SUI entegrasyonunu başlattı. Bu adım, kıtada havale ve para transferi ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Kripto sektörünün önemli etkinliklerinden Consensus 2026’da konuşan Mysten Labs kurucu ortağı Adeniyi Abiodun, önümüzdeki dönemde SUI ağında gizlilik odaklı işlemler ve sıfır ücretli stablecoin transferi gibi özelliklerin hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, kullanıcı işlemlerinde gizliliği artıracak yeni bir yapı sayesinde, blokzincir tabanlı ödemelerde kişisel verilerin gizli tutulması planlanıyor.

Sistemle ilgili olarak Abiodun; yeni altyapı sayesinde kullanıcıların kendi verilerini şifreleyerek blokzincirde daha güvenli işlemler gerçekleştirebileceğini aktardı.

Tüm bu özellikler, SUI’nin geçtiğimiz ağustos ayında 1 trilyon dolarlık stablecoin işlem hacmine ulaşmasının ardından gizlilik ve işlem maliyetlerinde ek avantajlar sunması olarak öne çıkıyor.

Piyasa dinamikleri ve likidasyonlar

SUI’de yaşanan sert fiyat artışı, aynı zamanda kısa pozisyon açan yatırımcıları da etkiledi. Son bir günde 3,13 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşirken, bunun yüzde 90’ı kısa pozisyonlardan kaynaklandı ve bu süreçte kısa pozisyonların kapatılması fiyatı yukarı yönlü baskıladı.

Sosyal medyada SUI ile ilgili konuşulma oranı düşük kalsa da, teknik açıdan bakıldığında tokenin günlük grafikte simetrik yükselen üçgenden çıkış yaptığı ve önemli destek seviyelerini koruduğu görülüyor. Tecrübeli analist Peter Brandt, bu seviyelerin haftalık bazda dip noktalar olabileceğini dile getirdi.

Buna karşılık, RSI 82-84 aralığına ulaşarak aşırı alım bölgesini işaret ediyor ve bir geri çekilmenin yakın olabileceğine dair sinyal veriyor. Destek noktalarının 1,10-1,22 dolar bandında olduğu, uzun vadede ise analistlerin güçlü hareket devam ederse SUI fiyatının 1,55-1,80 dolar aralığına ulaşabileceği öngörülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
