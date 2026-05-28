Hyperliquid HIP-4 ile spot, vadeli ve binary sözleşmeler tek portföyde birleşiyor

Kripto türev platformu Hyperliquid, HIP-4 güncellemesiyle birlikte spot işlemler, sürekli vadeli sözleşmeler (perpetuals) ve binary opsiyonları tek bir portföyde birleştirerek zincir üstündeki tekliflerini genişletti. HIP-4 sayesinde, kullanıcılar artık yönlü, kaldıraçlı ve olaya bağlı risklerini aynı hesap altında yönetebilecek.

Binary opsiyonların Hyperliquid’e getirdiği yenilikler

Kripto varlık yöneticilerinin şimdiye dek elinde yalnızca spot ve vadeli sözleşmeler bulunuyordu. HIP-4 ile Hyperliquid, sektörde ilk kez binary kontratları da aynı ortamda sunarak portföy risk yönetiminde ayrı bir döneme geçiş yaptı. Binary opsiyonlar, spot ve perp işlemlerinin tek başına sağlayamadığı, belirli bir olay ya da tarihe bağlı işlemleri mümkün hale getiriyor.

Bu yeni kontrat türü, yatırımcıların örneğin bir tokenın kilit açılımı öncesinde pozisyon almasını veya fiyat belirli bir aralığı geçerse sabit kazanç elde etmesini sağlıyor. Daha önce böyle senaryolarda kullanıcıların başka platformlara yönelmesi zorunluydu; artık tüm riskler Hyperliquid üzerinde netleştirilebiliyor.

Bir portföy yöneticisinin, “Yeni HIP-4 güncellemesiyle portföyde farklı risk türlerini tek seferde dengeleyebiliyoruz. Bu, sermaye verimliliği ve platform içi entegrasyon açısından önemli bir avantaj sağlıyor.” ifadesine yer verildi.

HIP-4’te işlemler kısa vadeli ve tekrarlı olarak tasarlandı. Lansmanla birlikte günlük BTC binary’leri ve haftalık ETH aralık sözleşmeleri erişime açıldı. Platformun mevcut kullanıcı tabanı, bu yeni ürün tipine olan ilgiyi şimdiden artırdı.

Tek portföyde verimlilik ve risk yönetimi

Tek bir hesap çatısında spot, vadeli ve binary pozisyonların birbirini dengelemesi, sermaye gereksinimini azaltıyor ve kullanıcıların aynı ortamda farklı stratejiler oluşturmasına olanak tanıyor. Örneğin, bir tarafta olay bazlı (ör: bir haber açıklaması) gelir stratejisi uygulanırken, diğer tarafta belirli riskleri korumalı uzun pozisyonlar elde tutulabiliyor.

Mini sözlük: Binary opsiyonlar, yatırımcının bir varlığın belirli bir sürede önceden belirlenen bir koşulu (ör., fiyat eşiği) karşılayıp karşılamamasına bağlı olarak sabit bir kazanç ya da kayıpla sonucu belirlenen sözleşmelerdir. Klasik vadeli ve opsiyon sözleşmelerinden ayrılan yapısı, riskin ve ödülün işlem öncesinde kesin olarak bilinmesini sağlar.

Bu model, geleneksel finans piyasalarında ayrı platformlara yayılan sözleşmelerin tek bir dijital cüzdanda birleşmesine imkan veriyor.

Gelir ve platform büyümesine etkileri

HIP-4’te, işlemler sonucu yalnızca önceden yatırılan prim kadar risk alınabiliyor; likidasyon riski veya sürekli fonlama ücretiyle uğraşmaya gerek kalmıyor. Ödeme kısmı da sade: Eğer belirlenen olay gerçekleşirse sabit bir ödeme yapılıyor, aksi durumda gelir elde edilmiyor.

Binary kontratların açılmasıyla birlikte, vadeli sözleşmelerde sıklıkla görülen spekülatif akışın bir kısmı HIP-4’e yönelmeye başladı. Topluluklar arasında bu yeni türev ürün tipi, olaya bağlı fiyat dalgalanmasına karşı hızla popülerlik kazandı. Ancak uzun vadede hem yeni binary opsiyonların hem de mevcut perp sözleşmelerin yan yana büyümesi bekleniyor.

Platformun gelir modelinde ise, HIP-4 ile aylık 3 milyar dolarlık işlem hacmi ve yüzde 0,07’lik işlem ücreti baz alındığında yıllık yaklaşık 25 milyon dolar ek gelir sağlanacağı öngörülüyor. Bu rakam, Hyperliquid’in halen 636 milyon dolara ulaşan yıllık ticaret geliri oranına ilave olarak hesaplanıyor.

Ürün Türü Risk Modeli Getiri Mekanizması İşlem Platformları Spot İşlem Doğrudan varlık alım-satımı Piyasa fiyatı değişimi Birçok borsa Perpetual (Vadeli) Kaldıraçlı pozisyon/açık uçlu Fiyat yönü ve fonlama oranı Çeşitli türev platformları Binary Opsiyon (HIP-4) Sabit primli, limitli risk Olay gerçekleşirse sabit ödeme Hyperliquid

Ek olarak, platformda tutulan USDC rezervlerinin getirisi AQAv2 protokolü üzerinden sağlanmakta. Buradan elde edilen gelirin %90’ı platform yardım fonuna aktarılıyor ve her yeni ürün eklendiğinde bu döngü güçleniyor.