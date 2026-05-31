Sui Network’te 48 saatte üç ana ağ kesintisi yaşandı SUI fiyatı 0,90 dolar desteğine geriledi

Sui Network’te 28-30 Mayıs tarihleri arasında, ana ağda yaşanan yazılım hatası nedeniyle blok üretimi üç ayrı kez durdu. Bu süreçte SUI fiyatındaki baskı da artarken, kripto para 0,90 dolar civarında kritik destek seviyesinde işlem gördü.

Yükseltme Sonrası Üç Kesinti

Sui ekibi, kısa süre önce ana ağı v1.72 sürümüne yükseltti. Güncellemeyle getirilen “adres bakiyeleri” özelliği, ağın işlem ücretlerini hesaplayan sistemle çakışma yarattı. Bu teknik uyumsuzluk, bir dönemin (epoch) geçişi sırasında blok üretiminin tamamen durmasına yol açtı.

Sui Network yükseltme sonrası üç ana ağ kesintisi yaşadı. Sorunun yeni ‘‘adres bakiyeleri’’ fonksiyonunun mevcut gas sistemiyle uyumsuzluğundan kaynaklandığı belirtildi. Ağ tekrar işler duruma getirildi, kullanıcı fonlarında kayıp yaşanmadı.

Geliştirici ekip, 48 saat içinde tespit edilen hataları düzeltmek için acil müdahalelerde bulundu. Validaörlerin güncellemeleri devreye almasının ardından Sui mainnet 30 Mayıs itibarıyla normal faaliyetlerine döndü. Bu arıza, Sui ağında 2026 yılının ikinci büyük ana ağ kesintisi oldu; her iki olay da doğrudan yazılım yükseltmeleriyle bağlantılıydı.

Mini sözlük: Validaör (doğrulayıcı), bir blockchain ağında işlemleri doğruluğunu teyit eden ve blok üretimine katkıda bulunan katılımcıdır. Sui Network, merkeziyetsiz uygulamalar sunmaya odaklanan bir blokzincir altyapısıdır.

SUI Fiyasında Baskı Artıyor

SUI fiyatında ana ağda yaşanan duraklamalar doğrudan etkili oldu. Token, 0,89 doları aşağıya kırarak, mevcut döngüsünün en düşük seviyelerine kadar çekildi. Son 20 gün içinde SUI yüzde 37 oranında değer kaybetti; fiyatın bu kadar gerilemesinde hem teknik zarar durdurmalarının tetiklenmesi hem de olumsuz haberlere bağlı satışlar etkili oldu.

Fiyat düşüşü sırasında, yaklaşık 2 milyon dolarlık uzun pozisyonun likidite olduğu bildirildi. SUI/USDT günlük grafiğinde fiyat 0,90 doların hemen üzerinde seyretti ve işlem görülen seansta yüzde 0,65’lik bir değer kaybı yaşandı.

SUI’nin fiyatı 1,1381 dolar Fibonacci seviyesinin altında kaldı; bu da önceki yükselişin önemli kısmının geri alındığını gösterdi.

Teknik Grafiklerde Baskı Devam Ediyor

Genel teknik görünümde SUI halen baskı altında bulunuyor. Kripto para, daha önce test ettiği 4,08 dolar bölgesinden oldukça uzaklaştı. Direnç olarak kısa vadede 1,00 ile 1,1381 dolar seviyeleri dikkat çekiyor; fiyat bu aralığı aşmakta zorlandı. Son yükselişler 1,10 ile 1,25 dolar arasında karşılandı, ardından reddedildi.

En yakın destek ise 0,85 ila 0,90 dolar noktasında yer alıyor. Eğer SUI günlük kapanışta 0,85 doların altına inerse, sıradaki potansiyel hedef 0,75-0,80 dolar bandı olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk baskı noktalarını 1,00 ve 1,1381 dolar oluşturuyor. Daha kuvvetli dirençler 1,7674 dolar, 2,2614 dolar ve 2,6084 dolar seviyelerinde bulunuyor ve bu noktalar önce 1,14 dolar aşılmadan önem taşımıyor.

Teknik analiz indikatörlerinde de görünüm benzer ölçüde zayıf. MACD göstergesi sıfır çizgisinin altında seyrediyor, bu da zayıf bir piyasa trendine işaret ediyor. RSI 36,63 seviyesinde kalarak, piyasanın düşük talep gördüğünü ortaya koyuyor fakat aşırı satım bölgesine de henüz girilmiş değil.

Dönem SUI Fiyatı Destek Seviyesi Direnç Seviyesi Güncel $0,90 $0,85-$0,90 $1,00-$1,1381 Son 20 gün %37 düşüş $0,75-$0,80 (potansiyel) $1,7674-$2,6084 (güçlü direnç)

Kısa vadede ağ üzerindeki güncellemelerin etkisinin azalması ve teknik olarak güçlü destek seviyelerinin korunması, piyasadaki baskının azalmasını sağlayabilir. Ancak ağda tekrarlayan kesinti riskleri, yatırımcıların yakından izlediği başlıca başlık olmaya devam ediyor.