Bitcoin’de 73.000 75.000 dolar aralığı 2026 döngüsünde ana destek olarak öne çıkıyor

2026 yılında Bitcoin piyasası, küresel siyasi belirsizlikler nedeniyle devam eden satış baskısıyla karşılaşırken, kripto para 77.000 dolar seviyesine yakın bir noktada önemli bir denge bulma çabasında. Buna rağmen, bazı analistlere göre 73.000 75.000 dolar aralığı güçlü bir destek bölgesi oluşturabilir. Kripto araştırmacısı Okada_DeFi0x, çeşitli zincir üstü veriler ve kurumsal talebin bu beklentiyi güçlendirdiğini belirtiyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar ve ETF Talepleri Piyasayı Destekliyor

Son haftalarda, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının birikim eğilimi belirgin şekilde hız kazandı. Bu gruptaki yatırımcılar, piyasadaki satış baskısını karşılayarak borsalardaki BTC arzını azaltıyor. Tarihsel olarak bu davranış, fiyatların dengelenmesine ve sonraki toparlanma dönemlerine zemin hazırlamıştı.

Spot Bitcoin ETF’lerine olan talep ise piyasadaki en güçlü destek unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Günlük net girişler yüz milyonlarca dolar seviyesinde gerçekleşirken, ETF portföylerine yıl genelinde onlarca milyar dolarlık Bitcoin eklendi. Bu istikrarlı talep, özellikle yarılanma sonrası piyasaya giren yeni BTC arzının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Okada_DeFi0x, ETF’lere yönelik güçlü girişlerin, özellikle yarılanma sonrası piyasaya çıkan BTC arzının büyük kısmını emdiğini ve bu talebin fiyat tabanını sağlamlaştırdığına dikkat çekiyor.

Borsalardaki Bitcoin rezervlerindeki azalma da yakın vadede satış baskısını hafifletiyor. Zincir üstü göstergelere göre göreceli fiyat gücü endeksi (RSI), aşırı ısınmış piyasa koşullarını terk ederek daha nötr seviyelere geriledi. Tüm bu faktörler, mevcut fiyatların altında daha sağlam bir zemin oluştuğuna işaret ediyor.

Kurumların İlgisi ve Makro Etkenler Toparlanma Beklentisini Artırıyor

2026 boyunca şirketlerin nakit yönetimi bölümleri, aile ofisleri ve varlık yöneticileri, Bitcoin varlıklarını artırma eğilimini sürdürüyor. Bankaların saklama hizmetlerindeki genişleme de müşteri talebine paralel olarak hareket ediyor.

Bu kurumsal ilgi, önceki piyasa döngülerinde eksik olan yapısal talebi piyasaya kazandırıyor. Mevzuatta olası ilerlemeler, özellikle Clarity Act gibi düzenlemelerin kabulü ve bankacılık sektörünün kriptoyu daha fazla entegre etmesi, emeklilik fonlarının da Bitcoin portföyüne dahil edilmesini kolaylaştırabilir.

Kripto paralara daha olumlu yaklaşan bir düzenleme ortamı, büyük ölçekli yatırımcılar için engelleri azaltıyor ve piyasaya girişlerini kolaylaştırıyor.

Makro tarafta ise, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine yönelmesi ve doların değer kaybetmesiyle birlikte yeniden artan piyasa likiditesi, riskli varlık fiyatlarını destekleyebilir. Tarihsel olarak benzer koşullar, Bitcoin’in önceki toparlanma evrelerinde fiyat artışını hızlandırmıştı. Ancak yılın geri kalanında bu faktörlerin piyasa gelişimine nasıl yansıyacağı en önemli belirsizlik olarak öne çıkıyor.

Ekonomik koşullarda bozulmanın devam etmesi halinde, analist Okada_DeFi0x bu döngüde gerçek dip noktasının 2026’nın üçüncü veya dördüncü çeyreğine sarkabileceğini düşünüyor. Buna karşın, 73.000 75.000 dolar civarında Bitcoin biriktirmenin uzun vadede cazip bir risk/getiri profiline sahip olabileceği görüşünü koruyor. Bitcoin’in önceki rekor seviyesi olan 126.000 dolar da, fiyatların yeniden ulaşabileceği bir referans noktası olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: ETF (Borsa Yatırım Fonu), bir varlık sepetinin ya da tek bir varlığın fiyatını takip eden, borsalarda kolayca alınıp satılabilen yatırım araçlarıdır. Spot Bitcoin ETF’leri ise, doğrudan Bitcoin fiyatına endekslenmiş olup, yatırımcıların Bitcoin satın almadan, fiyat hareketine katılımına imkan tanır.

Faktör Son Durum Spot Bitcoin ETF’lerine giriş Günlük yüz milyonlarca dolar, toplamda onlarca milyar dolar Borsadaki BTC rezervi Düşüşte Teknik görünüm (RSI) Nötr seviyelere geriledi Kurumsal ilgi 2026’da artış eğiliminde Makroekonomik beklenti Faiz indirimi ve zayıf dolar, olasılık dahilinde