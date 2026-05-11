Sui blockchain ağında bu yıl gizli işlem dönemi başlıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Sui ağı bu yıl gizli işlemler özelliğini aktif edecek.
  • 📈 Sui’de stablecoin işlem hacmi 1 trilyon doları geçti, son haftada $SUI fiyatı yüzde 37 yükseldi.
  • 💸 Kullanıcılar artık hangi işlemlerinin gizli olacağını kendileri belirleyebilecek.
  • 🛡️ Ama asıl kritik konu, teknik aksaklıklar sonrası Sui blockchain’in gizlilik atağına hız vermesi.
Mysten Labs’ın kurucu ortaklarından Adeniyi Abiodun, Sui blockchain ağının yıl sona ermeden gizli işlemleri kullanıcılarına sunacağını açıkladı. Web3 ve blockchain teknolojilerinde son dönemde gizlilik odaklı çözümlere yönelik artan ilgiye Sui de kendi yaklaşımıyla katılıyor. Bu geliştirmeyle, ağ üzerinde işlem yapan kullanıcılar, hangi verilerin gizli kalacağını kendileri belirleyebilecek.

Sui ağının hedefi: Gizlilik ve hızlı ödemeler

Adeniyi Abiodun, gerçekleşen duyuruda Sui’nin “tüm internet için gizli ve ücretsiz ödemeleri ölçekli şekilde mümkün kılacak tek platform” olacağına dikkat çekti. Abiodun, Consensus 2026 etkinliğinde verdiği röportajda, Sui’nin sıfır işlem ücretiyle çalışan stabilcoin transferleriyle yeni bir finansal altyapı sunmak istediğini ifade etti.

Mysten Labs, özellikle blockchain sektöründe gizliliğe odaklanan projelerin yatırımcıların dikkatini çektiği bir dönemde bu adımı atıyor. Örneğin Zcash’in fiyatı son bir ayda yüzde 78’in üzerinde artış yaşadı; bu yükselişin sebepleri arasında, korumalı arzın büyümesi ve şeffaf blokzincirlere yönelik kuantum tehditlerine ilişkin endişeler gösteriliyor.

Öte yandan şirkete yakın kaynaklara göre, gizlilik odaklı Canton Network’ün geliştiricisi Digital Asset Holdings, a16z Crypto liderliğinde gerçekleşecek yatırım turunda 2 milyar dolar değerleme üzerinden 300 milyon dolar fon toplamak için girişimlerde bulunuyor.

Sui’nin yaklaşımı, rakiplerinin aksine her işlemi tamamen perdelemiyor; kullanıcıların hangi işlemlerinin gizli kalacağını özgürce seçebilmesini sağlayacak bir sistem geliştirildiği belirtiliyor.

Sui ağı 1 trilyon dolar sınırını aştı

Sui blockchain, 2025 Ağustos’tan bu yana toplamda 1 trilyon doları aşan stabilcoin işlem hacmine ulaştı. DeFiLlama verilerine göre, ağ üzerindeki DeFi protokollerinde toplam kilitli değer 643 milyon doları bulurken, stablecoin arzı da 571 milyon dolar seviyesinde.

Abiodun’a göre, Sui ekibinin önemli kısmı daha önce Meta’nın Libra ve Diem projelerinde deneyim kazandı. Birden fazla ülkeye para transferlerinde geleneksel bankacılık sistemlerinde yüksek kesintiler yaşandığına dikkat çeken Abiodun, “100 dolarlık bir işlemin sadece Nijerya’ya gitmesi için alınan komisyon 35 doları bulabiliyor” dedi.

Teknik süreçler, fiyat hareketleri ve gelecek planları

Sui için gizlilik güncellemesi gündeme gelirken ağın teknik istikrarı tartışma konusu oldu. Ocak 2026’da validatorler arasında konsensüs uyumsuzluğu yaşanması nedeniyle birkaç saatlik ağ duraksaması yaşandığı bildirildi. Bundan önce de Kasım 2024’te, işlem planlayıcı algoritmadaki bir yazılım hatası Sui ağını üç saat devre dışı bırakmıştı.

Bu teknik aksamaların yanında, SUI tokenının son haftalardaki performansı dikkat çekti. CryptoAppsy verilerine göre SUI fiyatı şu an yaklaşık 1,27 dolar seviyesinde bulunuyor ve Mayıs başında 0,91 dolardan başlayarak son iki haftada yüzde 37’nin üzerinde yükseldi. Bu toparlanmada düzenlenmiş borsalarda SUI vadeli işlemlerinin başlaması ve gizli işlemler güncellemesinin açıklanması etkili oldu.

Abiodun, kaydedilen büyümede rakip ağlarda bulunmayan zincir üstü piyasa yapıcılık ve atomik çoklu işlem gibi teknik kabiliyetlerin rol oynadığını savundu. Şu anda Sui testnet’inde post-kuantum şifreleme imzaları test ediliyor ve Avrupa Birliği’nin 2030’a kadar yürürlüğe koyması beklenen kuantum direnci düzenlemelerine hazırlık yapılıyor.

Öte yandan, gizli işlemlerin ne zaman tam olarak aktif edileceğine dair net bir tarih paylaşılmadı. Güncellemeyle hangi işlem tiplerinin gizlilik destekleyeceği ya da bunun tüm tokenlar için mi yoksa sadece stablecoin işlemlerine mi uygulanacağı da henüz açıklanmadı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

