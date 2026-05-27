Bitcoin küresel varlık sıralamasında 13’üncülüğe geriledi

Bitcoin’in küresel varlıklar ligindeki yeri, bu yıl yaşanan değer kaybıyla birlikte önemli ölçüde değişti. Son verilere göre Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 76.000 dolar seviyesine çekilerek toplam piyasa değeri 1,5 trilyon dolara indi. Böylece Bitcoin, dünyanın en değerli varlıkları sıralamasında 13’üncü sıraya kadar gerilemiş oldu.

Altın ve gümüş yeni rekorlara ulaştı

2026 yılı itibarıyla Bitcoin, yılbaşından bugüne yüzde 11 düşüş yaşadı. Son bir yılda ise neredeyse yüzde 30’luk bir değer kaybı söz konusu. Uzmanlara göre, yatırımcıların bir kısmı fonlarını daha başarılı performans sergileyen diğer sektörlere kaydırdı. Özellikle değerli metaller, bu süreçte önemli bir ivme yakaladı.

Altın, ocak ayında ons başına 5.600 dolara kadar yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine erişti. Ardından yaşanan düzeltmeyle birlikte altın fiyatı yaklaşık 4.486 dolara geriledi. Gümüş ise kısa bir zamanda 120 dolar gibi rekor bir fiyata çıktı; halihazırda 76 dolar civarında işlem görüyor.

Ekonomik belirsizliklerin devam ettiği dönemde, gümüşün piyasa büyüklüğü küresel sıralamada beşinciliğe yükseldi ve yatırımcıların geleneksel güvenli liman varlıklara ilgisi arttı.

Mini sözlük: “Piyasa değeri” (market capitalization), bir varlığın toplam finansal değerini gösterir. Bir şirket ya da kripto paranın fiyatı, dolaşımdaki toplam miktarla çarpılarak hesaplanır. Bu değer, varlıkların büyüklüğünü ve toplam ekonomik etkisini karşılaştırmak için kullanılır.

Varlık Fiyat (Dolar) Piyasa Değeri (Trilyon $) Sıralama Altın 4.486 (ons) Yaklaşık 16 1 Gümüş 76 (ons) Veri yok 5 Bitcoin 76.000 1,5 13

Yapay zekadan yarı iletkenlere teknoloji sektöründe hızlı yükseliş

Bu dönemde, yapay zeka ve yarı iletken şirketlerinin hisseleri Bitcoin’in performansını geride bıraktı. Piyasada “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan önde gelen teknoloji şirketleri son bir yılda değerlerini önemli ölçüde artırdı. Roundhill Magnificent Seven ETF, aynı zaman aralığında yüzde 33 yükseldi.

Öne çıkan yarı iletken şirketlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ve Broadcom’un her biri yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin’in üzerinde yer alıyor ve sıralamada sekizinci ile dokuzunculuğu paylaşıyor.

Teknoloji alanında yaşanan hareketlilik, yarı iletken sektörünün önde gelen şirketlerinin Bitcoin gibi kripto paraları geçmesine zemin hazırladı.

Micron Technology bir süre önce 1 trilyon dolar değer barajını aşmış durumda. Samsung ise yaklaşık 1,3 trilyon dolarlık piyasa büyüklüğüyle Bitcoin’in hemen arkasında bulunuyor.

Şirket Piyasa Değeri (Trilyon $) Küresel Sıralama TSMC 2,0 8 Broadcom 2,0 9 Micron Technology 1,0 14* Samsung 1,3 13* Bitcoin 1,5 13

Yatırım eğilimlerinde öne çıkan değişimler

Piyasalarda yaşanan bu gelişmeler, portföylerdeki ağırlığın geleneksel varlıklara ve teknoloji sektörüne kaydığını ortaya koydu. Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar değerli metalleri tercih ederken, büyüme odaklı yatırımcılar için yapay zeka ve yarı iletkenler öne çıkmaya başladı. Bitcoin ise değer kaybı nedeniyle sıralamada bazı büyük teknoloji şirketlerinin gerisine düştü. Sektör dinamiklerinin ve yatırımcı davranışlarının bu yöndeki değişimi yakından izlenmeye devam ediyor.