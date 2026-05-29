Sui ağında 5 saat 55 dakikalık kesintide SUI %6,6 değer kaybetti

Sui blokzinciri, 2026 yılının ikinci büyük servis kesintisini 28 Mayıs’ta yaşadı. Ağ, 1.72 sürümlü yazılım güncellemesiyle ortaya çıkan ciddi bir hata sebebiyle yaklaşık 6 saat boyunca erişilemez durumda kaldı. Bu süreçte SUI tokenı da sert bir düşüşle yatırımcıların gündemine oturdu.

Teknik arıza ve gelişmeler

Kesintinin nedeni, ağın 1.72 sürümünde bulunan bir hata olarak açıklandı. Özellikle işlem ücretlerinin (gas) hesaplanmasındaki sorun, ana ağda işlemlerin tamamen durmasına yol açtı. Sui geliştirme ekibi, yaşanan problemi sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı ve durumun gas ücreti mantığındaki bir çökmeden kaynaklandığını belirtti.

Sui ana ağı şu anda ağ durması yaşıyor. Sui çekirdek ekibi çözüm için aktif şekilde çalışıyor. Bu sırada işlemlerde duraklamalar olabilir. Güncellemeler en kısa sürede paylaşılacak.

Kullanıcılara, işlem onaylarının geçici olarak askıya alınabileceği uyarısı yapıldı. Yaklaşık 6 saat, tam olarak 5 saat 55 dakika süren müdahalenin ardından ağ yeniden işler hale getirildi. Ancak, ağ tekrar açıldıktan sonra doğrulayıcıların (validator) bir süre performansında düşüşler yaşandığı aktarıldı.

SUI fiyatına etkisi

SUI tokenı, ağda yaşanan bu beklenmedik kesintinin ardından hızlıca zarar gördü. CoinGecko verilerine göre, SUI fiyatı %6,6 gerileyerek 0,90 dolara kadar düştü. Takip eden saatlerde ise bir miktar toparlanmayla 0,93 dolar seviyelerine yükseldi.

Bu düşüş, aslında SUI’nin geçtiğimiz dönemdeki güçlü performansının hemen ardından geldi. Mayıs ayının başında fiyat, Nasdaq’ta yer alan önemli bir şirketin elinde tuttuğu yüksek hakediş ve diğer olumlu gelişmelerin de desteğiyle yaklaşık %50 artışla 1,41 doları görmüştü.

Yakın zamanda ekip, stabilcoin işlemlerini ücretsiz yapacak özellikler ve gizlilik odaklı güncellemeler üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Consensus 2026 etkinliğinde, Mysten Labs’tan Adeniyi Abiodun bu yol haritasının altını çizdi.

Dönem Kesinti Süresi Etki Mayıs 2026 5 saat 55 dakika Tüm işlemler durdu, SUI sert düştü Ocak 2026 6+ saat Ağ kapalı kaldı Kasım 2024 Yaklaşık 2,5 saat Doğrulayıcı döngüsü çöktü

Tekrarlayan ağ sorunları

Yaşanan bu son olay, ağda tekrarlayan kesintilere işaret ediyor. 2026 Ocak ayında Sui yine yaklaşık 6 saat süren bir duraksama yaşamıştı. 2024 Kasım’ında ise tüm doğrulayıcılar yaklaşık 2,5 saat boyunca ardışık çöküş döngüsüne girdi. Son iki yılda Sui blokzinciri büyük çaplı üçüncü kesintisini yaşamış oldu.

Mini sözlük: Doğrulayıcı (validator), blokzincir üzerindeki işlemleri onaylayan ve ağı güvence altına alan bağımsız düğümlere verilen isimdir. Bu düğümler olmadan ağ üzerinde yeni blok oluşturulamaz.

Sui ekosisteminin mevcut durumu

Servis kesintilerine rağmen Sui ağı, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde kayda değer bir pozisyonda bulunuyor. DeFiLlama’ya göre Sui, toplam değerde 13. sırada ve 137 farklı protokolde toplam 542 milyon dolar kilitli durumda.

Mayıs 2023’te ana ağını başlatan Sui, finansal kurumların ölçeklenme ve hız ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere inşa edildi. Teknik ekip, yaşanan son olayla ilgili detaylı bir inceleme raporunu önümüzdeki günlerde paylaşmayı planlıyor. Ağ yeniden kullanılabilir hale geldiğinde ise doğrulayıcı performansındaki düşüşlerin bir süre daha devam ettiği gözlemlendi.