HYPERLIQUID (HYPE)

Phantom, Hyperliquid Builder Programında 20,6 milyon dolar gelirle ilk sıraya yerleşti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Phantom, Hyperliquid Builder Programı’nda 20,6 milyon dolar gelirle liderliği aldı.
  • Phantom, yüzde 0,05 komisyon oranı ile kullanıcı başına en yüksek toplam gelirlerden birini sağladı.
  • MetaMask, yüzde 0,1 ile en yüksek komisyonu uygulamasına rağmen listenin dördüncüsü oldu.
  • 📊 Kullanıcı başına en yüksek gelir Mass platformunda kaydedildi ve $Phantom performansıyla öne çıktı.
Phantom cüzdanı, Hyperliquid‘in Builder Programı’nda en çok kazanan platform olarak öne çıktı. CoinGecko verilerine göre Phantom, şu ana kadar toplamda 20,6 milyon dolar gelir elde etti. Bu miktarla, programdaki ilk 10 büyük katılımcı arasında toplam gelirin yüzde 31,8’lik kısmını da üstlenmiş oldu.

Phantom ve Based rekabeti öne çıktı

Gelir sıralamasında ikinci sırada yer alan Based, 15,1 milyon dolarlık toplam kazanca ulaştı. İşlem hacmi açısından değerlendirildiğinde, Based’in toplam 44 milyar dolarlık bir hacmi bulunuyor. Fakat Phantom, 39,4 milyar dolarlık bir hacme sahip olmasına rağmen daha yüksek gelir elde etti. Bu farkta, platformların uyguladığı işlem ücreti oranları belirleyici oldu. Phantom yüzde 0,05; Based ise yalnızca yüzde 0,025 komisyon alıyor.

Phantom’un elde ettiği geliri 137.496 kullanıcı yarattı ve bu kullanıcı başına ortalama 150 dolara karşılık geliyor. Based’in kullanıcı tabanı ise bunun yaklaşık üçte biri büyüklüğünde, yani 42.579 kişi.

Her iki platformun birlikte elde ettiği toplam gelir, ilk 10 sıradaki diğer tüm katılımcıların yüzde 54,8’ine denk geliyor. Üçüncü sırada yer alan PVP, bugüne dek 7.946.185 dolar gelir elde etti. Özellikle Haziran 2024’ten bu yana kesintisiz olarak işlem gerçekleştiriyor; bu da PVP’nin programdaki en eski katılımcı olmasını sağladı.

Mini sözlük: Hyperliquid Builder Programı, merkeziyetsiz türev platformu Hyperliquid üzerindeki cüzdan ve başka uygulamaların, protokol trafiği üzerinden gelir elde etmesine imkan tanıyan bir ödüllendirme modelidir. Katılımcılar, getirdikleri işlem hacmi ve kullanıcı tabanına göre farklı oranlarda gelir paylaşımından faydalanır.

Fiyat politikası ve kullanıcı profili belirleyici oldu

Dördüncü sırada, kripto dünyasının popüler cüzdanı MetaMask bulunuyor. MetaMask’ın 43.761 kullanıcısı bulunurken, yüzde 0,1 ile en yüksek işlem komisyonunu talep ediyor. Toplam geliri ise 6,5 milyon dolara ulaştı. Takip edilen dönemde toplam 7,46 milyar dolarlık bir işlem hacmi yarattı. Daha yüksek ücretlere rağmen, kullanıcılar MetaMask’ın arayüzüne ve bilinirliğine güvenerek platformda işlem yapmaya devam etti.

Listenin beşinci sırasında yer alan Insilico, sadece 2.962 kullanıcıya rağmen 3,3 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Bu başarıda, platformun özellikle algoritmik ve yüksek frekanslı (high-frequency) işlem yapan yatırımcıları kendisine çekmesi etkili oldu. Insilico yüzde 0,01 gibi düşük bir komisyon oranı ile çalışıyor; fakat kullanıcı başına ortalama gelir 1.116 dolar ile ortalamanın oldukça üzerinde.

Yedinci sıradaki Axiom, toplamda 22,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmasına rağmen yalnızca 2,27 milyon dolar gelir elde edebildi. Axiom da yüzde 0,01’lik düşük ücret politikası ile öne çıkıyor. Kullanıcı başına ortalama gelir 68 dolarla sınırlı kaldı; yüksek hacme rağmen düşük fayda sağlandı.

İlk 10’da dikkat çeken diğer bir isim ise Mass oldu. Platform 1.033 kullanıcıdan toplamda 1,38 milyon dolar gelir elde etti ve kullanıcı başına ortalama gelir 1.337 dolara çıktı. Bu rakam, ilk 10’daki en yüksek kullanıcı başı gelir olarak kayda geçti. Mass’ın uyguladığı komisyon oranı yüzde 0,055 düzeyinde.

İlginç bir diğer örnek ise Dreamcash. Dokuzuncu sırada bulunan Dreamcash, herhangi bir işlem ücreti almadan toplamda 1,7 milyon dolarlık gelir elde etti. Platform, gelir modelini farklı yöntemlerle sürdürmeye devam ediyor.

PlatformToplam Gelir (USD)İşlem Hacmi (USD)Kullanıcı SayısıKomisyon Oranı (%)
Phantom20,630,02239,400,000,000137,4960,05
Based15,056,89444,000,000,00042,5790,025
MetaMask6,510,5477,460,000,00043,7610,1
Insilico3,306,8532,9620,01
Mass1,381,4821,0330,055
Dreamcash1,695,4650
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
