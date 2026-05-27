Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin küresel varlık sıralamasında 13’üncülüğe geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin küresel sıralamada 13’üncülüğe geriledi.
  • 💡 Son bir yılda $BTC’nin piyasa değeri önemli ölçüde düşerken, altın ve gümüş yeni rekorlar gördü.
  • 🖥️ Yarı iletken devleri ve yapay zeka hisseleri Bitcoin’i geçti, TSMC ve Broadcom 2 trilyon dolar sınırını aştı.
  • ⚡ Kritik nokta: Portföylerde geleneksel varlıklara ve teknoloji şirketlerine yönelim hızlandı.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin’in küresel varlıklar ligindeki yeri, bu yıl yaşanan değer kaybıyla birlikte önemli ölçüde değişti. Son verilere göre Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 76.000 dolar seviyesine çekilerek toplam piyasa değeri 1,5 trilyon dolara indi. Böylece Bitcoin, dünyanın en değerli varlıkları sıralamasında 13’üncü sıraya kadar gerilemiş oldu.

İçindekiler
1 Altın ve gümüş yeni rekorlara ulaştı
2 Yapay zekadan yarı iletkenlere teknoloji sektöründe hızlı yükseliş
3 Yatırım eğilimlerinde öne çıkan değişimler

Altın ve gümüş yeni rekorlara ulaştı

2026 yılı itibarıyla Bitcoin, yılbaşından bugüne yüzde 11 düşüş yaşadı. Son bir yılda ise neredeyse yüzde 30’luk bir değer kaybı söz konusu. Uzmanlara göre, yatırımcıların bir kısmı fonlarını daha başarılı performans sergileyen diğer sektörlere kaydırdı. Özellikle değerli metaller, bu süreçte önemli bir ivme yakaladı.

Altın, ocak ayında ons başına 5.600 dolara kadar yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine erişti. Ardından yaşanan düzeltmeyle birlikte altın fiyatı yaklaşık 4.486 dolara geriledi. Gümüş ise kısa bir zamanda 120 dolar gibi rekor bir fiyata çıktı; halihazırda 76 dolar civarında işlem görüyor.

Ekonomik belirsizliklerin devam ettiği dönemde, gümüşün piyasa büyüklüğü küresel sıralamada beşinciliğe yükseldi ve yatırımcıların geleneksel güvenli liman varlıklara ilgisi arttı.

Mini sözlük: “Piyasa değeri” (market capitalization), bir varlığın toplam finansal değerini gösterir. Bir şirket ya da kripto paranın fiyatı, dolaşımdaki toplam miktarla çarpılarak hesaplanır. Bu değer, varlıkların büyüklüğünü ve toplam ekonomik etkisini karşılaştırmak için kullanılır.

VarlıkFiyat (Dolar)Piyasa Değeri (Trilyon $)Sıralama
Altın4.486 (ons)Yaklaşık 161
Gümüş76 (ons)Veri yok5
Bitcoin76.0001,513

Yapay zekadan yarı iletkenlere teknoloji sektöründe hızlı yükseliş

Bu dönemde, yapay zeka ve yarı iletken şirketlerinin hisseleri Bitcoin’in performansını geride bıraktı. Piyasada “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan önde gelen teknoloji şirketleri son bir yılda değerlerini önemli ölçüde artırdı. Roundhill Magnificent Seven ETF, aynı zaman aralığında yüzde 33 yükseldi.

Öne çıkan yarı iletken şirketlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ve Broadcom’un her biri yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin’in üzerinde yer alıyor ve sıralamada sekizinci ile dokuzunculuğu paylaşıyor.

Teknoloji alanında yaşanan hareketlilik, yarı iletken sektörünün önde gelen şirketlerinin Bitcoin gibi kripto paraları geçmesine zemin hazırladı.

Micron Technology bir süre önce 1 trilyon dolar değer barajını aşmış durumda. Samsung ise yaklaşık 1,3 trilyon dolarlık piyasa büyüklüğüyle Bitcoin’in hemen arkasında bulunuyor.

ŞirketPiyasa Değeri (Trilyon $)Küresel Sıralama
TSMC2,08
Broadcom2,09
Micron Technology1,014*
Samsung1,313*
Bitcoin1,513

Yatırım eğilimlerinde öne çıkan değişimler

Piyasalarda yaşanan bu gelişmeler, portföylerdeki ağırlığın geleneksel varlıklara ve teknoloji sektörüne kaydığını ortaya koydu. Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar değerli metalleri tercih ederken, büyüme odaklı yatırımcılar için yapay zeka ve yarı iletkenler öne çıkmaya başladı. Bitcoin ise değer kaybı nedeniyle sıralamada bazı büyük teknoloji şirketlerinin gerisine düştü. Sektör dinamiklerinin ve yatırımcı davranışlarının bu yöndeki değişimi yakından izlenmeye devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

DeFi’de süper zeki kodlayıcılar nedeniyle “tam güvenlik” bitti mi

BlackRock’un Bitcoin ETF’sinde 1,3 milyar dolarlık rekor satış fiyatı 10 dakikada %1,5 düşürdü

BTC fiyatı 74.000 dolar desteğinde tutundu 78.000-80.000 dolar aralığında dirençle karşılaşıyor

Bitcoin’de 73.000 75.000 dolar aralığı 2026 döngüsünde ana destek olarak öne çıkıyor

Brad Sherman seçim kampanyasında kripto karşıtlığına ağırlık verdi

HTX İngiltere’nin Rusya Yaptırımları Listesine Alındı

Bitcoin 82.800 dolardan döndü, Cowen’a göre dört yıllık döngü hâlâ geçerli

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı DeFi’de süper zeki kodlayıcılar nedeniyle “tam güvenlik” bitti mi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

DeFi’de süper zeki kodlayıcılar nedeniyle “tam güvenlik” bitti mi
DEFI Kripto Para
Ethereum yorumcusu David Hoffman, ‘ETH artık para değil’ tezini savundu
Ethereum (ETH)
XRP işlemci getirileri 6 yılın en düşük seviyesinde, aşırı korku ortamı alım fırsatı sinyali verdi
RIPPLE (XRP)
Dogecoin’de kritik destek bölgesi korundu, ETF ilgisi canlı
DOGECOIN (DOGE)
Bermuda ulusal ekonomisini tamamen blockchain altyapısına taşıyor
COINBASE
Lost your password?