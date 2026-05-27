Bitcoin fiyatı spot ETF’den 700 milyon dolarlık çıkışa rağmen 75.000 doların üzerinde kaldı

Bitcoin piyasasında son günlerde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Hem kaldıraçlı işlemler hem de bireysel yatırımcıların yüksek riskli pozisyon açmaları, fiyatta ani değişimlere zemin hazırlıyor. Derivatives piyasasındaki göstergeler ise yaklaşan volatilite için alarm veriyor.

Derivatif Piyasada Baskı Artıyor

Popüler kripto para analistlerinden Ted’in öne çıkardığı verilere göre, Bitcoin’in saatlik grafiğinde art arda daha düşük tepe ve dipler görülmeye başladı. Bitcoin’in 75.000 dolar seviyesinin altına inmesi, piyasada belirsizliği artırıyor.

Toplam açık pozisyon sayısı hızla yükselerek 268.600 BTC seviyesine ulaşırken, vadeli işlemlere olan ilgi dikkat çekici şekilde artmış durumda. Sekiz saatlik ağırlıklı fonlama oranı ortalaması ise %0,0085’e fırladı. Bu veri, açılan yeni kaldıraçlı pozisyonların büyük kısmının uzun pozisyon olduğunu gösteriyor.

Mini sözlük: Fonlama oranı, vadeli işlem piyasalarında uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengenin sağlanmasına yardımcı olan ve bir taraftan diğerine belirli aralıklarla ödenen ücret oranıdır. Pozitif fonlama oranı, daha fazla uzun pozisyon olduğunu gösterir.

Derin negatif Coinbase primi, ABD merkezli borsada spot satıcılarının ve kısa pozisyon açanların piyasaya ağırlık verdiğini, diğer yandan yurt dışı türev borsalarda ise yatırımcıların kaldıraçlı uzun pozisyonlara yoğunlaştığını gösteriyor.

Coinbase Premium Index’in -0,189 değerine gerilemesi, ABD merkezli spot piyasadaki satışların yoğunlaştığını gösteriyor. ABD’li spot ve kurumsal yatırımcılar satış veya kısa pozisyon açarken, denizaşırı türev platformlarında ise yatırımcılar uzun pozisyonlarını artırıyor.

Vadeli piyasalardaki açık pozisyon ve fonlama oranındaki hızlı artış, Coinbase’teki negatif primle birleşince piyasada “long squeeze” riskini ortaya çıkarıyor. Bu durumda, fiyatlar düşerken uzun pozisyon sahipleri daha yüksek maliyetle karşılaşabiliyor ve ani toplu tasfiyeler yaşanabiliyor.

Spot ETF’lerde Dev Çıkış

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde rekor düzeyde para çıkışı yaşanıyor. Yalnızca son günlerde günlük 700 milyon dolar civarında çıkış gerçekleşti. Kurumsal yatırımcılar ve büyük fonlar, özellikle Wall Street kaynaklı ürünlerden hızla para çekerken; bu durumun temel nedenleri arasında piyasadaki tedirginlik ve potansiyel fiyat baskıları öne çıkıyor.

Gözlemlenen çıkışlara rağmen Bitcoin fiyatı 75.000 dolar civarında dengede kalmayı sürdürüyor.

Günlük ETF Para Çıkışı Bitcoin Fiyatı 700 milyon dolar 75.000 doların üzerinde

Likidasyonlar ve Piyasa Stresi

Son 24 saatte kripto piyasasında yaşanan toplu likidasyonların toplamı 295 milyon dolar oldu. Bu hacmin 248 milyon doları uzun pozisyonların kapatılmasından kaynaklandı. Piyasadaki yüksek kaldıraç oranı, fiyat geri çekilmelerinde zincirleme tasfiyelere yol açabiliyor.

Bitfinex borsası konuyla ilgili açıklamasında, “Bu kez fiyatın tutulduğunu görüyoruz. Bilinmeyen bir alıcı bu satışları emiyor,” ifadesini paylaştı.

Buna rağmen, kripto piyasasının direncini koruduğu ve Bitcoin fiyatında ani bir çöküş yaşanmadığı gözlemleniyor.

Piyasada Kırılgan Denge

Hem spot hem de türev piyasalardaki zıt yönlü hareketler, kısa vadede yeni volatilite dalgalarına kapı aralıyor. Satış baskısı ve yoğun kısa vadeli uzun pozisyonlar, piyasa için önemli bir risk unsuru oldu.

Risklerin yanı sıra, belirsizlik ortamında fiyatın 75.000 dolar seviyesini koruması Bitcoin’in mevcut koşullarda dirençli olduğuna işaret ediyor.