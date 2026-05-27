Cash App’te Solana, Ethereum, Polygon ve Arbitrum ağlarında USDC transferleri sıfır komisyonla başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cash App’te USDC transferleri Solana, Ethereum, Polygon ve Arbitrum’da artık komisyonsuz olarak başladı.
  • 💡 Kullanıcılar ekstra cüzdana gerek olmadan işlem yapabiliyor; transferler doğrudan dolar bakiyesinden gerçekleştiriliyor.
  • 📈 Son dönemde stabilcoin arzı 300 milyar doları aştı; özellikle USDT büyük artış kaydetti.
  • ⚠️ En kritik nokta: Block şirketi odak noktasını Bitcoin’den sapmadan, $USDC gibi stabilcoinleri yalnızca geçiş kolaylığı olarak görüyor.
Popüler ödeme uygulaması Cash App, kripto para alanında önemli bir adım daha atarak kullanıcılarının USDC (USD Coin) transfer etmelerine imkan tanıdı. Artık uygulamanın 59 milyon aylık aktif kullanıcısı, Solana, Ethereum, Polygon ve Arbitrum blokzincirlerinde USDC gönderebilecek ve alabilecek. Üstelik bu işlemler için ek bir ücret alınmayacak.

USDC Transferlerinde Kolaylık ve Sıfır Ücret Dönemi

Cash App’in arkasında duran Block şirketinin Bitcoin Ürün Lideri Miles Suter, platformdaki en önemli güncellemelerden birinin hayata geçtiğini X üzerinde duyurdu. Suter, kullanıcıların farklı blokzincirler arasında USDC transferini herhangi bir ücret ödemeden ve ekstra bir cüzdana gerek duymadan yapabileceğini açıkladı.

Suter, kullanıcı deneyimini şu cümlelerle özetledi: “Tüm işlemler mevcut dolar bakiyenizden gerçekleşiyor. Ekstra bir cüzdan gerekmeden, farklı ağları yönetmek zorunda kalmadan ve en önemlisi ek ücret ödemeden transfer yapılabiliyor.”

Suter’in de belirttiği gibi, bu adım, dijital varlık transferlerinin önünde engel oluşturan karmaşıklıkları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Cash App’in bugüne kadar kripto alanında yalnızca Bitcoin’e odaklanmış olması düşünüldüğünde, USDC transferi özelliği önemli bir açılım niteliğinde.

Cash App’in operatörü Block, 2015 yılında Twitter’ın da kurucularından olan Jack Dorsey tarafından kuruldu. Şirket uzun süredir Bitcoin odaklı hizmetlerle tanınıyor.

USDC ise ABD menşeli kripto para şirketi Circle tarafından piyasaya sürülen ve Amerikan dolarına sabitlenmiş bir stabilcoin olarak faaliyet gösteriyor.

Mini sözlük: Stabilcoin (Stabil Kripto Para), fiyatı belirli bir varlığa (genellikle ABD Doları’na) sabitlenen ve kripto piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını azaltmak için kullanılan bir kripto paradır. USDC ve USDT en yaygın stabilcoin örneklerindendir.

Circle ile sağlanan entegrasyon sayesinde, ABD hukukuna uygun biçimde regüle edilen USDC transferleri, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor ve nakitsiz dijital ekonomi ile uyumlu hareket ediyor.

Stabilcoinlerin Yükselişi ve Sektörde Yeni Hamleler

Kripto paraların ödeme ağlarına entegrasyonu sektör genelinde hız kazanıyor. Visa ve Mastercard gibi geleneksel ödeme devleri de platformlarına stabilcoin ile işlem seçeneğini ekliyor. Son dönemde hem bankalar hem de finansal teknoloji girişimleri benzer çözümler üzerinde çalışıyor.

Tüm dünyadaki stabilcoin arzı 300 milyar doların üzerine çıktı. Yalnızca geçtiğimiz ay Tether (USDT) 5 milyar dolar civarında yeni ihraç gerçekleştirdi. Buna karşın, USDC, USDe ve PYUSD gibi diğer stabilcoinlerin toplam arzı aynı dönemde yaklaşık 4,2 milyar dolar azaldı.

StabilcoinSon 1 Ayda Arz Değişimi
USDT+5 milyar $
USDC, USDe, PYUSD (toplam)-4,2 milyar $

Cash App’in bu açılımına rağmen, Block’un üst düzey yöneticileri Bitcoin’i hâlâ temel odak noktası olarak tutuyor. Miles Suter, Bitcoin’i “Geleceğin parası” olarak tanımlarken, fiat (geleneksel para birimi) için “Mevcut para” ve stabilcoinleri ise bu iki dünya arasında bir köprü olarak nitelendirdi.

Şirketin uzun vadeli vizyonunu Suter şöyle özetledi: “Cash App’te, Square’de, Bitkey’de ve Block bünyesinde önceliğim Bitcoin’i günlük hayatta kullanılan dijital para yapmak.”

Block, bu doğrultuda Bitkey donanım cüzdanı, Proto madencilik birimi ve açık kaynaklı araştırma oluşumu Spiral gibi Bitcoin tabanlı projelerini sürdürmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
